Las respuestas al crucigrama del domingo 30 de agosto

El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Deportista que ha sobrepasado la categoría de júnior.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Se desploman.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Relativo a la hacienda pública.

FISCAL

7 Muhammad ___, boxeador estadounidense.

ALI

10 Da, concede.

OTORGA

11 ___ queen: artista con caracterización femenina.

DRAG

12 Deportista que ha sobrepasado la categoría de júnior.

SÉNIOR

13 ___ Maiden, banda de la canción 'Run To The Hills'.

IRON

14 Uno de los libros proféticos de la Biblia.

AMOS

15 Asista a un lugar por cortesía o amistad.

VISITÉ

17 Cesión a otra persona.

TRASPASO

19 Reducía algo a polvo.

MOLÍA

22 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido.

LORES

23 Suavizan.

ABLANDAN

25 Sacar el exceso de líquidos.

DRENAR

26 ___ a perder: estropeé.

ECHÉ

30 Mojó las flores.

REGÓ

31 Provocar interés o deseo.

ATRAER

33 Te dirigirás.

IRÁS

34 De valor escaso.

MÍSERO

35 '___ Kapital', libro de Karl Marx.

DAS

36 Por poco o casi no.

APENAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cada una de las nasales.

FOSA

2 Punto de un inventario.

ITEM

3 Causó ruido.

SONÓ

4 Creyentes en la doctrina de Jesús.

CRISTIANOS

5 Mes después de jul.

AGO

6 La mariposa en su juventud.

LARVA

7 Bajar las banderas izadas.

ARRIAR

8 Filósofo taoísta (2 palabras).

LAO TSE

9 Ardientes, como de fuego.

ÍGNEOS

11 Prepararse para hacer algo.

DISPONERSE

16 Lugar como Groenlandia o Sumatra.

ISLA

18 Batracio saltador.

RANA

19 Ciudad con la Puerta de Alcalá.

MADRID

20 Abeja que produce miel.

OBRERA

21 Arribas a un lugar.

LLEGAS

24 Obra literaria para representación.

DRAMA

27 Se desploman.

CAEN

28 Diosa griega del matrimonio.

HERA

29 ___ Ramazzotti, cantautor Italiano.

EROS

32 Pequeña pista.

TIP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.