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Las respuestas al crucigrama del domingo 30 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Suavizan.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Deportista que ha sobrepasado la categoría de júnior.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Se desploman.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Relativo a la hacienda pública.
FISCAL
7 Muhammad ___, boxeador estadounidense.
ALI
10 Da, concede.
OTORGA
11 ___ queen: artista con caracterización femenina.
DRAG
12 Deportista que ha sobrepasado la categoría de júnior.
SÉNIOR
13 ___ Maiden, banda de la canción 'Run To The Hills'.
IRON
14 Uno de los libros proféticos de la Biblia.
AMOS
15 Asista a un lugar por cortesía o amistad.
VISITÉ
17 Cesión a otra persona.
TRASPASO
19 Reducía algo a polvo.
MOLÍA
22 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido.
LORES
23 Suavizan.
ABLANDAN
25 Sacar el exceso de líquidos.
DRENAR
26 ___ a perder: estropeé.
ECHÉ
30 Mojó las flores.
REGÓ
31 Provocar interés o deseo.
ATRAER
33 Te dirigirás.
IRÁS
34 De valor escaso.
MÍSERO
35 '___ Kapital', libro de Karl Marx.
DAS
36 Por poco o casi no.
APENAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cada una de las nasales.
FOSA
2 Punto de un inventario.
ITEM
3 Causó ruido.
SONÓ
4 Creyentes en la doctrina de Jesús.
CRISTIANOS
5 Mes después de jul.
AGO
6 La mariposa en su juventud.
LARVA
7 Bajar las banderas izadas.
ARRIAR
8 Filósofo taoísta (2 palabras).
LAO TSE
9 Ardientes, como de fuego.
ÍGNEOS
11 Prepararse para hacer algo.
DISPONERSE
16 Lugar como Groenlandia o Sumatra.
ISLA
18 Batracio saltador.
RANA
19 Ciudad con la Puerta de Alcalá.
MADRID
20 Abeja que produce miel.
OBRERA
21 Arribas a un lugar.
LLEGAS
24 Obra literaria para representación.
DRAMA
27 Se desploman.
CAEN
28 Diosa griega del matrimonio.
HERA
29 ___ Ramazzotti, cantautor Italiano.
EROS
32 Pequeña pista.
TIP
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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