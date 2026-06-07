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Las respuestas al crucigrama del domingo 7 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Mamíferos como los pandas”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "___-Cola", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "La más aguda de las voces de mujer". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Socorrí, ayudé
ASISTÍ
7 Tira de tela elástica
FAJA
11 Conocimiento básico
NOCIÓN
12 Personaje que vivió en el Jardín del Edén
ADÁN
13 Entregó (un premio)
OTORGÓ
14 ___-Cola
COCA
15 Steely ___, banda de rock estadounidense
DAN
16 Percibieron los aromas
OLIERON
18 Mamíferos como los pandas
OSOS
20 Decidía en las urnas
VOTABA
21 Forma un concepto sobre algo
OPINA
23 Hierba para campos de golf
CÉSPED
26 Cerebro
SESO
30 Siempre presentes (fem.)
ETERNAS
32 ___ Charles, cantante de "I Got a Woman"
RAY
33 Materia derretida que sale del volcán
LAVA
34 Raza de Snoopy
BEAGLE
36 Abierto en Arizona
OPEN
37 Derretir
LICUAR
38 Libre de enfermedad
SANO
39 Alarga, dilata
ESTIRA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Electrodo positivo
ÁNODO
2 Cartas menores que los caballos
SOTAS
3 Puede ser seleccionado por un cursor
ICONO
4 Título de honor británico
SIR
5 País cuya capital es Lomé
TOGO
6 Muy memorable
INOLVIDABLE
7 Caras de un poliedro
FACETAS
8 Reverencia con respeto
ADORA
9 Hermano gemelo de Esaú
JACOB
10 Fruta con una corona de hojas verdes
ANANÁ
17 Átomo cargado eléctricamente
ION
19 La más aguda de las voces de mujer
SOPRANO
22 Nom ___: capital de Camboya
PEN
23 Sospecha de que la persona amada quiera a otra
CELOS
24 Cada una de las partes de un proceso
ETAPA
25 Six + one
SEVEN
27 Puse de pie
ERGUÍ
28 Sazonar la ensalada
SALAR
29 Escuchara
OYERA
31 Número de lados de un hexágono
SEIS
35 Actuar en Hollywood
ACT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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