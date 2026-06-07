Las respuestas al crucigrama del domingo 7 de junio

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "___-Cola", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "La más aguda de las voces de mujer". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Socorrí, ayudé

ASISTÍ

7 Tira de tela elástica

FAJA

11 Conocimiento básico

NOCIÓN

12 Personaje que vivió en el Jardín del Edén

ADÁN

13 Entregó (un premio)

OTORGÓ

14 ___-Cola

COCA

15 Steely ___, banda de rock estadounidense

DAN

16 Percibieron los aromas

OLIERON

18 Mamíferos como los pandas

OSOS

20 Decidía en las urnas

VOTABA

21 Forma un concepto sobre algo

OPINA

23 Hierba para campos de golf

CÉSPED

26 Cerebro

SESO

30 Siempre presentes (fem.)

ETERNAS

32 ___ Charles, cantante de "I Got a Woman"

RAY

33 Materia derretida que sale del volcán

LAVA

34 Raza de Snoopy

BEAGLE

36 Abierto en Arizona

OPEN

37 Derretir

LICUAR

38 Libre de enfermedad

SANO

39 Alarga, dilata

ESTIRA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Electrodo positivo

ÁNODO

2 Cartas menores que los caballos

SOTAS

3 Puede ser seleccionado por un cursor

ICONO

4 Título de honor británico

SIR

5 País cuya capital es Lomé

TOGO

6 Muy memorable

INOLVIDABLE

7 Caras de un poliedro

FACETAS

8 Reverencia con respeto

ADORA

9 Hermano gemelo de Esaú

JACOB

10 Fruta con una corona de hojas verdes

ANANÁ

17 Átomo cargado eléctricamente

ION

19 La más aguda de las voces de mujer

SOPRANO

22 Nom ___: capital de Camboya

PEN

23 Sospecha de que la persona amada quiera a otra

CELOS

24 Cada una de las partes de un proceso

ETAPA

25 Six + one

SEVEN

27 Puse de pie

ERGUÍ

28 Sazonar la ensalada

SALAR

29 Escuchara

OYERA

31 Número de lados de un hexágono

SEIS

35 Actuar en Hollywood

ACT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.