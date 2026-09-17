Las respuestas al crucigrama del jueves 17 de septiembre

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "__ Villa Football Club.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Palabras ordenadas con belleza.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Margen de una carretera.

ARCÉN

6 Empapadas.

AGUADAS

8 Propios de la audición.

ACÚSTICOS

10 Lugares de paso en los ríos.

VADO

11 Aparato textil.

TELAR

13 'No le ___ peras al olmo'.

PIDAS

14 Ponga rígido el pelo.

ERICÉ

15 Aquel de allí.

ESE

16 Tropecé sin gracia.

CAÍ

17 Vía de acceso empinada.

RAMPA

20 Agria, avinagrada.

ÁCIDA

22 Constelación ecuatorial.

ORIÓN

23 Jared __, Oscar mejor actor de reparto por 'Dallas Buyers Club'.

LETO

24 Observadas cautelosamente

ACECHADAS

26 Perder su fuerza el viento.

AMAINAR

27 __ Villa Football Club.

ASTON

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Voz de tono alto.

AGUDA

2 Los ciudadanos de San Petersburgo.

RUSOS

3 Caterpillar, en corto.

CAT

4 Corrija para publicar.

EDITÉ

5 Dar el primer paso en la vida.

NACER

6 Vinculada a cursos, aulas y saberes.

ACADÉMICA

7 Requerir con cortesía.

SOLICITAR

8 Comunicará una noticia.

AVISARÁ

9 Extraídos de un lugar.

SACADOS

12 Le causaba gracia.

REÍA

13 Sin embargo.

PERO

18 Palabras ordenadas con belleza.

POEMA

19 Cuartos traseros de una bestia.

ANCAS

20 Perro mezcla de dogo y lebrel.

ALANO

21 Dejen lugar a otros.

CEDAN

25 Canción que pega fuerte.

HIT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.