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Las respuestas al crucigrama del jueves 17 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Agria, avinagrada.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "__ Villa Football Club.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Palabras ordenadas con belleza.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Margen de una carretera.
ARCÉN
6 Empapadas.
AGUADAS
8 Propios de la audición.
ACÚSTICOS
10 Lugares de paso en los ríos.
VADO
11 Aparato textil.
TELAR
13 'No le ___ peras al olmo'.
PIDAS
14 Ponga rígido el pelo.
ERICÉ
15 Aquel de allí.
ESE
16 Tropecé sin gracia.
CAÍ
17 Vía de acceso empinada.
RAMPA
20 Agria, avinagrada.
ÁCIDA
22 Constelación ecuatorial.
ORIÓN
23 Jared __, Oscar mejor actor de reparto por 'Dallas Buyers Club'.
LETO
24 Observadas cautelosamente
ACECHADAS
26 Perder su fuerza el viento.
AMAINAR
27 __ Villa Football Club.
ASTON
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Voz de tono alto.
AGUDA
2 Los ciudadanos de San Petersburgo.
RUSOS
3 Caterpillar, en corto.
CAT
4 Corrija para publicar.
EDITÉ
5 Dar el primer paso en la vida.
NACER
6 Vinculada a cursos, aulas y saberes.
ACADÉMICA
7 Requerir con cortesía.
SOLICITAR
8 Comunicará una noticia.
AVISARÁ
9 Extraídos de un lugar.
SACADOS
12 Le causaba gracia.
REÍA
13 Sin embargo.
PERO
18 Palabras ordenadas con belleza.
POEMA
19 Cuartos traseros de una bestia.
ANCAS
20 Perro mezcla de dogo y lebrel.
ALANO
21 Dejen lugar a otros.
CEDAN
25 Canción que pega fuerte.
HIT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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