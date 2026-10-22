Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del jueves 22 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Establecimiento vacacional.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Cuando el amor deja de estar.", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Cartas con jinetes.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Los temidos jinetes de Atila.
HUNOS
6 Cuando el amor deja de estar.
DESAMOR
8 Inflamación que causa congestión y dolor facial.
SINUSITIS
10 Una mano cuando hace falta.
FAVOR
11 Fluido vegetal.
SAVIA
13 Variante de Luis para mujer.
LUISA
14 Ritual argentino de la parrilla.
ASADO
15 Labre la tierra.
ARE
16 Moneda búlgara.
LEV
17 Soy útil.
SIRVO
20 Puerto chileno norteño.
ARICA
22 Establecimiento vacacional.
HOTEL
23 Avanzar a brazadas.
NADAR
24 Con forma de media luna.
SEMILUNAR
26 Suceso reciente, primicia.
NOVEDAD
27 Prendas antiguas y holgadas.
SAYOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hierbas secas para forraje.
HENOS
2 Práctica de prestar con abuso.
USURA
3 Sílaba en 'canasto'.
NAS
4 Floja y descuidada.
OMISA
5 Cartas con jinetes.
SOTAS
6 Entretienen o alegran.
DIVIERTEN
7 Relación de competencia intensa.
RIVALIDAD
8 Reptiles de aspecto prehistórico.
SAURIOS
9 Cochecito acoplado a una moto.
SIDECAR
10 Destello para la foto.
FLASH
12 Poner huevos las aves.
AOVAR
18 Percibimos visualmente.
VEMOS
19 Fruto para un Martini.
OLIVA
20 Dejo algo bien atado.
ANUDO
21 Croadoras de charcas y estanques.
RANAS
25 'Hecha la ___, hecha la trampa'.
LEY
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Una deuda millonaria y un shopping demorado se suman al juicio oral por abuso de menores contra el empresario Marcelo Porcel
- 2
Milei pidió reunirse con el rey de España pero desde la Casa Real le pusieron una condición
- 3
Con cambios y concesiones, el oficialismo logró aprobar en Diputados su proyecto de propiedad privada
- 4
Los expertos en psicología coinciden: quienes hablan con sus mascotas tienen más empatía