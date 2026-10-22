Las respuestas al crucigrama del jueves 22 de octubre

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Cuando el amor deja de estar.", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Cartas con jinetes.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Los temidos jinetes de Atila.

HUNOS

6 Cuando el amor deja de estar.

DESAMOR

8 Inflamación que causa congestión y dolor facial.

SINUSITIS

10 Una mano cuando hace falta.

FAVOR

11 Fluido vegetal.

SAVIA

13 Variante de Luis para mujer.

LUISA

14 Ritual argentino de la parrilla.

ASADO

15 Labre la tierra.

ARE

16 Moneda búlgara.

LEV

17 Soy útil.

SIRVO

20 Puerto chileno norteño.

ARICA

22 Establecimiento vacacional.

HOTEL

23 Avanzar a brazadas.

NADAR

24 Con forma de media luna.

SEMILUNAR

26 Suceso reciente, primicia.

NOVEDAD

27 Prendas antiguas y holgadas.

SAYOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hierbas secas para forraje.

HENOS

2 Práctica de prestar con abuso.

USURA

3 Sílaba en 'canasto'.

NAS

4 Floja y descuidada.

OMISA

5 Cartas con jinetes.

SOTAS

6 Entretienen o alegran.

DIVIERTEN

7 Relación de competencia intensa.

RIVALIDAD

8 Reptiles de aspecto prehistórico.

SAURIOS

9 Cochecito acoplado a una moto.

SIDECAR

10 Destello para la foto.

FLASH

12 Poner huevos las aves.

AOVAR

18 Percibimos visualmente.

VEMOS

19 Fruto para un Martini.

OLIVA

20 Dejo algo bien atado.

ANUDO

21 Croadoras de charcas y estanques.

RANAS

25 'Hecha la ___, hecha la trampa'.

LEY

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.