Las respuestas al crucigrama del jueves 5 de noviembre

El crucigrama de este jueves incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Come vorazmente (coloq.).", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Ruta de los trenes.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Come vorazmente (coloq.).

LASTRA

7 Cantante de apellido Collins.

PHIL

11 Enfriar hasta estremecer.

ATERIR

12 Desinfectante del quirófano.

IODO

13 Coloso de la Biblia.

GOLIAT

14 Parejas musicales.

DUOS

15 En inglés, indica encendido.

ON

16 También se llaman aceitunas.

OLIVAS

18 Así es, en latín.

SIC

20 Tira de cuero abrochada.

CINTO

22 Tonga, en internet.

TO

23 Onomatopeya de los sollozos.

BUA

24 Sílaba usada en meditación.

OM

25 Mensajero con halo.

ANGEL

27 Número de identificación fiscal en España.

NIF

29 Padre de Alejandro Magno.

FILIPO

32 Titanio en la tabla.

TI

33 Cerveza por Manhattan.

BEER

35 Multitud o enorme abundancia.

SINFIN

37 Amanecer poético en el horizonte.

ORTO

38 Medio loca, algo perturbada (coloq.).

TOCADA

39 Territorio con himno y bandera.

PAIS

40 Incorporar un territorio a un Estado.

ANEXAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cuerpos de agua dulce.

LAGOS

2 Paralizada por la sorpresa.

ATÓNITA

3 Pradería donde sestea el ganado.

SEL

4 Más que dúo, menos que cuarteto.

TRIO

5 Moneda de Irán.

RIAL

6 Periodista que publica artículos.

ARTICULISTA

7 Soliciten, demanden.

PIDAN

8 '___, tenemos un problema', frase verídica del Apolo 13.

HOUSTON

9 Despistado, en las nubes.

IDO

10 'El Señor de ___ Anillos': novela de J. R. R. Tolkien.

LOS

17 Ruta de los trenes.

VIA

19 Papelitos de colores festivos.

CONFETI

21 Suprimida, silenciada.

OMITIDA

23 Décuplo del decibelio.

BEL

26 Transferencias postales o bancarias.

GIROS

28 Fallecer, morir.

FINAR

30 Que pía mucho o con exceso.

PION

31 Personaje de 'Stranger Things'.

ONCE

33 Estilo de jazz de los años 40.

BOP

34 Época o etapa.

ERA

36 El correo electrónico antes del correo electrónico.

FAX

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.