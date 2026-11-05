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Las respuestas al crucigrama del jueves 5 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tira de cuero abrochada.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Come vorazmente (coloq.).", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Ruta de los trenes.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Come vorazmente (coloq.).
LASTRA
7 Cantante de apellido Collins.
PHIL
11 Enfriar hasta estremecer.
ATERIR
12 Desinfectante del quirófano.
IODO
13 Coloso de la Biblia.
GOLIAT
14 Parejas musicales.
DUOS
15 En inglés, indica encendido.
ON
16 También se llaman aceitunas.
OLIVAS
18 Así es, en latín.
SIC
20 Tira de cuero abrochada.
CINTO
22 Tonga, en internet.
TO
23 Onomatopeya de los sollozos.
BUA
24 Sílaba usada en meditación.
OM
25 Mensajero con halo.
ANGEL
27 Número de identificación fiscal en España.
NIF
29 Padre de Alejandro Magno.
FILIPO
32 Titanio en la tabla.
TI
33 Cerveza por Manhattan.
BEER
35 Multitud o enorme abundancia.
SINFIN
37 Amanecer poético en el horizonte.
ORTO
38 Medio loca, algo perturbada (coloq.).
TOCADA
39 Territorio con himno y bandera.
PAIS
40 Incorporar un territorio a un Estado.
ANEXAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cuerpos de agua dulce.
LAGOS
2 Paralizada por la sorpresa.
ATÓNITA
3 Pradería donde sestea el ganado.
SEL
4 Más que dúo, menos que cuarteto.
TRIO
5 Moneda de Irán.
RIAL
6 Periodista que publica artículos.
ARTICULISTA
7 Soliciten, demanden.
PIDAN
8 '___, tenemos un problema', frase verídica del Apolo 13.
HOUSTON
9 Despistado, en las nubes.
IDO
10 'El Señor de ___ Anillos': novela de J. R. R. Tolkien.
LOS
17 Ruta de los trenes.
VIA
19 Papelitos de colores festivos.
CONFETI
21 Suprimida, silenciada.
OMITIDA
23 Décuplo del decibelio.
BEL
26 Transferencias postales o bancarias.
GIROS
28 Fallecer, morir.
FINAR
30 Que pía mucho o con exceso.
PION
31 Personaje de 'Stranger Things'.
ONCE
33 Estilo de jazz de los años 40.
BOP
34 Época o etapa.
ERA
36 El correo electrónico antes del correo electrónico.
FAX
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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