Las respuestas al crucigrama del jueves 6 de agosto

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Hice una modernización", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "___ frente: se oponen". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 No cocida

CRUDA

6 Luna en inglés

MOON

10 Hice una modernización

RENOVÉ

12 Sustancia que se emplea como narcótico

OPIO

13 Cantante de "Rap God"

EMINEM

14 Aerolínea low-___: la de bajo costo

COST

15 ___ Zedong, expresidente chino

MAO

16 Cinco docenas

SESENTA

18 Río a menos de un kilómetro de la Torre de Pisa

ARNO

20 Cerques

RODEES

21 Norma

REGLA

23 Hice público

REVELÉ

26 Roald ___: escritor de "Matilda"

DAHL

30 Crea un escenario en la cabeza

IMAGINA

32 Hacer ___: dañar

MAL

33 Pequeña porción de pan

MIGA

34 Característica, peculiar

TÍPICA

36 Fijan con cuerdas

ATAN

37 Levantan una estructura

ERIGEN

38 San ___, estadio italiano

SIRO

39 Árbol de madera muy negra

ÉBANO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Nata de la leche

CREMA

2 Mover la canoa

REMAR

3 ___ de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)

UNIÓN

4 Talento especial

DON

5 Animales en una bandada

AVES

6 Juventud

MOCEDAD

7 Objeta, refuta

OPONE

8 Escuchaste

OÍSTE

9 Signos utilizados en la música

NOTAS

11 De aparición reciente

EMERGENTE

17 Ejemplo de estrella enana amarilla

SOL

19 Condimento para la pizza

ORÉGANO

22 Juez de Israel en el Antiguo Testamento

ELI

23 Sonidos finales iguales

RIMAS

24 Produje (un sonido)

EMITÍ

25 Andar sin rumbo fijo

VAGAR

27 Mujer con quien se crea un lazo de confianza

AMIGA

28 ___ frente: se oponen

HACEN

29 Sin altos ni bajos

LLANO

31 Mezcla gaseosa que rodea la Tierra

AIRE

35 Medida macroeconómica (sigla)

PIB

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.