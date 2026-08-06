Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del jueves 6 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Andar sin rumbo fijo”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Hice una modernización", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "___ frente: se oponen". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 No cocida
CRUDA
6 Luna en inglés
MOON
10 Hice una modernización
RENOVÉ
12 Sustancia que se emplea como narcótico
OPIO
13 Cantante de "Rap God"
EMINEM
14 Aerolínea low-___: la de bajo costo
COST
15 ___ Zedong, expresidente chino
MAO
16 Cinco docenas
SESENTA
18 Río a menos de un kilómetro de la Torre de Pisa
ARNO
20 Cerques
RODEES
21 Norma
REGLA
23 Hice público
REVELÉ
26 Roald ___: escritor de "Matilda"
DAHL
30 Crea un escenario en la cabeza
IMAGINA
32 Hacer ___: dañar
MAL
33 Pequeña porción de pan
MIGA
34 Característica, peculiar
TÍPICA
36 Fijan con cuerdas
ATAN
37 Levantan una estructura
ERIGEN
38 San ___, estadio italiano
SIRO
39 Árbol de madera muy negra
ÉBANO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Nata de la leche
CREMA
2 Mover la canoa
REMAR
3 ___ de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
UNIÓN
4 Talento especial
DON
5 Animales en una bandada
AVES
6 Juventud
MOCEDAD
7 Objeta, refuta
OPONE
8 Escuchaste
OÍSTE
9 Signos utilizados en la música
NOTAS
11 De aparición reciente
EMERGENTE
17 Ejemplo de estrella enana amarilla
SOL
19 Condimento para la pizza
ORÉGANO
22 Juez de Israel en el Antiguo Testamento
ELI
23 Sonidos finales iguales
RIMAS
24 Produje (un sonido)
EMITÍ
25 Andar sin rumbo fijo
VAGAR
27 Mujer con quien se crea un lazo de confianza
AMIGA
28 ___ frente: se oponen
HACEN
29 Sin altos ni bajos
LLANO
31 Mezcla gaseosa que rodea la Tierra
AIRE
35 Medida macroeconómica (sigla)
PIB
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
La NASA muestra cómo el cinturón de sargazo se extendió a niveles récord y alerta por su impacto en el Caribe
- 2
Lorenzetti dijo que Cristina Kirchner nunca planteó ante la Justicia argentina la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua
- 3
Patagonia: un centro de rescate de fauna silvestre consolida un proyecto clave para preservar una especie en extinción
- 4
No solo ellas congelan óvulos: el procedimiento que crece entre los hombres frente al retraso de la paternidad