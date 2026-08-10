Las respuestas al crucigrama del lunes 10 de agosto

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Limpias para eliminar impurezas", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Termine". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ arriba: al revés

PATAS

6 Discos para almacenar datos

CDS

9 Iba a un lugar

ACUDÍA

11 Marca famosa de galletas rellenas

OREO

12 Limpias para eliminar impurezas

SANEAS

13 Capital de Corea del Sur

SEÚL

14 Fue asesinado por su hermano Caín

ABEL

15 Engrasado, aceitado

OLEADO

17 Eliges

SELECCIONAS

19 Percibía el sonido

OÍA

20 Esfumarse

DESAPARECER

28 Soltar efluvios

EMANAR

29 ___ de mar: marino viejo y experimentado

LOBO

30 Parte lateral de la cabeza

SIEN

31 Candidatos para la cirugía bariátrica

OBESOS

33 ___ James, cantante de "I'd Rather Go Blind"

ETTA

34 Deja parejo

NIVELA

35 Pila de tamaño pequeño

AAA

36 Animal marino que construye arrecifes

CORAL

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Uvas deshidratadas

PASAS

2 Termine

ACABE

3 Pasadizo artificial subterráneo

TÚNEL

4 Cantante de "Rolling In The Deep"

ADELE

5 Cantante de "Unstoppable"

SIA

6 Producen una obra

CREAN

7 Cantidad que se debe

DEUDA

8 Sin compañía (pl.)

SOLOS

10 Establecieron un vínculo

ASOCIARON

11 El húmero, por su constitución

OSEO

16 Enlazar

LIAR

18 Parte hueca del sombrero

COPA

20 Quiere que suceda algo

DESEA

21 Produzca (una señal)

EMITA

22 Flecha

SAETA

23 ___ Kournikova, extenista

ANNA

24 Puso más alto

ELEVÓ

25 Unir prendas con hilo y aguja

COSER

26 Virus cuyo nombre proviene de un río

ÉBOLA

27 Planta de tallos espinosos

ROSAL

32 Marca de bolígrafos y marcadores

BIC

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.