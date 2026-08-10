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Las respuestas al crucigrama del lunes 10 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Deja parejo”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Limpias para eliminar impurezas", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Termine". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ arriba: al revés
PATAS
6 Discos para almacenar datos
CDS
9 Iba a un lugar
ACUDÍA
11 Marca famosa de galletas rellenas
OREO
12 Limpias para eliminar impurezas
SANEAS
13 Capital de Corea del Sur
SEÚL
14 Fue asesinado por su hermano Caín
ABEL
15 Engrasado, aceitado
OLEADO
17 Eliges
SELECCIONAS
19 Percibía el sonido
OÍA
20 Esfumarse
DESAPARECER
28 Soltar efluvios
EMANAR
29 ___ de mar: marino viejo y experimentado
LOBO
30 Parte lateral de la cabeza
SIEN
31 Candidatos para la cirugía bariátrica
OBESOS
33 ___ James, cantante de "I'd Rather Go Blind"
ETTA
34 Deja parejo
NIVELA
35 Pila de tamaño pequeño
AAA
36 Animal marino que construye arrecifes
CORAL
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Uvas deshidratadas
PASAS
2 Termine
ACABE
3 Pasadizo artificial subterráneo
TÚNEL
4 Cantante de "Rolling In The Deep"
ADELE
5 Cantante de "Unstoppable"
SIA
6 Producen una obra
CREAN
7 Cantidad que se debe
DEUDA
8 Sin compañía (pl.)
SOLOS
10 Establecieron un vínculo
ASOCIARON
11 El húmero, por su constitución
OSEO
16 Enlazar
LIAR
18 Parte hueca del sombrero
COPA
20 Quiere que suceda algo
DESEA
21 Produzca (una señal)
EMITA
22 Flecha
SAETA
23 ___ Kournikova, extenista
ANNA
24 Puso más alto
ELEVÓ
25 Unir prendas con hilo y aguja
COSER
26 Virus cuyo nombre proviene de un río
ÉBOLA
27 Planta de tallos espinosos
ROSAL
32 Marca de bolígrafos y marcadores
BIC
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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