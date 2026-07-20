Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del lunes 20 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Empleado que recibe pagos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Enemigo de Simba en 'El rey león'.", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Los ciudadanos de San Petersburgo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Enemigo de Simba en 'El rey león'.
SCAR
5 Árbol de madera muy negra.
ÉBANO
10 Parte del tacón.
SUELA
11 Vehículos de dos ruedas.
MOTOS
12 Camión la lleva.
TILDE
13 Conoce con anticipación.
PREVÉ
14 Que niega la existencia de cualquier Dios.
ATEO
15 Deterioró.
PUDRIÓ
16 ___ nullius, cosa de nadie en latín.
RES
17 Empleado que recibe pagos.
CAJERO
18 La parte opuesta a la delantera.
TRASERA
20 Poseen, disponen.
TIENEN
21 Pareja musical.
DÚO
24 Pedazos viejos de telas.
TRAPOS
25 Caballo de cierta raza de poca alzada.
PONI
26 Filamentos.
HILOS
27 Dar a luz.
PARIR
28 Candidata para la cirugía bariátrica.
OBESA
29 Turbia, sin brillo.
OPACA
30 Los ciudadanos de San Petersburgo.
RUSOS
31 ___ de los Libres: localidad argentina.
PASO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Habitación de lujo de un hotel.
SUITE
2 Perfectos, divinos.
CELESTIALES
3 ___ Gucci, diseñador de moda.
ALDO
4 Institución del idioma español (sigla).
RAE
5 Propulsen.
EMPUJEN
6 ___ Collie: raza de perro.
BORDER
7 Espantosas.
ATERRADORAS
8 Compañero amoroso.
NOVIO
9 El cráneo, por su constitución.
ÓSEO
10 Estrella en inglés.
STAR
15 Licencias.
PASES
17 Que tienen el cabello blanco (fem.).
CANOSAS
19 Descansó.
REPOSÓ
20 ___ urbana: grupo como los hippies.
TRIBU
22 Sin otro en su especie.
ÚNICO
23 Captará voces y ruidos.
OIRÁ
24 Dios con el martillo Mjölnir.
THOR
25 Urbano I fue uno.
PAPA
27 Estilo musical de Michael Jackson.
POP
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
El pedido de tarjeta roja que Lionel Messi le hizo al árbitro por Marc Cucurella
- 2
El fuerte reclamo de Nicolás Otamendi al español Rodri: “Toda la semana estuviste llorando”
- 3
Las repercusiones de los medios internacionales por el título mundial de España
- 4
Cuti Romero evitó darle la mano a Donald Trump durante la entrega de medallas