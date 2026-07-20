Las respuestas al crucigrama del lunes 20 de julio

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Enemigo de Simba en 'El rey león'.", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Los ciudadanos de San Petersburgo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Enemigo de Simba en 'El rey león'.

SCAR

5 Árbol de madera muy negra.

ÉBANO

10 Parte del tacón.

SUELA

11 Vehículos de dos ruedas.

MOTOS

12 Camión la lleva.

TILDE

13 Conoce con anticipación.

PREVÉ

14 Que niega la existencia de cualquier Dios.

ATEO

15 Deterioró.

PUDRIÓ

16 ___ nullius, cosa de nadie en latín.

RES

17 Empleado que recibe pagos.

CAJERO

18 La parte opuesta a la delantera.

TRASERA

20 Poseen, disponen.

TIENEN

21 Pareja musical.

DÚO

24 Pedazos viejos de telas.

TRAPOS

25 Caballo de cierta raza de poca alzada.

PONI

26 Filamentos.

HILOS

27 Dar a luz.

PARIR

28 Candidata para la cirugía bariátrica.

OBESA

29 Turbia, sin brillo.

OPACA

30 Los ciudadanos de San Petersburgo.

RUSOS

31 ___ de los Libres: localidad argentina.

PASO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Habitación de lujo de un hotel.

SUITE

2 Perfectos, divinos.

CELESTIALES

3 ___ Gucci, diseñador de moda.

ALDO

4 Institución del idioma español (sigla).

RAE

5 Propulsen.

EMPUJEN

6 ___ Collie: raza de perro.

BORDER

7 Espantosas.

ATERRADORAS

8 Compañero amoroso.

NOVIO

9 El cráneo, por su constitución.

ÓSEO

10 Estrella en inglés.

STAR

15 Licencias.

PASES

17 Que tienen el cabello blanco (fem.).

CANOSAS

19 Descansó.

REPOSÓ

20 ___ urbana: grupo como los hippies.

TRIBU

22 Sin otro en su especie.

ÚNICO

23 Captará voces y ruidos.

OIRÁ

24 Dios con el martillo Mjölnir.

THOR

25 Urbano I fue uno.

PAPA

27 Estilo musical de Michael Jackson.

POP

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.