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Las respuestas al crucigrama del lunes 21 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Infracciones para Moises.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Impuestos sobre bienes.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Carentes de claridad.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Embarcaciones con velas y sin remos.
NAVES
6 Idea opuesta a las enseñanzas religiosas.
HEREJÍA
8 Organizó de manera disciplinada.
REGIMENTÓ
10 Infracciones para Moises.
PECADOS
11 Tecla al lado de F1.
ESC
13 Artrópodos del polvo.
ÁCAROS
14 Herramienta de caza ancestral.
ARCO
15 Hechos pedazos o dañados.
ROTOS
16 Programa informático malicioso.
VIRUS
17 Aeronave sin piloto.
DRON
18 Detendrá el movimiento.
PARARÁ
19 Brazo en inglés.
ARM
20 Tocadas con los labios.
BESADAS
21 Conseguidos, logrados.
OBTENIDOS
23 Quedar bien dentro de un conjunto.
ENCAJAR
24 Impuestos sobre bienes.
TASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Desmintieron un hecho.
NEGARON
2 Estériles como los desiertos.
ÁRIDOS
3 Percibimos visualmente.
VEMOS
4 Estructuras centrales de rotación.
EJES
5 ___ City, película de 2005 con Mickey Rourke.
SIN
6 Catástrofe con numerosas pérdidas.
HECATOMBE
7 Espeluznante, horrendo.
ATERRADOR
8 Cubro una distancia.
RECORRO
9 Carentes de claridad.
OSCURAS
10 Oscura sin llegar a negra.
PARDA
12 Objetos o pertenencias.
COSAS
14 Coléricas, furiosas.
AIRADAS
16 Pieza para contener líquidos.
VASIJA
18 A duras ___: con gran dificultad.
PENAS
20 Subvención a investigadores.
BECA
22 Sigla que es pura dinamita.
TNT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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