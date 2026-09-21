Las respuestas al crucigrama del lunes 21 de septiembre

El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Impuestos sobre bienes.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Carentes de claridad.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Embarcaciones con velas y sin remos.

NAVES

6 Idea opuesta a las enseñanzas religiosas.

HEREJÍA

8 Organizó de manera disciplinada.

REGIMENTÓ

10 Infracciones para Moises.

PECADOS

11 Tecla al lado de F1.

ESC

13 Artrópodos del polvo.

ÁCAROS

14 Herramienta de caza ancestral.

ARCO

15 Hechos pedazos o dañados.

ROTOS

16 Programa informático malicioso.

VIRUS

17 Aeronave sin piloto.

DRON

18 Detendrá el movimiento.

PARARÁ

19 Brazo en inglés.

ARM

20 Tocadas con los labios.

BESADAS

21 Conseguidos, logrados.

OBTENIDOS

23 Quedar bien dentro de un conjunto.

ENCAJAR

24 Impuestos sobre bienes.

TASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Desmintieron un hecho.

NEGARON

2 Estériles como los desiertos.

ÁRIDOS

3 Percibimos visualmente.

VEMOS

4 Estructuras centrales de rotación.

EJES

5 ___ City, película de 2005 con Mickey Rourke.

SIN

6 Catástrofe con numerosas pérdidas.

HECATOMBE

7 Espeluznante, horrendo.

ATERRADOR

8 Cubro una distancia.

RECORRO

9 Carentes de claridad.

OSCURAS

10 Oscura sin llegar a negra.

PARDA

12 Objetos o pertenencias.

COSAS

14 Coléricas, furiosas.

AIRADAS

16 Pieza para contener líquidos.

VASIJA

18 A duras ___: con gran dificultad.

PENAS

20 Subvención a investigadores.

BECA

22 Sigla que es pura dinamita.

TNT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.