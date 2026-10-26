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Las respuestas al crucigrama del lunes 26 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Nombre informal o familiar.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Que no es militar o eclesiástico.", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "'El ___', obra fundamental de Ernesto Sábato .". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Publicación con viñetas.
CÓMIC
6 Idioma en Copenhague.
DANÉS
11 Nombre informal o familiar.
APODO
12 Conjunto de doctrinas.
CREDO
13 'El ___', obra fundamental de Ernesto Sábato .
TÚNEL
14 Que no es militar o eclesiástico.
CIVIL
15 Señales iniciales.
ASOMOS
17 Una pequeña pieza de información.
DATO
18 Ganado bovino.
RES
19 Van del rojo al violeta y mucho más.
COLORES
21 Cuando las ___ vuelen: jamás.
VACAS
22 Pegar algo a otra cosa.
ADHERIR
25 Lleve una prenda de vestir.
USÉ
28 El cuadrado de diez.
CIEN
29 Consuman hasta terminar.
AGOTEN
31 Instrumento para abrir surcos y remover la tierra.
ARADO
33 Rudimentos de una actividad.
ABECÉ
34 Lugares para tomar unos tragos.
BARES
35 Continuar existiendo.
DURAR
36 Accede.
ENTRA
37 Convino un sonido con otro.
ASONÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 País con una gran reserva de gas natural.
CATAR
2 Fui en contra de la propuesta.
OPUSE
3 ___ capuchinos, animales americanos.
MONOS
4 Lo mismo.
IDEM
5 Pone algo en su debido lugar.
COLOCAR
6 700, en números romanos.
DCC
7 Estériles como los desiertos.
ÁRIDOS
8 Caer copos desde las nubes.
NEVAR
9 Corrija para publicar.
EDITÉ
10 Aislados o por cuenta propia.
SOLOS
16 Compañera en un negocio.
SOCIA
20 Soltada.
LARGADA
21 Objetivo del comerciante.
VENDER
22 Termine o concluya.
ACABE
23 Manifestarán con palabras.
DIRÁN
24 Corazón en inglés.
HEART
25 Parte del sistema reproductor femenino.
ÚTERO
26 Quitan la humedad.
SECAN
27 Mes que abre el calendario.
ENERO
30 Pieza de artillería.
OBÚS
32 Mamá de oseznos.
OSA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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