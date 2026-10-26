Las respuestas al crucigrama del lunes 26 de octubre

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Que no es militar o eclesiástico.", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "'El ___', obra fundamental de Ernesto Sábato .". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Publicación con viñetas.

CÓMIC

6 Idioma en Copenhague.

DANÉS

11 Nombre informal o familiar.

APODO

12 Conjunto de doctrinas.

CREDO

13 'El ___', obra fundamental de Ernesto Sábato .

TÚNEL

14 Que no es militar o eclesiástico.

CIVIL

15 Señales iniciales.

ASOMOS

17 Una pequeña pieza de información.

DATO

18 Ganado bovino.

RES

19 Van del rojo al violeta y mucho más.

COLORES

21 Cuando las ___ vuelen: jamás.

VACAS

22 Pegar algo a otra cosa.

ADHERIR

25 Lleve una prenda de vestir.

USÉ

28 El cuadrado de diez.

CIEN

29 Consuman hasta terminar.

AGOTEN

31 Instrumento para abrir surcos y remover la tierra.

ARADO

33 Rudimentos de una actividad.

ABECÉ

34 Lugares para tomar unos tragos.

BARES

35 Continuar existiendo.

DURAR

36 Accede.

ENTRA

37 Convino un sonido con otro.

ASONÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 País con una gran reserva de gas natural.

CATAR

2 Fui en contra de la propuesta.

OPUSE

3 ___ capuchinos, animales americanos.

MONOS

4 Lo mismo.

IDEM

5 Pone algo en su debido lugar.

COLOCAR

6 700, en números romanos.

DCC

7 Estériles como los desiertos.

ÁRIDOS

8 Caer copos desde las nubes.

NEVAR

9 Corrija para publicar.

EDITÉ

10 Aislados o por cuenta propia.

SOLOS

16 Compañera en un negocio.

SOCIA

20 Soltada.

LARGADA

21 Objetivo del comerciante.

VENDER

22 Termine o concluya.

ACABE

23 Manifestarán con palabras.

DIRÁN

24 Corazón en inglés.

HEART

25 Parte del sistema reproductor femenino.

ÚTERO

26 Quitan la humedad.

SECAN

27 Mes que abre el calendario.

ENERO

30 Pieza de artillería.

OBÚS

32 Mamá de oseznos.

OSA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.