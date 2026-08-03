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Las respuestas al crucigrama del lunes 3 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Deseo De Hidratarse.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es "Androide, Simulador De Vida.", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Lenguaje Especial Entre Personas De Un Mismo Oficio.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Lugar De Espera O Reunión.
SALA
5 Burbujeante Vino Español.
CAVA
9 Posee, Dispone.
TIENE
11 Sustancia Segregada Por El Hígado.
BILIS
12 Lenguaje Especial Entre Personas De Un Mismo Oficio.
ARGOT
13 Se Sitúen.
ESTÉN
14 Amarra Otra Vez.
REATA
15 El Bien Que No Debes Tocar.
AJENO
16 'Sr. Y ___ Smith', Película De 2005.
SRA
17 Tapone, Obstruya.
ATORE
18 Sensación De Alta Temperatura.
CALOR
20 Danza Al Son De La Música.
BAILA
22 Título De Algunos Religiosos.
DOM
25 Androide, Simulador De Vida.
ROBOT
26 Príncipes Croadores En Espera De Un Beso.
SAPOS
28 ___ Roja: Clase De Estrella Pequeña.
ENANA
29 En Medio De.
ENTRE
30 Participes De La Elección.
VOTES
31 Fechas Cruciales (2 Palabras).
DÍAS D
32 Aquellos De Allí.
ESOS
33 Superficie, Espacio.
ÁREA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Estrella En Inglés.
STAR
2 Mudar De ___: Cambiar El Modo De Vida.
AIRES
3 Dejar En Herencia.
LEGAR
4 Comentarios Escritos En Un Texto.
ANOTACIONES
5 Región Palestina.
CISJORDANIA
6 ___ Ego: El 'Otro Yo'.
ALTER
7 Se Dirige Hacia Nosotros.
VIENE
8 Humilde Equino.
ASNO
10 Séptima Letra Griega.
ETA
11 Hombre De Extrema Religiosidad.
BEATO
17 Dios, Para Muhammad Ali.
ALÁ
19 Elevadas.
ALTAS
20 Títulos De Deuda Pública.
BONOS
21 Tumbo, Derribo.
ABATO
23 Escoger Una Cosa Entre Varias.
OPTAR
24 Código De Transmisión Telegráfica.
MORSE
25 Vuelve A Examinar.
REVÉ
26 Deseo De Hidratarse.
SED
27 Hilo Brillante Extraído De Un Capullo.
SEDA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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