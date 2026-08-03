Las respuestas al crucigrama del lunes 3 de agosto

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es "Androide, Simulador De Vida.", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Lenguaje Especial Entre Personas De Un Mismo Oficio.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Lugar De Espera O Reunión.

SALA

5 Burbujeante Vino Español.

CAVA

9 Posee, Dispone.

TIENE

11 Sustancia Segregada Por El Hígado.

BILIS

12 Lenguaje Especial Entre Personas De Un Mismo Oficio.

ARGOT

13 Se Sitúen.

ESTÉN

14 Amarra Otra Vez.

REATA

15 El Bien Que No Debes Tocar.

AJENO

16 'Sr. Y ___ Smith', Película De 2005.

SRA

17 Tapone, Obstruya.

ATORE

18 Sensación De Alta Temperatura.

CALOR

20 Danza Al Son De La Música.

BAILA

22 Título De Algunos Religiosos.

DOM

25 Androide, Simulador De Vida.

ROBOT

26 Príncipes Croadores En Espera De Un Beso.

SAPOS

28 ___ Roja: Clase De Estrella Pequeña.

ENANA

29 En Medio De.

ENTRE

30 Participes De La Elección.

VOTES

31 Fechas Cruciales (2 Palabras).

DÍAS D

32 Aquellos De Allí.

ESOS

33 Superficie, Espacio.

ÁREA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Estrella En Inglés.

STAR

2 Mudar De ___: Cambiar El Modo De Vida.

AIRES

3 Dejar En Herencia.

LEGAR

4 Comentarios Escritos En Un Texto.

ANOTACIONES

5 Región Palestina.

CISJORDANIA

6 ___ Ego: El 'Otro Yo'.

ALTER

7 Se Dirige Hacia Nosotros.

VIENE

8 Humilde Equino.

ASNO

10 Séptima Letra Griega.

ETA

11 Hombre De Extrema Religiosidad.

BEATO

17 Dios, Para Muhammad Ali.

ALÁ

19 Elevadas.

ALTAS

20 Títulos De Deuda Pública.

BONOS

21 Tumbo, Derribo.

ABATO

23 Escoger Una Cosa Entre Varias.

OPTAR

24 Código De Transmisión Telegráfica.

MORSE

25 Vuelve A Examinar.

REVÉ

26 Deseo De Hidratarse.

SED

27 Hilo Brillante Extraído De Un Capullo.

SEDA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.