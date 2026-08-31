Las respuestas al crucigrama del lunes 31 de agosto

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Muy apetitosas.", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Teníais esa condición.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Colisionó de manera abrupta.

CHOCÓ

6 Humedecer con agua u otro líquido.

MOJAR

11 Muy apetitosas.

RICAS

12 Situación de prisa o urgencia.

APURO

13 Relativa a la poesía heroica.

ÉPICA

14 Parte de un microscopio.

LENTE

15 Zapato en inglés.

SHOE

16 Bill ___: uno de los creadores de Batman.

FINGER

17 Prefijo que significa 'después de'.

POS

18 Envoltura del sushi.

ALGA

19 Persona que actúa por interés.

OPORTUNISTA

24 Composición musical para una sola voz.

ARIA

25 Voz para imitar un golpe.

PUM

26 Impedir que algo se mueva.

TRABAR

29 Última comida del día.

CENA

30 Ventilé.

AIREÉ

31 Teníais esa condición.

ERAIS

32 Ayudar a pagar por los estudios.

BECAR

33 Testaruda, obstinada.

TERCA

34 Aplicaré en la práctica.

USARÉ

35 Julio, el de Roma.

CÉSAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Irritado o alterado.

CRESPO

2 Género de Cardi B (2 palabras).

HIP HOP

3 Inactivo, haragán.

OCIOSO

4 Busque una presa.

CACE

5 Hembra de un animal polar blanco.

OSA

6 Perversa.

MALIGNA

7 Creadora del ChatGPT.

OPENAI

8 Carl ___, psiquiatra y psicólogo suizo.

JUNG

9 Expresión creativa humana.

ARTE

10 Instinto de las ardillas.

ROER

16 Discurrir sin tropiezos.

FLUIR

18 Haré venir hacia mí.

ATRAERÉ

20 Menear la cola.

RABEAR

21 Britney __, cantante pop estadounidense.

SPEARS

22 Vestidura exterior amplia y larga.

TÚNICA

23 Proceso previo al horneado del pan.

AMASAR

26 Asunto prohibido por convenciones religiosas.

TABÚ

27 Manifiestas alegría.

RÍES

28 Barco en Génesis 6.

ARCA

29 Tiene algo por verosímil.

CREÉ

31 Etcétera (abrev.).

ETC

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.