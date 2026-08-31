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Las respuestas al crucigrama del lunes 31 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Menear la cola.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Muy apetitosas.", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Teníais esa condición.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Colisionó de manera abrupta.
CHOCÓ
6 Humedecer con agua u otro líquido.
MOJAR
11 Muy apetitosas.
RICAS
12 Situación de prisa o urgencia.
APURO
13 Relativa a la poesía heroica.
ÉPICA
14 Parte de un microscopio.
LENTE
15 Zapato en inglés.
SHOE
16 Bill ___: uno de los creadores de Batman.
FINGER
17 Prefijo que significa 'después de'.
POS
18 Envoltura del sushi.
ALGA
19 Persona que actúa por interés.
OPORTUNISTA
24 Composición musical para una sola voz.
ARIA
25 Voz para imitar un golpe.
PUM
26 Impedir que algo se mueva.
TRABAR
29 Última comida del día.
CENA
30 Ventilé.
AIREÉ
31 Teníais esa condición.
ERAIS
32 Ayudar a pagar por los estudios.
BECAR
33 Testaruda, obstinada.
TERCA
34 Aplicaré en la práctica.
USARÉ
35 Julio, el de Roma.
CÉSAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Irritado o alterado.
CRESPO
2 Género de Cardi B (2 palabras).
HIP HOP
3 Inactivo, haragán.
OCIOSO
4 Busque una presa.
CACE
5 Hembra de un animal polar blanco.
OSA
6 Perversa.
MALIGNA
7 Creadora del ChatGPT.
OPENAI
8 Carl ___, psiquiatra y psicólogo suizo.
JUNG
9 Expresión creativa humana.
ARTE
10 Instinto de las ardillas.
ROER
16 Discurrir sin tropiezos.
FLUIR
18 Haré venir hacia mí.
ATRAERÉ
20 Menear la cola.
RABEAR
21 Britney __, cantante pop estadounidense.
SPEARS
22 Vestidura exterior amplia y larga.
TÚNICA
23 Proceso previo al horneado del pan.
AMASAR
26 Asunto prohibido por convenciones religiosas.
TABÚ
27 Manifiestas alegría.
RÍES
28 Barco en Génesis 6.
ARCA
29 Tiene algo por verosímil.
CREÉ
31 Etcétera (abrev.).
ETC
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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