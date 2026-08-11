Las respuestas al crucigrama del martes 11 de agosto

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Hombre que habla en público", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Calmar utilizando un fármaco". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Hierba para el ganado

PASTO

6 Relacionada con el padre

PATERNA

8 Modelo de referencia

PARADIGMA

10 Alocadas, tontas

TARADAS

11 Interjección para denotar sorpresa

AJA

13 Hombre que habla en público

ORADOR

14 Champán muy seco

BRUT

15 Plantas de un edificio

PISOS

16 Entregarse

DARSE

17 ___ Abeba: capital de Etiopía

ADÍS

18 Prolongó

DILATÓ

19 ___ King Cole, cantante de "L-O-V-E"

NAT

20 Cortas en porciones

DIVIDES

21 Que tienen una zona irritada o magullada (fem.)

DOLORIDAS

23 Habitaciones subterráneas

SÓTANOS

24 Tarifas

TASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 En pie (pl.)

PARADOS

2 Sujetados con ligaduras

ATADOS

3 Calmar utilizando un fármaco

SEDAR

4 Tiempo muy corto

TRIS

5 Organización como Amazon Watch

ONG

6 Organismos que viven de otros

PARÁSITOS

7 Aseguradas por medio de cuerdas

AMARRADAS

8 Equivalencia

PARIDAD

9 Cambios para mejorar

AJUSTES

10 Chocan

TOPAN

12 Freud y Marx, por sus religiones

ATEOS

14 Ruidos de ovejas y cabras

BALIDOS

16 Gloriosa

DIVINA

18 Afirmarás en voz alta

DIRÁS

20 Abastece, provee

DOTA

22 Personaje bíblico que tuvo hijos con sus hijas

LOT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.