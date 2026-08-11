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Las respuestas al crucigrama del martes 11 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Entregarse”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Hombre que habla en público", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Calmar utilizando un fármaco". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Hierba para el ganado
PASTO
6 Relacionada con el padre
PATERNA
8 Modelo de referencia
PARADIGMA
10 Alocadas, tontas
TARADAS
11 Interjección para denotar sorpresa
AJA
13 Hombre que habla en público
ORADOR
14 Champán muy seco
BRUT
15 Plantas de un edificio
PISOS
16 Entregarse
DARSE
17 ___ Abeba: capital de Etiopía
ADÍS
18 Prolongó
DILATÓ
19 ___ King Cole, cantante de "L-O-V-E"
NAT
20 Cortas en porciones
DIVIDES
21 Que tienen una zona irritada o magullada (fem.)
DOLORIDAS
23 Habitaciones subterráneas
SÓTANOS
24 Tarifas
TASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 En pie (pl.)
PARADOS
2 Sujetados con ligaduras
ATADOS
3 Calmar utilizando un fármaco
SEDAR
4 Tiempo muy corto
TRIS
5 Organización como Amazon Watch
ONG
6 Organismos que viven de otros
PARÁSITOS
7 Aseguradas por medio de cuerdas
AMARRADAS
8 Equivalencia
PARIDAD
9 Cambios para mejorar
AJUSTES
10 Chocan
TOPAN
12 Freud y Marx, por sus religiones
ATEOS
14 Ruidos de ovejas y cabras
BALIDOS
16 Gloriosa
DIVINA
18 Afirmarás en voz alta
DIRÁS
20 Abastece, provee
DOTA
22 Personaje bíblico que tuvo hijos con sus hijas
LOT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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