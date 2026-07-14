Las respuestas al crucigrama del martes 14 de julio

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "La F de FBI.", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "País de América Central conocido por su canal.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Planas y libres de estorbos.

RASAS

6 La F de FBI.

FEDERAL

8 Partidarios de reformas extremas.

RADICALES

10 Chicas

MENUDAS

11 Actriz Gadot.

GAL

13 Embestir para causar daño.

ATACAR

14 Transporte de dos ruedas (coloq.).

BICI

15 Bill ___, famoso empresario de EE. UU.

GATES

16 El caballo de Odín tiene ocho.

PATAS

17 Membrana situada detrás de la córnea.

IRIS

18 Caluroso.

CÁLIDO

19 Discos compactos.

CDS

20 Llegamos.

VENIMOS

21 Protegidos.

AMPARADOS

23 Escucharemos.

OIREMOS

24 Asientos de estatuas o columnas.

BASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Disminuyes.

REDUCES

2 Marca de calzados deportivos.

ADIDAS

3 Eliminar la humedad.

SECAR

4 En ___ de: en honor de.

ARAS

5 Ingrediente del pan y de la masa de la pizza.

SAL

6 Obcecación.

FANATISMO

7 Auténticos.

LEGÍTIMOS

8 Hace más lento.

RETARDA

9 Extraídos de un lugar.

SACADOS

10 Magia en inglés.

MAGIC

12 Planos.

LISOS

14 Ruidos de ovejas y cabras.

BALIDOS

16 País de América Central conocido por su canal.

PANAMÁ

18 Planeta enano en el cinturón de asteroides.

CERES

20 Palo largo y delgado.

VARA

22 Medida macroeconómica (sigla).

PIB

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.