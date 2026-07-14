Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del martes 14 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Disminuyes.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "La F de FBI.", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "País de América Central conocido por su canal.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Planas y libres de estorbos.
RASAS
6 La F de FBI.
FEDERAL
8 Partidarios de reformas extremas.
RADICALES
10 Chicas
MENUDAS
11 Actriz Gadot.
GAL
13 Embestir para causar daño.
ATACAR
14 Transporte de dos ruedas (coloq.).
BICI
15 Bill ___, famoso empresario de EE. UU.
GATES
16 El caballo de Odín tiene ocho.
PATAS
17 Membrana situada detrás de la córnea.
IRIS
18 Caluroso.
CÁLIDO
19 Discos compactos.
CDS
20 Llegamos.
VENIMOS
21 Protegidos.
AMPARADOS
23 Escucharemos.
OIREMOS
24 Asientos de estatuas o columnas.
BASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Disminuyes.
REDUCES
2 Marca de calzados deportivos.
ADIDAS
3 Eliminar la humedad.
SECAR
4 En ___ de: en honor de.
ARAS
5 Ingrediente del pan y de la masa de la pizza.
SAL
6 Obcecación.
FANATISMO
7 Auténticos.
LEGÍTIMOS
8 Hace más lento.
RETARDA
9 Extraídos de un lugar.
SACADOS
10 Magia en inglés.
MAGIC
12 Planos.
LISOS
14 Ruidos de ovejas y cabras.
BALIDOS
16 País de América Central conocido por su canal.
PANAMÁ
18 Planeta enano en el cinturón de asteroides.
CERES
20 Palo largo y delgado.
VARA
22 Medida macroeconómica (sigla).
PIB
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
La líder argentina detrás del estudio que logró prevenir en un 55% la demencia en adultos mayores explica por qué los resultados son un hito
- 2
“Sin querer que ganen”: el picante comentario de Liam Gallagher en la previa del partido de Argentina vs. Inglaterra
- 3
El número dos del Ministerio de Justicia viajó al Mundial para ver los partidos de Argentina
- 4
De qué murió Sam Neill, actor de Jurassic Park