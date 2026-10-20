Las respuestas al crucigrama del martes 20 de octubre

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Inspiración divina", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Hermosa". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Filete de carne de vacuno

BISTEC

7 Abertura para el botón

OJAL

11 Se mantuvo aguardando

ESPERÓ

12 ___ Liu, actriz en "Los ángeles de Charlie"

LUCY

13 Inspiración divina

LLAMAMIENTO

15 Barniz duro y brillante

LACA

16 Discípulo de Sócrates

PLATÓN

17 Preparé a la brasa

ASÉ

18 No preparados a la brasa o de ninguna otra manera

CRUDOS

19 Víctima de un cazador

PRESA

20 Enajenó

ALIENÓ

22 Hombre que reunió a los animales en su arca

NOÉ

25 Son dos o tres en un avión comercial

CLASES

26 Antigua capital de la República Federal de Alemania

BONN

27 Que busca ayudar a los demás (fem.)

HUMANITARIA

29 Período histórico

EDAD

30 Imagen sobrenatural

VISIÓN

31 Torre para guiar a los navegantes durante la noche

FARO

32 Pacífico o Atlántico

OCÉANO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hermosa

BELLA

2 Lugares como Madagascar y Sumatra

ISLAS

3 Espacio en inglés

SPACE

4 Asunto de un discurso

TEMA

5 ___ cenozoica

ERA

6 Que actúa con consideración hacia otros

COMPRENSIVO

7 Movimiento impetuoso de gente

OLEADA

8 Anexo

JUNTO

9 Divisiones de obras escénicas

ACTOS

10 Centro cultural francés

LYON

14 Sujeto engañado fácilmente

ILUSO

18 Tienen fe

CREEN

19 Aplastado bajo el pie

PISADO

20 Haga mención

ALUDA

21 Kendrick ___, rapero

LAMAR

22 Rueda gigante en ferias

NORIA

23 Cebolla en inglés

ONION

24 Planeta como Makemake

ENANO

25 Jefe de cocina

CHEF

26 Parte circular del cono

BASE

28 Movimiento repetitivo e inconsciente

TIC

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.