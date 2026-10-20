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Las respuestas al crucigrama del martes 20 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tienen fe”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Inspiración divina", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Hermosa". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Filete de carne de vacuno
BISTEC
7 Abertura para el botón
OJAL
11 Se mantuvo aguardando
ESPERÓ
12 ___ Liu, actriz en "Los ángeles de Charlie"
LUCY
13 Inspiración divina
LLAMAMIENTO
15 Barniz duro y brillante
LACA
16 Discípulo de Sócrates
PLATÓN
17 Preparé a la brasa
ASÉ
18 No preparados a la brasa o de ninguna otra manera
CRUDOS
19 Víctima de un cazador
PRESA
20 Enajenó
ALIENÓ
22 Hombre que reunió a los animales en su arca
NOÉ
25 Son dos o tres en un avión comercial
CLASES
26 Antigua capital de la República Federal de Alemania
BONN
27 Que busca ayudar a los demás (fem.)
HUMANITARIA
29 Período histórico
EDAD
30 Imagen sobrenatural
VISIÓN
31 Torre para guiar a los navegantes durante la noche
FARO
32 Pacífico o Atlántico
OCÉANO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hermosa
BELLA
2 Lugares como Madagascar y Sumatra
ISLAS
3 Espacio en inglés
SPACE
4 Asunto de un discurso
TEMA
5 ___ cenozoica
ERA
6 Que actúa con consideración hacia otros
COMPRENSIVO
7 Movimiento impetuoso de gente
OLEADA
8 Anexo
JUNTO
9 Divisiones de obras escénicas
ACTOS
10 Centro cultural francés
LYON
14 Sujeto engañado fácilmente
ILUSO
18 Tienen fe
CREEN
19 Aplastado bajo el pie
PISADO
20 Haga mención
ALUDA
21 Kendrick ___, rapero
LAMAR
22 Rueda gigante en ferias
NORIA
23 Cebolla en inglés
ONION
24 Planeta como Makemake
ENANO
25 Jefe de cocina
CHEF
26 Parte circular del cono
BASE
28 Movimiento repetitivo e inconsciente
TIC
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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