Las respuestas al crucigrama del martes 28 de julio

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Ampliamente comprendidas.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Fuente de sombra.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Esencias espirituales.

ALMAS

6 Falta de eficacia.

NULIDAD

8 Médicos especialistas en los pies.

PODÓLOGOS

10 Ninguna vez.

JAMÁS

11 Don ___, inquilino del Señor Barriga.

RAMÓN

13 Pone rígido el pelo.

ERIZA

14 Palabra para alentar a una persona.

ÁNIMO

15 Apelativo honorífico japonés.

SAN

16 threads.___ (red social).

NET

17 De segunda mano.

USADO

20 Obedecí una orden.

ACATÉ

22 Alejadas de otras personas.

SOLAS

23 Entran sin exceder límites.

CABEN

24 Dar validez jurídica.

LEGALIZAR

26 Ampliamente comprendidas.

SABIDAS

27 Desierto como el de Uyuni.

SALAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Atrevido, temerario.

AUDAZ

2 Mario Vargas ___: autor de 'La ciudad y los perros'.

LLOSA

3 Años en 10 siglos.

MIL

4 Rinde culto.

ADORA

5 Carl __, astrónomo y divulgador científico.

SAGAN

6 Que solo existen de palabra.

NOMINALES

7 Ejercías el control.

DOMINABAS

8 Fuente de sombra.

PARASOL

9 Forzar a seguir órdenes.

SOMETER

10 Maestro seguido por doce.

JESÚS

12 Perciban, reparen.

NOTEN

18 Armas blancas de hojas cortas.

DAGAS

19 Emprendía con atrevimiento.

OSABA

20 Ni neutra ni básica.

ÁCIDA

21 Perseguir para obtener alimento.

CAZAR

25 ___ Nas X, rapero de 'Montero'.

LIL

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.