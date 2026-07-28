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Las respuestas al crucigrama del martes 28 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ejercías el control.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Ampliamente comprendidas.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Fuente de sombra.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Esencias espirituales.
ALMAS
6 Falta de eficacia.
NULIDAD
8 Médicos especialistas en los pies.
PODÓLOGOS
10 Ninguna vez.
JAMÁS
11 Don ___, inquilino del Señor Barriga.
RAMÓN
13 Pone rígido el pelo.
ERIZA
14 Palabra para alentar a una persona.
ÁNIMO
15 Apelativo honorífico japonés.
SAN
16 threads.___ (red social).
NET
17 De segunda mano.
USADO
20 Obedecí una orden.
ACATÉ
22 Alejadas de otras personas.
SOLAS
23 Entran sin exceder límites.
CABEN
24 Dar validez jurídica.
LEGALIZAR
26 Ampliamente comprendidas.
SABIDAS
27 Desierto como el de Uyuni.
SALAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Atrevido, temerario.
AUDAZ
2 Mario Vargas ___: autor de 'La ciudad y los perros'.
LLOSA
3 Años en 10 siglos.
MIL
4 Rinde culto.
ADORA
5 Carl __, astrónomo y divulgador científico.
SAGAN
6 Que solo existen de palabra.
NOMINALES
7 Ejercías el control.
DOMINABAS
8 Fuente de sombra.
PARASOL
9 Forzar a seguir órdenes.
SOMETER
10 Maestro seguido por doce.
JESÚS
12 Perciban, reparen.
NOTEN
18 Armas blancas de hojas cortas.
DAGAS
19 Emprendía con atrevimiento.
OSABA
20 Ni neutra ni básica.
ÁCIDA
21 Perseguir para obtener alimento.
CAZAR
25 ___ Nas X, rapero de 'Montero'.
LIL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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