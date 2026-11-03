Las respuestas al crucigrama del martes 3 de noviembre

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es "Desafiar a duelo.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Vena que lleva la sangre a la aurícula derecha del corazón.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Vena que lleva la sangre a la aurícula derecha del corazón.

CAVA

5 ___ Malfoy, principal rival de Harry Potter.

DRACO

10 Pendiente redondeado.

ARETE

12 Mover la canoa.

REMAR

13 Hay solamente dos en la Tierra.

ERRES

14 Tumba, derriba.

ABATE

15 Capital de Marruecos.

RABAT

16 Cuerpos de agua salada.

MARES

17 Parte de una bandeja o jarra.

ASA

18 Primer habitante del jardín del Edén.

ADÁN

20 Requeridas.

SOLICITADAS

25 Llamado gatuno.

MIAU

26 Uno, en inglés.

ONE

27 Molusco comestible.

PULPO

30 Desafiar a duelo.

RETAR

32 ___ Bolt, campeón olímpico.

USAIN

33 Semilla pequeña como la mostaza.

GRANO

34 Envíe por correo.

MANDÉ

35 Escuchadas, percibidas.

OÍDAS

36 Cordillera continental más larga de la Tierra.

ANDES

37 Cualquier objeto material.

COSA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Perderás el equilibrio.

CAERÁS

2 Destruyó todo a su paso.

ARRASÓ

3 Como una descripción hecha oralmente.

VERBAL

4 Mujer irreligiosa.

ATEA

5 Escritor como William Shakespeare.

DRAMATURGO

6 Corta en rodajas.

REBANA

7 Demostrar pasión.

AMAR

8 Deguste con sentido crítico.

CATE

9 Reces.

ORES

11 Hay las del año y las de servicio.

ESTACIONES

19 'El ___ más largo', película con Henry Fonda.

DÍA

21 Evita que algo suceda.

IMPIDE

22 Provisto, abastecido.

DOTADO

23 Frutos amarillentos con coronas.

ANANÁS

24 Similar al suero (fem.).

SEROSA

27 Marca de calzados deportivos.

PUMA

28 Se sirven de.

USAN

29 ___ Rover, marca inglesa de vehículos.

LAND

31 ___ Bana, actor australiano.

ERIC

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.