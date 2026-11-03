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Las respuestas al crucigrama del martes 3 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Desafiar a duelo.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es "Desafiar a duelo.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Vena que lleva la sangre a la aurícula derecha del corazón.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Vena que lleva la sangre a la aurícula derecha del corazón.
CAVA
5 ___ Malfoy, principal rival de Harry Potter.
DRACO
10 Pendiente redondeado.
ARETE
12 Mover la canoa.
REMAR
13 Hay solamente dos en la Tierra.
ERRES
14 Tumba, derriba.
ABATE
15 Capital de Marruecos.
RABAT
16 Cuerpos de agua salada.
MARES
17 Parte de una bandeja o jarra.
ASA
18 Primer habitante del jardín del Edén.
ADÁN
20 Requeridas.
SOLICITADAS
25 Llamado gatuno.
MIAU
26 Uno, en inglés.
ONE
27 Molusco comestible.
PULPO
30 Desafiar a duelo.
RETAR
32 ___ Bolt, campeón olímpico.
USAIN
33 Semilla pequeña como la mostaza.
GRANO
34 Envíe por correo.
MANDÉ
35 Escuchadas, percibidas.
OÍDAS
36 Cordillera continental más larga de la Tierra.
ANDES
37 Cualquier objeto material.
COSA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Perderás el equilibrio.
CAERÁS
2 Destruyó todo a su paso.
ARRASÓ
3 Como una descripción hecha oralmente.
VERBAL
4 Mujer irreligiosa.
ATEA
5 Escritor como William Shakespeare.
DRAMATURGO
6 Corta en rodajas.
REBANA
7 Demostrar pasión.
AMAR
8 Deguste con sentido crítico.
CATE
9 Reces.
ORES
11 Hay las del año y las de servicio.
ESTACIONES
19 'El ___ más largo', película con Henry Fonda.
DÍA
21 Evita que algo suceda.
IMPIDE
22 Provisto, abastecido.
DOTADO
23 Frutos amarillentos con coronas.
ANANÁS
24 Similar al suero (fem.).
SEROSA
27 Marca de calzados deportivos.
PUMA
28 Se sirven de.
USAN
29 ___ Rover, marca inglesa de vehículos.
LAND
31 ___ Bana, actor australiano.
ERIC
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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