Las respuestas al crucigrama del martes 4 de agosto

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Prohibir por ley.", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Los planetas menores como Plutón.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Dejo fuera información o detalles.

OMITO

6 Figura central en el monoteísmo.

DIOS

10 ___ New Roman, tipografía con serifa.

TIMES

11 Cuarto planeta del sistema solar a partir del Sol.

MARTE

12 Mujer que recorre zonas desconocidas.

EXPLORADORA

14 Mujer irreligiosa.

ATEA

15 Los planetas menores como Plutón.

ENANOS

16 Prisionero liberado en lugar de Jesús.

BARRABÁS

18 Cocino sobre fuego.

ASÓ

19 '___ It Be', canción de los Beatles.

LET

20 Metano o hilarante.

GAS

23 Proyección cinematográfica.

PELÍCULA

25 En la parte exterior.

AFUERA

28 Guía por el que corre algo.

RAÍL

29 Zafarse de un compromiso.

SUBSTRAERSE

31 A mano.

CERCA

32 Prohibir por ley.

VEDAR

33 Técnica de pintura realizada sobre lienzo.

ÓLEO

34 Mes que inicia el calendario.

ENERO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Fijaba su vista en algo distante.

OTEABA

2 Compuestas de diversos elementos.

MIXTAS

3 Dominó.

IMPERÓ

4 Máquina utilizada en tejeduría.

TELAR

5 Mamífero de garras fuertes.

OSO

6 Concedidas.

DADAS

7 ___ Maiden, banda de la canción 'Run To The Hills'.

IRON

8 Uno diferente.

OTRO

9 ¡No ___ tan tonto!

SEAS

11 Sirenio conocido como 'vaca marina'.

MANATÍ

13 Insubordinar.

REBELAR

17 Situación de atención.

ALERTA

20 Coloque algo a salvo o fuera de vista.

GUARDÉ

21 Quitar las asperezas.

ALISAR

22 Recipiente con pequeños agujeros en la tapa.

SALERO

23 Capturó las sardinas.

PESCÓ

24 Tienen fe.

CREEN

25 Repugnancia.

ASCO

26 Combustible líquido derivado del petróleo bruto.

FUEL

27 Glándula de ordeño.

UBRE

30 Animal como el emú.

AVE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.