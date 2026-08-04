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Las respuestas al crucigrama del martes 4 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Capturó las sardinas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Prohibir por ley.", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Los planetas menores como Plutón.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Dejo fuera información o detalles.
OMITO
6 Figura central en el monoteísmo.
DIOS
10 ___ New Roman, tipografía con serifa.
TIMES
11 Cuarto planeta del sistema solar a partir del Sol.
MARTE
12 Mujer que recorre zonas desconocidas.
EXPLORADORA
14 Mujer irreligiosa.
ATEA
15 Los planetas menores como Plutón.
ENANOS
16 Prisionero liberado en lugar de Jesús.
BARRABÁS
18 Cocino sobre fuego.
ASÓ
19 '___ It Be', canción de los Beatles.
LET
20 Metano o hilarante.
GAS
23 Proyección cinematográfica.
PELÍCULA
25 En la parte exterior.
AFUERA
28 Guía por el que corre algo.
RAÍL
29 Zafarse de un compromiso.
SUBSTRAERSE
31 A mano.
CERCA
32 Prohibir por ley.
VEDAR
33 Técnica de pintura realizada sobre lienzo.
ÓLEO
34 Mes que inicia el calendario.
ENERO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Fijaba su vista en algo distante.
OTEABA
2 Compuestas de diversos elementos.
MIXTAS
3 Dominó.
IMPERÓ
4 Máquina utilizada en tejeduría.
TELAR
5 Mamífero de garras fuertes.
OSO
6 Concedidas.
DADAS
7 ___ Maiden, banda de la canción 'Run To The Hills'.
IRON
8 Uno diferente.
OTRO
9 ¡No ___ tan tonto!
SEAS
11 Sirenio conocido como 'vaca marina'.
MANATÍ
13 Insubordinar.
REBELAR
17 Situación de atención.
ALERTA
20 Coloque algo a salvo o fuera de vista.
GUARDÉ
21 Quitar las asperezas.
ALISAR
22 Recipiente con pequeños agujeros en la tapa.
SALERO
23 Capturó las sardinas.
PESCÓ
24 Tienen fe.
CREEN
25 Repugnancia.
ASCO
26 Combustible líquido derivado del petróleo bruto.
FUEL
27 Glándula de ordeño.
UBRE
30 Animal como el emú.
AVE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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