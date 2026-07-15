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Las respuestas al crucigrama del miércoles 15 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tontos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Palabras dichas antes de 'prisa' y 'velocidad'.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Proveer, abastecer.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Conjuntos de dos cosas o personas.
PARES
6 Palabras dichas antes de 'prisa' y 'velocidad'.
A TODA
11 De la misma clase.
IGUAL
12 Príncipes encantados del estanque.
SAPOS
13 Tapé.
CUBRÍ
14 Artificio ingenioso.
TRETA
15 Órgano de la mirada.
OJO
16 Interrumpirán el movimiento.
PARARÁN
18 Extraña, peculiar.
RARA
20 Material de tacos y tablas.
MADERA
21 Juan ___ II: el papa desde 1978 hasta 2005.
PABLO
23 'El __', mítica ciudad perdida.
DORADO
26 Emerge del interior.
SALE
30 Afectuosa en grado notable.
AMOROSA
32 Planta de la viticultura.
VID
33 __ Woods, gran golfista.
TIGER
34 Difíciles de cortar.
DUROS
36 Se enfrenta agresivamente.
ATACA
37 Advertencia o notificación.
AVISO
38 Individuos, criaturas.
SERES
39 Fruto grande y redondo.
MELÓN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Escozor, comezón.
PICOR
2 Parte imantada de la brújula.
AGUJA
3 Color que sube a las mejillas.
RUBOR
4 Oreja en inglés.
EAR
5 Prenda interior masculina.
SLIP
6 De los cuerpos celestes.
ASTRAL
7 Tontos.
TARADOS
8 Realicé una cirugía.
OPERÉ
9 Proveer, abastecer.
DOTAR
10 Postura corporal del yoga.
ASANA
17 El uno y el otro.
AMBOS
19 Cobra existencia, se da a conocer.
APARECE
22 Veneras.
ADORAS
23 Adías, fechas.
DATAS
24 Suprime.
OMITE
25 Suplicar con fervor.
ROGAR
27 ___ Lavigne, cantante de 'Sk8er Boi'.
AVRIL
28 Difícil de distinguir.
LIOSO
29 ___ Arantes do Nascimento: Pelé.
EDSON
31 ___ Sandler, actor de Estados Unidos.
ADAM
35 Letra 'v'.
UVE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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