Las respuestas al crucigrama del miércoles 15 de julio

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Palabras dichas antes de 'prisa' y 'velocidad'.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Proveer, abastecer.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Conjuntos de dos cosas o personas.

PARES

6 Palabras dichas antes de 'prisa' y 'velocidad'.

A TODA

11 De la misma clase.

IGUAL

12 Príncipes encantados del estanque.

SAPOS

13 Tapé.

CUBRÍ

14 Artificio ingenioso.

TRETA

15 Órgano de la mirada.

OJO

16 Interrumpirán el movimiento.

PARARÁN

18 Extraña, peculiar.

RARA

20 Material de tacos y tablas.

MADERA

21 Juan ___ II: el papa desde 1978 hasta 2005.

PABLO

23 'El __', mítica ciudad perdida.

DORADO

26 Emerge del interior.

SALE

30 Afectuosa en grado notable.

AMOROSA

32 Planta de la viticultura.

VID

33 __ Woods, gran golfista.

TIGER

34 Difíciles de cortar.

DUROS

36 Se enfrenta agresivamente.

ATACA

37 Advertencia o notificación.

AVISO

38 Individuos, criaturas.

SERES

39 Fruto grande y redondo.

MELÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Escozor, comezón.

PICOR

2 Parte imantada de la brújula.

AGUJA

3 Color que sube a las mejillas.

RUBOR

4 Oreja en inglés.

EAR

5 Prenda interior masculina.

SLIP

6 De los cuerpos celestes.

ASTRAL

7 Tontos.

TARADOS

8 Realicé una cirugía.

OPERÉ

9 Proveer, abastecer.

DOTAR

10 Postura corporal del yoga.

ASANA

17 El uno y el otro.

AMBOS

19 Cobra existencia, se da a conocer.

APARECE

22 Veneras.

ADORAS

23 Adías, fechas.

DATAS

24 Suprime.

OMITE

25 Suplicar con fervor.

ROGAR

27 ___ Lavigne, cantante de 'Sk8er Boi'.

AVRIL

28 Difícil de distinguir.

LIOSO

29 ___ Arantes do Nascimento: Pelé.

EDSON

31 ___ Sandler, actor de Estados Unidos.

ADAM

35 Letra 'v'.

UVE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.