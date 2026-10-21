Las respuestas al crucigrama del miércoles 21 de octubre

El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "No lejos, a poca distancia.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Grasas con trabajo de depósito y protección.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 No lejos, a poca distancia.

CERCA

6 Defunción oficial.

ÓBITO

11 Pinturas tradicionales de museo.

ÓLEOS

12 Imágenes en Instagram.

FOTOS

13 Ritmo del latido cardíaco.

PULSÓ

14 Técnica para purgar el intestino.

ENEMA

15 ___ Smith, autor de 'La riqueza de las naciones'.

ADAM

16 Drama con exceso de dolor.

DRAMON

17 Salamandra endémica de México.

AJOLOTE

19 Copioso y espléndido.

OPÍPARO

21 Obra de teatro musical.

OPERETA

23 Instrumento de cuerda y arco.

VIOLÍN

26 __ Hagen, cantante alemana de rock.

NINA

28 Recurso hábil y engañoso.

ARDID

29 Mango del hacha.

ASTIL

30 Fastidiado, cansado.

HARTO

31 Sabia, instruida.

LEÍDA

32 Libro profético del Antiguo Testamento.

ÓSEAS

33 Ciudad minera de Alemania.

ESSEN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Trofeo del campeón.

COPA

2 Evite con astucia.

ELUDA

3 Aflojo los músculos.

RELAJO

4 Propio de grandes ciudades multiculturales.

COSMOPOLITA

5 Cocino a la llama.

ASO

6 Pujar en la subasta.

OFERTAR

7 Argentinos con domicilio en la provincia de Bs. As.

BONAERENSES

8 Aditamento.

ITEM

9 Cada ejemplar de una serie bibliográfica.

TOMÓ

10 Tienen el descaro.

OSAN

16 Suministren estimulantes ilegales.

DOPEN

18 Grasas con trabajo de depósito y protección.

LÍPIDOS

20 Inflamación del oído.

OTITIS

22 Haga su morada (el ave).

ANIDE

23 Vapor, emanación corporal.

VAHO

24 Saldrás con rumbo definido.

IRÁS

25 Bolsa antigua para vino.

ODRE

27 __ Rickman, actor que dio vida a Severus Snape.

ALAN

29 Cerveza ligera inglesa.

ALE

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.