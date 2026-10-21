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Las respuestas al crucigrama del miércoles 21 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Instrumento de cuerda y arco.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "No lejos, a poca distancia.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Grasas con trabajo de depósito y protección.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 No lejos, a poca distancia.
CERCA
6 Defunción oficial.
ÓBITO
11 Pinturas tradicionales de museo.
ÓLEOS
12 Imágenes en Instagram.
FOTOS
13 Ritmo del latido cardíaco.
PULSÓ
14 Técnica para purgar el intestino.
ENEMA
15 ___ Smith, autor de 'La riqueza de las naciones'.
ADAM
16 Drama con exceso de dolor.
DRAMON
17 Salamandra endémica de México.
AJOLOTE
19 Copioso y espléndido.
OPÍPARO
21 Obra de teatro musical.
OPERETA
23 Instrumento de cuerda y arco.
VIOLÍN
26 __ Hagen, cantante alemana de rock.
NINA
28 Recurso hábil y engañoso.
ARDID
29 Mango del hacha.
ASTIL
30 Fastidiado, cansado.
HARTO
31 Sabia, instruida.
LEÍDA
32 Libro profético del Antiguo Testamento.
ÓSEAS
33 Ciudad minera de Alemania.
ESSEN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Trofeo del campeón.
COPA
2 Evite con astucia.
ELUDA
3 Aflojo los músculos.
RELAJO
4 Propio de grandes ciudades multiculturales.
COSMOPOLITA
5 Cocino a la llama.
ASO
6 Pujar en la subasta.
OFERTAR
7 Argentinos con domicilio en la provincia de Bs. As.
BONAERENSES
8 Aditamento.
ITEM
9 Cada ejemplar de una serie bibliográfica.
TOMÓ
10 Tienen el descaro.
OSAN
16 Suministren estimulantes ilegales.
DOPEN
18 Grasas con trabajo de depósito y protección.
LÍPIDOS
20 Inflamación del oído.
OTITIS
22 Haga su morada (el ave).
ANIDE
23 Vapor, emanación corporal.
VAHO
24 Saldrás con rumbo definido.
IRÁS
25 Bolsa antigua para vino.
ODRE
27 __ Rickman, actor que dio vida a Severus Snape.
ALAN
29 Cerveza ligera inglesa.
ALE
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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