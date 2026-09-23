Las respuestas al crucigrama del miércoles 23 de septiembre

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Yoko ___, cantante japonesa.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Desmenuza el queso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sustancia untuosa.

GRASA

6 Para nada cuerdas.

LOCAS

11 Al ___: patas arriba.

REVÉS

12 Emito la idea que tengo.

OPINO

13 Tendré un gran aprecio.

AMARÉ

14 Símbolo de un clan o tribu.

TÓTEM

15 Quehaceres.

TAREAS

17 Unión de una cosa con otra.

NEXO

18 Yoko ___, cantante japonesa.

ONO

19 Conjuntos de diez unidades.

DECENAS

21 'El conocimiento es ___'.

PODER

22 Descansas.

REPOSAS

25 Perro en inglés.

DOG

28 Alero del tejado.

ALAR

29 Limpiará con agua.

LAVARÁ

31 Enumeración, inventario.

LISTA

33 Crema o líquido para lustrar el calzado.

BETÚN

34 Envases para sardinas.

LATAS

35 Presenta una justificación.

ALEGA

36 Devastó por completo.

ASOLÓ

37 Recuperar la salud perdida.

SANAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Gustoso, placentero.

GRATO

2 Mueven el kayak.

REMAN

3 Que acumula dinero y no lo emplea.

AVARO

4 Me transformaré en.

SERÉ

5 Limpios y cuidados.

ASEADOS

6 Patriarca bíblico, sobrino de Abraham.

LOT

7 Confrontar una opinión.

OPONER

8 Hagan mención.

CITEN

9 Agregada a otra cosa.

ANEXA

10 '___ lo que comemos'.

SOMOS

16 Hilo fino que se utiliza para pescar.

SEDAL

20 Parabas.

CESABAS

21 Pórtico de un templo.

PORTAL

22 Desmenuza el queso.

RALLA

23 Según la Biblia, profeta que fue alimentado por cuervos.

ELÍAS

24 Hierba para el ganado.

PASTO

25 Determinen las fechas.

DATEN

26 Estadio de la vida de la mariposa.

ORUGA

27 Salir victorioso.

GANAR

30 Objeto en un candelero.

VELA

32 Tuesto, cocino al fuego.

ASÓ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.