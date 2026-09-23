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Las respuestas al crucigrama del miércoles 23 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Crema o líquido para lustrar el calzado.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Yoko ___, cantante japonesa.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Desmenuza el queso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sustancia untuosa.
GRASA
6 Para nada cuerdas.
LOCAS
11 Al ___: patas arriba.
REVÉS
12 Emito la idea que tengo.
OPINO
13 Tendré un gran aprecio.
AMARÉ
14 Símbolo de un clan o tribu.
TÓTEM
15 Quehaceres.
TAREAS
17 Unión de una cosa con otra.
NEXO
18 Yoko ___, cantante japonesa.
ONO
19 Conjuntos de diez unidades.
DECENAS
21 'El conocimiento es ___'.
PODER
22 Descansas.
REPOSAS
25 Perro en inglés.
DOG
28 Alero del tejado.
ALAR
29 Limpiará con agua.
LAVARÁ
31 Enumeración, inventario.
LISTA
33 Crema o líquido para lustrar el calzado.
BETÚN
34 Envases para sardinas.
LATAS
35 Presenta una justificación.
ALEGA
36 Devastó por completo.
ASOLÓ
37 Recuperar la salud perdida.
SANAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Gustoso, placentero.
GRATO
2 Mueven el kayak.
REMAN
3 Que acumula dinero y no lo emplea.
AVARO
4 Me transformaré en.
SERÉ
5 Limpios y cuidados.
ASEADOS
6 Patriarca bíblico, sobrino de Abraham.
LOT
7 Confrontar una opinión.
OPONER
8 Hagan mención.
CITEN
9 Agregada a otra cosa.
ANEXA
10 '___ lo que comemos'.
SOMOS
16 Hilo fino que se utiliza para pescar.
SEDAL
20 Parabas.
CESABAS
21 Pórtico de un templo.
PORTAL
22 Desmenuza el queso.
RALLA
23 Según la Biblia, profeta que fue alimentado por cuervos.
ELÍAS
24 Hierba para el ganado.
PASTO
25 Determinen las fechas.
DATEN
26 Estadio de la vida de la mariposa.
ORUGA
27 Salir victorioso.
GANAR
30 Objeto en un candelero.
VELA
32 Tuesto, cocino al fuego.
ASÓ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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