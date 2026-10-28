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Las respuestas al crucigrama del miércoles 28 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Hay 52 en un año.”
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El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Parten de un lugar a otro.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Estado de EE. UU. cuya capital es Augusta.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Reparar con hilo y paciencia.
COSER
6 Incurrir en un error.
COMETER
8 Mujeres de conducta extremadamente recatada.
PURITANAS
10 Chris __, actor de 'Guardianes de la Galaxia'.
PRATT
11 Ciudad de Italia, en la región del Véneto.
PADUA
13 Que brilla como oro.
ÁUREO
14 El 'octavo pasajero' de Ridley Scott.
ALIEN
15 '___ Back', canción de los Beatles.
GET
16 Tecla cerca de las letras Z, X y C.
ALT
17 Adís ___: capital de Etiopía.
ABEBA
20 Elevación natural de terreno.
MONTE
22 Roedor de laboratorio.
RATÓN
23 Idóneas, apropiadas.
APTAS
24 Demanden.
SOLICITEN
26 Hay 52 en un año.
SEMANAS
27 Parten de un lugar a otro.
SALEN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 División de la baraja en dos partes.
CORTE
2 Me abstengo de hacer algo.
OMITO
3 Etapa de un partido de bádminton.
SET
4 Avance en el desarrollo de una acción.
ETAPA
5 Relativo a los riñones.
RENAL
6 Bandas como The Beatles.
CUARTETOS
7 Centelleantes, resplandecientes.
RADIANTES
8 Demostraciones de una capacidad.
PRUEBAS
9 Largan.
SUELTAN
10 ___ el pato: soportar un castigo inmerecido.
PAGAR
12 Palabra que denota prioridad o preferencia.
ANTES
18 Tazones sin asas.
BOLES
19 Infunde energía.
ANIMA
20 Estado de EE. UU. cuya capital es Augusta.
MAINE
21 Escogen entre varias opciones.
OPTAN
25 Óxido empleado en albañilería.
CAL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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