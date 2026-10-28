Las respuestas al crucigrama del miércoles 28 de octubre

El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Parten de un lugar a otro.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Estado de EE. UU. cuya capital es Augusta.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Reparar con hilo y paciencia.

COSER

6 Incurrir en un error.

COMETER

8 Mujeres de conducta extremadamente recatada.

PURITANAS

10 Chris __, actor de 'Guardianes de la Galaxia'.

PRATT

11 Ciudad de Italia, en la región del Véneto.

PADUA

13 Que brilla como oro.

ÁUREO

14 El 'octavo pasajero' de Ridley Scott.

ALIEN

15 '___ Back', canción de los Beatles.

GET

16 Tecla cerca de las letras Z, X y C.

ALT

17 Adís ___: capital de Etiopía.

ABEBA

20 Elevación natural de terreno.

MONTE

22 Roedor de laboratorio.

RATÓN

23 Idóneas, apropiadas.

APTAS

24 Demanden.

SOLICITEN

26 Hay 52 en un año.

SEMANAS

27 Parten de un lugar a otro.

SALEN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 División de la baraja en dos partes.

CORTE

2 Me abstengo de hacer algo.

OMITO

3 Etapa de un partido de bádminton.

SET

4 Avance en el desarrollo de una acción.

ETAPA

5 Relativo a los riñones.

RENAL

6 Bandas como The Beatles.

CUARTETOS

7 Centelleantes, resplandecientes.

RADIANTES

8 Demostraciones de una capacidad.

PRUEBAS

9 Largan.

SUELTAN

10 ___ el pato: soportar un castigo inmerecido.

PAGAR

12 Palabra que denota prioridad o preferencia.

ANTES

18 Tazones sin asas.

BOLES

19 Infunde energía.

ANIMA

20 Estado de EE. UU. cuya capital es Augusta.

MAINE

21 Escogen entre varias opciones.

OPTAN

25 Óxido empleado en albañilería.

CAL

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.