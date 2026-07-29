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Las respuestas al crucigrama del miércoles 29 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Alianza militar creada en 1949 (sigla).”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Restituí la salud.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Sufijo con 'normal' y 'popular'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Estimular a las caballerías para que aviven el paso.
ARREAR
7 Pez marino muy utilizado para hacer el sushi.
ATÚN
11 Conclusión de un proceso.
CIERRE
12 Ponga en la balanza.
PESE
13 Declara algo con seguridad.
AFIRMA
14 Sultanato de Asia.
OMÁN
15 Restituí la salud.
SANÉ
16 Ofrecer ocasión para algo (2 palabras).
DAR PIE
18 www.unesco.___
ORG
19 Suprimen.
OMITEN
20 Apartar de un lugar.
RETIRAR
22 Denuncié, acusé.
DELATÉ
23 Aquí, en este lugar.
ACÁ
26 Hice perder cohesión.
DESUNÍ
27 Juntar con ligaduras.
ATAR
28 Sufijo con 'normal' y 'popular'.
IDAD
29 Concluí por lógica.
DEDUJE
31 Desierto de Asia central.
GOBI
32 Sintieron un afecto profundo.
AMARON
33 Tostar el lomo al fuego.
ASAR
34 Lapso entre lunes y domingo.
SEMANA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Por si ___: por si ocurre algo.
ACASO
2 Sortear un premio entre participantes.
RIFAR
3 Entraba otra vez.
REINGRESABA
4 No acerté.
ERRE
5 Brazo en inglés.
ARM
6 Aceptadas otra vez.
READMITIDAS
7 Contribuye con recursos.
APORTA
8 Medida del calor corporal.
TEMPERATURA
9 ___ Bolt, campeón olímpico.
USAIN
10 Chiquitín.
NENE
17 Fluido gaseoso.
AIRE
19 Alianza militar creada en 1949 (sigla).
OTAN
21 Esquivar una dificultad.
ELUDIR
22 Pulgar, índice, anular...
DEDOS
24 Compartimento corredizo.
CAJÓN
25 Bandeja de ___: recipiente para los gatos.
ARENA
26 Hable en voz alta.
DIGA
27 Nombre de Sandler o Levine.
ADAM
30 Después de 'ELE'.
EME
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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