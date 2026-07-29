Las respuestas al crucigrama del miércoles 29 de julio

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Restituí la salud.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Sufijo con 'normal' y 'popular'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Estimular a las caballerías para que aviven el paso.

ARREAR

7 Pez marino muy utilizado para hacer el sushi.

ATÚN

11 Conclusión de un proceso.

CIERRE

12 Ponga en la balanza.

PESE

13 Declara algo con seguridad.

AFIRMA

14 Sultanato de Asia.

OMÁN

15 Restituí la salud.

SANÉ

16 Ofrecer ocasión para algo (2 palabras).

DAR PIE

18 www.unesco.___

ORG

19 Suprimen.

OMITEN

20 Apartar de un lugar.

RETIRAR

22 Denuncié, acusé.

DELATÉ

23 Aquí, en este lugar.

ACÁ

26 Hice perder cohesión.

DESUNÍ

27 Juntar con ligaduras.

ATAR

28 Sufijo con 'normal' y 'popular'.

IDAD

29 Concluí por lógica.

DEDUJE

31 Desierto de Asia central.

GOBI

32 Sintieron un afecto profundo.

AMARON

33 Tostar el lomo al fuego.

ASAR

34 Lapso entre lunes y domingo.

SEMANA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Por si ___: por si ocurre algo.

ACASO

2 Sortear un premio entre participantes.

RIFAR

3 Entraba otra vez.

REINGRESABA

4 No acerté.

ERRE

5 Brazo en inglés.

ARM

6 Aceptadas otra vez.

READMITIDAS

7 Contribuye con recursos.

APORTA

8 Medida del calor corporal.

TEMPERATURA

9 ___ Bolt, campeón olímpico.

USAIN

10 Chiquitín.

NENE

17 Fluido gaseoso.

AIRE

19 Alianza militar creada en 1949 (sigla).

OTAN

21 Esquivar una dificultad.

ELUDIR

22 Pulgar, índice, anular...

DEDOS

24 Compartimento corredizo.

CAJÓN

25 Bandeja de ___: recipiente para los gatos.

ARENA

26 Hable en voz alta.

DIGA

27 Nombre de Sandler o Levine.

ADAM

30 Después de 'ELE'.

EME

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.