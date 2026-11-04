Las respuestas al crucigrama del miércoles 4 de noviembre

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "__ Kubrick, director de 'El resplandor'.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "__ Di, Diana, princesa de Gales.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Altavoz, caja acústica.

BAFLE

6 Usuario molesto en línea.

TROL

10 Brillante y aceitosa.

OLEOSA

12 Escuchada.

OÍDA

13 Cánido africano, semejante al chacal.

LICAÓN

14 Incursión militar aérea.

RAID

15 Título de antiguo monarca persa.

SAH

16 __ Kubrick, director de 'El resplandor'.

STANLEY

18 Elogios líricos.

ODAS

20 Alabanza en la arena.

OLE

21 Llamativo por su apariencia lujosa o aparatosa.

OSTENTOSO

25 Emilia con cariño.

EMI

26 Esposa de Abraham.

SARA

28 Fragancia en botella.

PERFUME

32 Fuerza electromotriz.

FEM

33 Sustancia tóxica en la orina.

UREA

34 Sucesión continuada de olas.

OLEAJE

36 Sean __, actor de 'Río Místico'.

PENN

37 Sierra larga con un mango o manija en cada extremo.

SERRÓN

38 Del hueso.

ÓSEO

39 Cerdo salvaje del monte.

SAÍNO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cartera de mujer.

BOLSO

2 Amigo en la guerra.

ALIADO

3 Días en el calendario.

FECHAS

4 Elogio poético.

LOA

5 Aquellos de allí.

ESOS

6 Competiciones deportivas.

TORNEOS

7 Dinero en Irán o Catar.

RIAL

8 Perro de Garfield, juguetón y torpe.

ODIE

9 __ Di, Diana, princesa de Gales.

LADY

11 Palabras con significado opuesto.

ANTÓNIMOS

17 Tecla vecina de la barra espaciadora.

ALT

19 Alfredo Di ___, ícono del Real Madrid.

STEFANO

22 Avestruz de Oceanía.

EMÚ

23 Paseo en jeep entre elefantes y leones.

SAFARI

24 Pedazo de durazno secado al aire y al sol.

OREJÓN

27 Grato y placentero.

AMENO

28 Ombligo.

PUPO

29 Tienes determinada cualidad.

ERES

30 Rana de los 'Muppets'.

RENE

31 Letras 'L'.

ELES

35 Espacio de tiempo con eventos importantes.

ERA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.