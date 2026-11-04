Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 4 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Alabanza en la arena.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "__ Kubrick, director de 'El resplandor'.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "__ Di, Diana, princesa de Gales.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Altavoz, caja acústica.
BAFLE
6 Usuario molesto en línea.
TROL
10 Brillante y aceitosa.
OLEOSA
12 Escuchada.
OÍDA
13 Cánido africano, semejante al chacal.
LICAÓN
14 Incursión militar aérea.
RAID
15 Título de antiguo monarca persa.
SAH
16 __ Kubrick, director de 'El resplandor'.
STANLEY
18 Elogios líricos.
ODAS
20 Alabanza en la arena.
OLE
21 Llamativo por su apariencia lujosa o aparatosa.
OSTENTOSO
25 Emilia con cariño.
EMI
26 Esposa de Abraham.
SARA
28 Fragancia en botella.
PERFUME
32 Fuerza electromotriz.
FEM
33 Sustancia tóxica en la orina.
UREA
34 Sucesión continuada de olas.
OLEAJE
36 Sean __, actor de 'Río Místico'.
PENN
37 Sierra larga con un mango o manija en cada extremo.
SERRÓN
38 Del hueso.
ÓSEO
39 Cerdo salvaje del monte.
SAÍNO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cartera de mujer.
BOLSO
2 Amigo en la guerra.
ALIADO
3 Días en el calendario.
FECHAS
4 Elogio poético.
LOA
5 Aquellos de allí.
ESOS
6 Competiciones deportivas.
TORNEOS
7 Dinero en Irán o Catar.
RIAL
8 Perro de Garfield, juguetón y torpe.
ODIE
9 __ Di, Diana, princesa de Gales.
LADY
11 Palabras con significado opuesto.
ANTÓNIMOS
17 Tecla vecina de la barra espaciadora.
ALT
19 Alfredo Di ___, ícono del Real Madrid.
STEFANO
22 Avestruz de Oceanía.
EMÚ
23 Paseo en jeep entre elefantes y leones.
SAFARI
24 Pedazo de durazno secado al aire y al sol.
OREJÓN
27 Grato y placentero.
AMENO
28 Ombligo.
PUPO
29 Tienes determinada cualidad.
ERES
30 Rana de los 'Muppets'.
RENE
31 Letras 'L'.
ELES
35 Espacio de tiempo con eventos importantes.
ERA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
“No creí que sirviera”. Casi la mitad de los jóvenes de barrios populares no tiene con quién hablar y muchos no buscan ayuda
- 2
Antonela Roccuzzo celebró los 14 años de Thiago Messi con un video “bien argento”: “Lo grande que estás”
- 3
Conmoción: acosaba desde Buenos Aires a una chica de 12 años de Ushuaia, viajó hasta allá y quiso llevársela de la escuela
- 4
Cautela en la Casa Rosada frente a los resultados favorables para los demócratas en Estados Unidos