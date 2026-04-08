Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 8 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Máquina para sacar agua de los pozos”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Herramienta para segar", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Concedían". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cubierto
TAPADO
7 Aplica aceite sagrado
UNGE
11 Isaac ___: autor de "Fundación"
ASIMOV
12 El padre del ___: apodo de Ray Charles
SOUL
13 Compañero en la oficina
COLEGA
14 Banda de rock como Nirvana
TRÍO
15 Vecino de Yemen
OMÁN
16 Tenían fe
CREÍAN
18 Vinculadas entre sí
ASOCIADAS
20 Herramienta para segar
HOZ
21 Controladas
DOMINADAS
27 Graciosa
CÓMICA
28 Azul oscuro con tonalidades violetas
AÑIL
30 Mineral empleado en joyería
ÓNIX
31 Confrontación de opiniones
DEBATE
33 ___ Groening: creador de "Los Simpson"
MATT
34 Valor ausente en un cobarde
OSADÍA
35 Composición musical para ser cantada por una sola voz
ARIA
36 Deportista que ha sobrepasado la categoría de júnior
SÉNIOR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Tortilla de México
TACO
2 Se ___: se hace visible
ASOMA
3 Fuentes de energía para juguetes
PILAS
4 Placentero, deleitable
AMENO
5 Perro en Portland
DOG
6 Aclamados
OVACIONADOS
7 Entre ___ y yo: confidencialmente
USTED
8 Máquina para sacar agua de los pozos
NORIA
9 Personas que orientan
GUÍAS
10 ___ Musk: fundador de SpaceX
ELON
17 Información en el pedigrí
RAZA
19 A la moda, elegante
CHIC
21 Ayudar a una ONG con dinero
DONAR
22 Suprimí
OMITÍ
23 Formada por partes distintas
MIXTA
24 Concedían
DABAN
25 Sumé, agregué
AÑADI
26 Lugar
SITIO
27 Indica la división de una frase
COMA
29 "El Rey ___", obra de William Shakespeare
LEAR
32 La primera de la semana
ESE
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Será reemplazado por vouchers. El Gobierno oficializó la eliminación del programa Volver al Trabajo
Caso anestesistas. Fentanilo y propofol: qué son y para qué se usan las drogas que están hoy bajo la mira de la Justicia
Intensas negociaciones diplomáticas. Qué se sabe y cuándo vence el ultimátum de Trump a Irán en la guerra de Medio Oriente
- 1
Construyen un proyecto de más de US$100 millones: es más grande que Puerto Madero y revolucionará una zona de Buenos Aires
- 2
El desgarrador llanto de Silvio Soldán al hablar de Silvia Süller y su desesperado pedido
- 3
El papa León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza de Trump contra Irán
- 4
“Nadie está exento”: crece la preocupación en el sistema de salud por la sustracción de drogas controladas y el consumo interno