Las respuestas al crucigrama del miércoles 8 de abril

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Herramienta para segar", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Concedían". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cubierto

TAPADO

7 Aplica aceite sagrado

UNGE

11 Isaac ___: autor de "Fundación"

ASIMOV

12 El padre del ___: apodo de Ray Charles

SOUL

13 Compañero en la oficina

COLEGA

14 Banda de rock como Nirvana

TRÍO

15 Vecino de Yemen

OMÁN

16 Tenían fe

CREÍAN

18 Vinculadas entre sí

ASOCIADAS

20 Herramienta para segar

HOZ

21 Controladas

DOMINADAS

27 Graciosa

CÓMICA

28 Azul oscuro con tonalidades violetas

AÑIL

30 Mineral empleado en joyería

ÓNIX

31 Confrontación de opiniones

DEBATE

33 ___ Groening: creador de "Los Simpson"

MATT

34 Valor ausente en un cobarde

OSADÍA

35 Composición musical para ser cantada por una sola voz

ARIA

36 Deportista que ha sobrepasado la categoría de júnior

SÉNIOR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Tortilla de México

TACO

2 Se ___: se hace visible

ASOMA

3 Fuentes de energía para juguetes

PILAS

4 Placentero, deleitable

AMENO

5 Perro en Portland

DOG

6 Aclamados

OVACIONADOS

7 Entre ___ y yo: confidencialmente

USTED

8 Máquina para sacar agua de los pozos

NORIA

9 Personas que orientan

GUÍAS

10 ___ Musk: fundador de SpaceX

ELON

17 Información en el pedigrí

RAZA

19 A la moda, elegante

CHIC

21 Ayudar a una ONG con dinero

DONAR

22 Suprimí

OMITÍ

23 Formada por partes distintas

MIXTA

24 Concedían

DABAN

25 Sumé, agregué

AÑADI

26 Lugar

SITIO

27 Indica la división de una frase

COMA

29 "El Rey ___", obra de William Shakespeare

LEAR

32 La primera de la semana

ESE

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.