Las respuestas al crucigrama del sábado 12 de septiembre

El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Gas común en señales luminosas", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Observe con atención". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Mueble con cajones

CÓMODA

7 Marca de notebooks

ASUS

11 Sujetados con ligaduras

ATADOS

12 Coloqué

PUSE

13 Apuntaban datos

REGISTRABAN

15 Fue el vencedor

GANÓ

16 Dura

RÍGIDA

17 Metal encontrado en forma de pepitas

ORO

18 Sujetará con la mano

TOMARÁ

19 Comer la última comida del día

CENAR

20 Percibamos los aromas

OLAMOS

22 ___OS, sistema operativo de Apple

MAC

25 Cantante de "The Real Slim Shady"

EMINEM

26 Condimento hecho con semillas de soja

MISO

27 Seleccionar excluyendo

DISCRIMINAR

29 ___ James, cantante de "Oh Happy Day"

ETTA

30 Sanaba enfermedades

CURABA

31 Gas común en señales luminosas

NEÓN

32 Escucharan

OYERAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Empleo, oficio

CARGO

2 Mirar a lo lejos desde un lugar alto

OTEAR

3 Alejandro ___: Alejandro III de Macedonia

MAGNO

4 Sentimiento de repulsión hacia alguna cosa

ODIO

5 Número de planetas entre la Tierra y el Sol

DOS

6 Referente al espacio y los cuerpos celestes

ASTRONÓMICO

7 Hacer extinguir el fuego

APAGAR

8 Pasar a un sitio más alto

SUBIR

9 De segunda mano (fem.)

USADA

10 Río de Francia

SENA

14 Sonidos finales iguales

RIMAS

18 Sentir miedo

TEMER

19 Danza que se baila levantando la falda

CANCÁN

20 Deja fuera de la lista

OMITE

21 Perspicaz

LISTO

22 Colocar explosivos en tierra o en mar

MINAR

23 Preparaba a la parrilla

ASABA

24 Libro sagrado de la religión islámica

CORÁN

25 Paraíso del libro bíblico del Génesis

EDÉN

26 Observe con atención

MIRE

28 Con la frente ___ alta: sin avergonzarse

MUY

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.