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Las respuestas al crucigrama del sábado 12 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Paraíso del libro bíblico del Génesis”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 31 debe responder a la definición de qué es "Gas común en señales luminosas", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Observe con atención". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Mueble con cajones
CÓMODA
7 Marca de notebooks
ASUS
11 Sujetados con ligaduras
ATADOS
12 Coloqué
PUSE
13 Apuntaban datos
REGISTRABAN
15 Fue el vencedor
GANÓ
16 Dura
RÍGIDA
17 Metal encontrado en forma de pepitas
ORO
18 Sujetará con la mano
TOMARÁ
19 Comer la última comida del día
CENAR
20 Percibamos los aromas
OLAMOS
22 ___OS, sistema operativo de Apple
MAC
25 Cantante de "The Real Slim Shady"
EMINEM
26 Condimento hecho con semillas de soja
MISO
27 Seleccionar excluyendo
DISCRIMINAR
29 ___ James, cantante de "Oh Happy Day"
ETTA
30 Sanaba enfermedades
CURABA
31 Gas común en señales luminosas
NEÓN
32 Escucharan
OYERAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Empleo, oficio
CARGO
2 Mirar a lo lejos desde un lugar alto
OTEAR
3 Alejandro ___: Alejandro III de Macedonia
MAGNO
4 Sentimiento de repulsión hacia alguna cosa
ODIO
5 Número de planetas entre la Tierra y el Sol
DOS
6 Referente al espacio y los cuerpos celestes
ASTRONÓMICO
7 Hacer extinguir el fuego
APAGAR
8 Pasar a un sitio más alto
SUBIR
9 De segunda mano (fem.)
USADA
10 Río de Francia
SENA
14 Sonidos finales iguales
RIMAS
18 Sentir miedo
TEMER
19 Danza que se baila levantando la falda
CANCÁN
20 Deja fuera de la lista
OMITE
21 Perspicaz
LISTO
22 Colocar explosivos en tierra o en mar
MINAR
23 Preparaba a la parrilla
ASABA
24 Libro sagrado de la religión islámica
CORÁN
25 Paraíso del libro bíblico del Génesis
EDÉN
26 Observe con atención
MIRE
28 Con la frente ___ alta: sin avergonzarse
MUY
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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