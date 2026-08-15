Las respuestas al crucigrama del sábado 15 de agosto

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Resurgir", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Soberanos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Levantar y mover la tierra

CAVAR

6 Resurgir

RENACER

8 Arruinas completamente

DESTRUYES

10 Planta que crece en desiertos

CACTO

11 Quitan la humedad

SECAN

13 Juntaban elementos

UNÍAN

14 Da refugio a un perseguido

ASILA

15 Mentira en inglés

LIE

16 Unidad básica de información

BIT

17 Prefijo que significa cinco

PENTA

20 Codiciosa, ansiosa

ÁVIDA

22 ___ ego: el "otro yo"

ALTER

23 Protección para las costureras

DEDAL

24 Miembros femeninos de la cámara alta

SENADORAS

26 Damas

SEÑORAS

27 Trazan

RAYAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Canasta para llevar frutas

CESTA

2 ___ Chéjov, autor de "El jardín de los cerezos"

ANTÓN

3 Tecnología para revisar jugadas

VAR

4 Atribuye a alguien una culpa

ACUSA

5 Soberanos

REYES

6 Acabados de hacer

RECIENTES

7 Acogidas

RECIBIDAS

8 Jack ___, marca de whiskey de EE. UU.

DANIEL'S

9 Rutas de escape en caso de emergencia

SALIDAS

10 Responsabilidad por haber cometido un delito

CULPA

12 Relativo al nacimiento

NATAL

18 Haber, poseer

TENER

19 La tarántula gigante es la mayor del mundo

ARAÑA

20 Reverencia con respeto

ADORA

21 Mirarán

VERÁN

25 "Te ___ mi palabra"

DOY

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.