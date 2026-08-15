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Las respuestas al crucigrama del sábado 15 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Responsabilidad por haber cometido un delito”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Resurgir", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Soberanos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Levantar y mover la tierra
CAVAR
6 Resurgir
RENACER
8 Arruinas completamente
DESTRUYES
10 Planta que crece en desiertos
CACTO
11 Quitan la humedad
SECAN
13 Juntaban elementos
UNÍAN
14 Da refugio a un perseguido
ASILA
15 Mentira en inglés
LIE
16 Unidad básica de información
BIT
17 Prefijo que significa cinco
PENTA
20 Codiciosa, ansiosa
ÁVIDA
22 ___ ego: el "otro yo"
ALTER
23 Protección para las costureras
DEDAL
24 Miembros femeninos de la cámara alta
SENADORAS
26 Damas
SEÑORAS
27 Trazan
RAYAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Canasta para llevar frutas
CESTA
2 ___ Chéjov, autor de "El jardín de los cerezos"
ANTÓN
3 Tecnología para revisar jugadas
VAR
4 Atribuye a alguien una culpa
ACUSA
5 Soberanos
REYES
6 Acabados de hacer
RECIENTES
7 Acogidas
RECIBIDAS
8 Jack ___, marca de whiskey de EE. UU.
DANIEL'S
9 Rutas de escape en caso de emergencia
SALIDAS
10 Responsabilidad por haber cometido un delito
CULPA
12 Relativo al nacimiento
NATAL
18 Haber, poseer
TENER
19 La tarántula gigante es la mayor del mundo
ARAÑA
20 Reverencia con respeto
ADORA
21 Mirarán
VERÁN
25 "Te ___ mi palabra"
DOY
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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