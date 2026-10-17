Las respuestas al crucigrama del sábado 17 de octubre

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Distrito colombiano", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "___ Thurman, actriz norteamericana". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Impedir que algo se mueva

TRABAR

7 Cederá algo suyo

DARÁ

11 Rechacé

RECUSÉ

12 Ligar varias cosas entre sí

UNIR

13 Propio del tiempo presente

ACTUAL

14 Personaje que vivió en el Jardín del Edén

ADÁN

15 Oreja en inglés

EAR

16 Desmenuzado (el queso)

RALLADO

18 Manifestar alegría

REÍR

20 102, en números romanos

CII

21 Gobierno de una archidiócesis

ARZOBISPADO

26 ___ Zedong, expresidente chino

MAO

27 Lunes, cuando es martes

AYER

28 Contemporáneo

MODERNO

32 ___ Thurman, actriz norteamericana

UMA

33 Game ___: juego terminado

OVER

34 Persona que labra la tierra

ARADOR

36 Distrito colombiano

CALI

37 Con una fecha asignada (fem.)

DATADA

38 Aquí y ___: en varios lugares

ALLÁ

39 Apreciarán el aroma

OLERÁN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Conducirá

TRAERÁ

2 Reincidir en los mismos vicios

RECAER

3 Mujer que interpreta personajes

ACTRIZ

4 Grito del fantasma

BUU

5 Tostar el alimento al fuego

ASAR

6 Vinculado

RELACIONADO

7 Cantante de "Don't start now" (2 palabras)

DUA LIPA

8 Se mueve a pie

ANDA

9 Centro financiero de Arabia Saudita

RIAD

10 Río cerca de la Torre de Pisa

ARNO

17 Flor de ___ (forma heráldica del lirio)

LIS

19 Viaje hecho por devoción

ROMERÍA

22 Espacio donde se sirven cócteles

BAR

23 Auxiliar

AYUDAR

24 En tendencia actualmente (2 palabras)

DE MODA

25 Recitaran plegarias

ORARAN

28 Tipo de café con leche

MOCA

29 Que tiene forma de huevo

OVAL

30 Marca de notebooks

DELL

31 Relacionado con el lenguaje hablado

ORAL

35 Junté, uní

ATÉ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.