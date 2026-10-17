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Las respuestas al crucigrama del sábado 17 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Desmenuzado (el queso)”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Distrito colombiano", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "___ Thurman, actriz norteamericana". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Impedir que algo se mueva
TRABAR
7 Cederá algo suyo
DARÁ
11 Rechacé
RECUSÉ
12 Ligar varias cosas entre sí
UNIR
13 Propio del tiempo presente
ACTUAL
14 Personaje que vivió en el Jardín del Edén
ADÁN
15 Oreja en inglés
EAR
16 Desmenuzado (el queso)
RALLADO
18 Manifestar alegría
REÍR
20 102, en números romanos
CII
21 Gobierno de una archidiócesis
ARZOBISPADO
26 ___ Zedong, expresidente chino
MAO
27 Lunes, cuando es martes
AYER
28 Contemporáneo
MODERNO
32 ___ Thurman, actriz norteamericana
UMA
33 Game ___: juego terminado
OVER
34 Persona que labra la tierra
ARADOR
36 Distrito colombiano
CALI
37 Con una fecha asignada (fem.)
DATADA
38 Aquí y ___: en varios lugares
ALLÁ
39 Apreciarán el aroma
OLERÁN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Conducirá
TRAERÁ
2 Reincidir en los mismos vicios
RECAER
3 Mujer que interpreta personajes
ACTRIZ
4 Grito del fantasma
BUU
5 Tostar el alimento al fuego
ASAR
6 Vinculado
RELACIONADO
7 Cantante de "Don't start now" (2 palabras)
DUA LIPA
8 Se mueve a pie
ANDA
9 Centro financiero de Arabia Saudita
RIAD
10 Río cerca de la Torre de Pisa
ARNO
17 Flor de ___ (forma heráldica del lirio)
LIS
19 Viaje hecho por devoción
ROMERÍA
22 Espacio donde se sirven cócteles
BAR
23 Auxiliar
AYUDAR
24 En tendencia actualmente (2 palabras)
DE MODA
25 Recitaran plegarias
ORARAN
28 Tipo de café con leche
MOCA
29 Que tiene forma de huevo
OVAL
30 Marca de notebooks
DELL
31 Relacionado con el lenguaje hablado
ORAL
35 Junté, uní
ATÉ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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