Las respuestas al crucigrama del sábado 18 de julio

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Edgar ___ Poe.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Contorno o redor.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Quebrantar la ley de Dios.

PECAR

6 Determinan qué es una cosa.

DEFINEN

8 Calumniador.

DETRACTOR

10 Hueso de forma triangular.

SACRO

11 Pasar la lengua por encima.

LAMER

13 Edgar ___ Poe.

ALLAN

14 Estéril, como un desierto.

ÁRIDO

15 Deporte de combate (sigla).

MMA

16 Red en inglés.

NET

17 Rasgo distintivo de Papá Noel.

BARBA

20 De forma de huevo (fem.).

OVADA

22 Uno de teclado puede ahorrar muchos clics.

ATAJO

23 Los extremos de una pila.

POLOS

24 Provocar somnolencia.

ADORMECER

26 Engañosas por conveniencia.

ARTERAS

27 ___ G, cantante de 'Papasito'.

KAROL

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Enclave arqueológico en Jordania.

PETRA

2 Zac ___, actor de EE. UU.

EFRON

3 Agencia de inteligencia de EE. UU.

CIA

4 Objeto que mantiene una embarcación en su lugar.

ANCLA

5 Desafiar a duelo.

RETAR

6 Manifestada ante todos.

DECLARADA

7 Que solo existen de palabra.

NOMINALES

8 Perro con pelaje liso y manchas.

DÁLMATA

9 Contorno o redor.

REDEDOR

10 Música brasileña de origen africana.

SAMBA

12 Quebradas, hechas pedazos.

ROTAS

18 Famosa cantante islandesa.

BJÖRK

19 Principal arteria del cuerpo humano.

AORTA

20 Intervengo en el quirófano.

OPERO

21 Sonido del lenguaje humano.

VOCAL

25 Mar en Francia.

MER

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.