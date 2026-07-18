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Las respuestas al crucigrama del sábado 18 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Hueso de forma triangular.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Edgar ___ Poe.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Contorno o redor.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Quebrantar la ley de Dios.
PECAR
6 Determinan qué es una cosa.
DEFINEN
8 Calumniador.
DETRACTOR
10 Hueso de forma triangular.
SACRO
11 Pasar la lengua por encima.
LAMER
13 Edgar ___ Poe.
ALLAN
14 Estéril, como un desierto.
ÁRIDO
15 Deporte de combate (sigla).
MMA
16 Red en inglés.
NET
17 Rasgo distintivo de Papá Noel.
BARBA
20 De forma de huevo (fem.).
OVADA
22 Uno de teclado puede ahorrar muchos clics.
ATAJO
23 Los extremos de una pila.
POLOS
24 Provocar somnolencia.
ADORMECER
26 Engañosas por conveniencia.
ARTERAS
27 ___ G, cantante de 'Papasito'.
KAROL
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Enclave arqueológico en Jordania.
PETRA
2 Zac ___, actor de EE. UU.
EFRON
3 Agencia de inteligencia de EE. UU.
CIA
4 Objeto que mantiene una embarcación en su lugar.
ANCLA
5 Desafiar a duelo.
RETAR
6 Manifestada ante todos.
DECLARADA
7 Que solo existen de palabra.
NOMINALES
8 Perro con pelaje liso y manchas.
DÁLMATA
9 Contorno o redor.
REDEDOR
10 Música brasileña de origen africana.
SAMBA
12 Quebradas, hechas pedazos.
ROTAS
18 Famosa cantante islandesa.
BJÖRK
19 Principal arteria del cuerpo humano.
AORTA
20 Intervengo en el quirófano.
OPERO
21 Sonido del lenguaje humano.
VOCAL
25 Mar en Francia.
MER
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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