Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del sábado 3 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Parte lateral de la cabeza.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Desgastes con los dientes.", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Esposa de Jacob.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cantante de 'Believe'.
CHER
5 Tener determinado precio.
VALER
10 Flojas, sin tensión.
LAXAS
12 Imagen que comunica un concepto.
ICONO
13 Filósofo griego maestro de Alejandro.
ARISTOTELES
15 Panel divisor de ambientes.
MAMPARA
16 Preparé a la brasa.
ASE
17 Sustancia que se emplea como narcótico.
OPIO
18 Onomatopeya del beber.
GLU
20 Desgastes con los dientes.
ROAS
21 Parar en Nueva York.
STOP
25 Salud global en tres letras.
OMS
28 Descendiente directo.
HIJO
29 Verbo que expresa identidad.
SOY
32 Masas de burbujas.
ESPUMAS
34 Imposible de modificar.
INALTERABLE
36 Comunidad con raíces comunes.
ETNIA
37 Percibirás sonidos.
OIRAS
38 Árbol frutal de la nuez.
NOGAL
39 Prefijo de aviación.
AERO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Grito vehemente de una multitud.
CLAMOR
2 Tela rota y deteriorada.
HARAPO
3 Muy distinguida en su ámbito.
EXIMIA
4 Nada amable con la piel.
RASPOSO
5 Esencial para la existencia.
VITAL
6 En tenis, punto de saque.
ACE
7 __ Flores, cantante y bailaora.
LOLA
8 N,N,N.
ENES
9 Axl __, vocalista de Guns N' Roses.
ROSE
11 Santa en breve.
STA
14 www.unesco.___
ORG
19 La ciudad del fin del mundo.
USHUAIA
22 Señal acústica de una puerta.
TIMBRE
23 Hacer ojales.
OJALAR
24 Sin control sobre sí mismo.
POSESO
26 Sustancia sólida y conductora.
METAL
27 Sudsudeste.
SSE
29 Parte lateral de la cabeza.
SIEN
30 Pref. griego: ser.
ONTO
31 Contraparte del yin.
YANG
33 Prefijo: 'impulso'.
PRO
35 Esposa de Jacob.
LIA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Tras las críticas de los vecinos, el Gobierno de la Ciudad intimó al ACA para que restituya el histórico tótem de avenida del Libertador
- 2
Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 3 y 4 de octubre
- 3
Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: “Sonreí, incluso si no lo sentís; engañarás a tu cerebro y serás más feliz”
- 4
Qué se sabe de la muerte de Ricardo Soulé, el fundador de Vox Dei