Las respuestas al crucigrama del sábado 3 de octubre

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Desgastes con los dientes.", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Esposa de Jacob.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cantante de 'Believe'.

CHER

5 Tener determinado precio.

VALER

10 Flojas, sin tensión.

LAXAS

12 Imagen que comunica un concepto.

ICONO

13 Filósofo griego maestro de Alejandro.

ARISTOTELES

15 Panel divisor de ambientes.

MAMPARA

16 Preparé a la brasa.

ASE

17 Sustancia que se emplea como narcótico.

OPIO

18 Onomatopeya del beber.

GLU

20 Desgastes con los dientes.

ROAS

21 Parar en Nueva York.

STOP

25 Salud global en tres letras.

OMS

28 Descendiente directo.

HIJO

29 Verbo que expresa identidad.

SOY

32 Masas de burbujas.

ESPUMAS

34 Imposible de modificar.

INALTERABLE

36 Comunidad con raíces comunes.

ETNIA

37 Percibirás sonidos.

OIRAS

38 Árbol frutal de la nuez.

NOGAL

39 Prefijo de aviación.

AERO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Grito vehemente de una multitud.

CLAMOR

2 Tela rota y deteriorada.

HARAPO

3 Muy distinguida en su ámbito.

EXIMIA

4 Nada amable con la piel.

RASPOSO

5 Esencial para la existencia.

VITAL

6 En tenis, punto de saque.

ACE

7 __ Flores, cantante y bailaora.

LOLA

8 N,N,N.

ENES

9 Axl __, vocalista de Guns N' Roses.

ROSE

11 Santa en breve.

STA

14 www.unesco.___

ORG

19 La ciudad del fin del mundo.

USHUAIA

22 Señal acústica de una puerta.

TIMBRE

23 Hacer ojales.

OJALAR

24 Sin control sobre sí mismo.

POSESO

26 Sustancia sólida y conductora.

METAL

27 Sudsudeste.

SSE

29 Parte lateral de la cabeza.

SIEN

30 Pref. griego: ser.

ONTO

31 Contraparte del yin.

YANG

33 Prefijo: 'impulso'.

PRO

35 Esposa de Jacob.

LIA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.