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Las respuestas al crucigrama del sábado 31 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Perdonados.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Juntaban, conectaban.", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Pendiente redondeado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Rieguen.
MOJEN
6 Traer una cosa su origen de otra.
DERIVAR
8 Disminuyan.
MINIMICEN
10 Valor de una cosa.
COSTO
11 Máquina para tejer.
TELAR
13 Juntaban, conectaban.
UNÍAN
14 Pendiente redondeado.
ARETE
15 Orientación corta.
TIP
16 Planta de la viticultura.
VID
17 Cada una de las partes de un proceso.
ETAPA
20 De mucha entidad o importancia.
GRAVE
22 Coloso de ___: una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
RODAS
23 A veces se representan con varitas mágicas.
HADAS
24 Clasificados con etiquetas.
ROTULADOS
26 Hay 52 en un año.
SEMANAS
27 Cortar mieses.
SEGAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Sabor clásico del chicle.
MENTA
2 Gigante de gran belleza de la mitología griega.
ORIÓN
3 Morrison de The Doors.
JIM
4 Impide un daño.
EVITA
5 Iniciar la existencia.
NACER
6 Evaporados.
DISIPADOS
7 Perdonados.
RELEVADOS
8 Pantalla de computadora.
MONITOR
9 Originarias de un lugar.
NATIVAS
10 Instrumento para cortar.
CÚTER
12 Tramas arácnidas.
REDES
18 Cremas de hígado.
PATÉS
19 Contrae una responsabilidad.
ASUME
20 País que limita al este con Togo.
GHANA
21 Sistema de detección remota.
RADAR
25 Jet ___: síndrome de los husos horarios.
LAG
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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