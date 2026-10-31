Las respuestas al crucigrama del sábado 31 de octubre

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Juntaban, conectaban.", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Pendiente redondeado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Rieguen.

MOJEN

6 Traer una cosa su origen de otra.

DERIVAR

8 Disminuyan.

MINIMICEN

10 Valor de una cosa.

COSTO

11 Máquina para tejer.

TELAR

13 Juntaban, conectaban.

UNÍAN

14 Pendiente redondeado.

ARETE

15 Orientación corta.

TIP

16 Planta de la viticultura.

VID

17 Cada una de las partes de un proceso.

ETAPA

20 De mucha entidad o importancia.

GRAVE

22 Coloso de ___: una de las 7 maravillas del mundo antiguo.

RODAS

23 A veces se representan con varitas mágicas.

HADAS

24 Clasificados con etiquetas.

ROTULADOS

26 Hay 52 en un año.

SEMANAS

27 Cortar mieses.

SEGAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Sabor clásico del chicle.

MENTA

2 Gigante de gran belleza de la mitología griega.

ORIÓN

3 Morrison de The Doors.

JIM

4 Impide un daño.

EVITA

5 Iniciar la existencia.

NACER

6 Evaporados.

DISIPADOS

7 Perdonados.

RELEVADOS

8 Pantalla de computadora.

MONITOR

9 Originarias de un lugar.

NATIVAS

10 Instrumento para cortar.

CÚTER

12 Tramas arácnidas.

REDES

18 Cremas de hígado.

PATÉS

19 Contrae una responsabilidad.

ASUME

20 País que limita al este con Togo.

GHANA

21 Sistema de detección remota.

RADAR

25 Jet ___: síndrome de los husos horarios.

LAG

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.