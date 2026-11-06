Las respuestas al crucigrama del viernes 6 de noviembre

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "__ quo, estado de cosas.", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Nordeste argentino.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Red sanguínea natural.

VENA

5 Individuo sin modales, coloquialmente.

PATÁN

10 Fragancia que despierta los sentidos.

AROMA

12 Perdida en copas y risas.

EBRIA

13 Jardín bajo control climático.

INVERNADERO

15 Nordeste argentino.

NEA

16 Almohadas para el sofá.

COJINES

17 Con lo que embiste el toro.

ASTA

19 Abreviatura del modo de grabar.

REC

20 __ quo, estado de cosas.

STATU

22 Extraen, retiran.

SACAN

26 Un sufijo químico.

INA

28 Asciende como la espuma.

SUBE

29 Representativa de una era.

ICÓNICA

33 Ergio (símb.).

ERG

34 Aflojar el pie del acelerador.

DESACELERAR

36 Gastado pero funcional.

USADO

37 Fragmenta en secciones.

TROZA

38 Tejidos finos orientales.

SEDAS

39 Los de más allá, no aquí.

ESOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Envolturas verdes del frijol.

VAINAS

2 Hemingway novelista.

ERNEST

3 Primeriza en su campo.

NOVATA

4 Sienta intenso cariño.

AME

5 Pagos por cruzar caminos.

PEAJES

6 Renuncias al trono.

ABDICAS

7 Vehículo del maquinista.

TREN

8 Lo que respiras sin verlo.

AÍRE

9 Embarcaciones de épocas pasadas.

NAOS

11 Arco geométrico.

ARC

14 Prefijo: 'norte'.

NOR

18 Decisión que da en el clavo.

ATINADA

21 Tan especiales que no tienen copia.

ÚNICOS

23 Pieles curtidas.

CUEROS

24 Estrujón cariñoso.

ABRAZÓ

25 Viudas arácnidas.

NEGRAS

27 Tanto tenístico perfecto.

ACE

29 Día clave del calendario romano.

IDUS

30 Detención, interrupción.

CESÉ

31 Tened el descaro.

OSAD

32 Tecla utilizada en atajos de teclado.

ALT

35 Nombre de letra.

ERE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.