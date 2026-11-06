Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del viernes 6 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Prefijo: 'norte'.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "__ quo, estado de cosas.", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Nordeste argentino.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Red sanguínea natural.
VENA
5 Individuo sin modales, coloquialmente.
PATÁN
10 Fragancia que despierta los sentidos.
AROMA
12 Perdida en copas y risas.
EBRIA
13 Jardín bajo control climático.
INVERNADERO
15 Nordeste argentino.
NEA
16 Almohadas para el sofá.
COJINES
17 Con lo que embiste el toro.
ASTA
19 Abreviatura del modo de grabar.
REC
20 __ quo, estado de cosas.
STATU
22 Extraen, retiran.
SACAN
26 Un sufijo químico.
INA
28 Asciende como la espuma.
SUBE
29 Representativa de una era.
ICÓNICA
33 Ergio (símb.).
ERG
34 Aflojar el pie del acelerador.
DESACELERAR
36 Gastado pero funcional.
USADO
37 Fragmenta en secciones.
TROZA
38 Tejidos finos orientales.
SEDAS
39 Los de más allá, no aquí.
ESOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Envolturas verdes del frijol.
VAINAS
2 Hemingway novelista.
ERNEST
3 Primeriza en su campo.
NOVATA
4 Sienta intenso cariño.
AME
5 Pagos por cruzar caminos.
PEAJES
6 Renuncias al trono.
ABDICAS
7 Vehículo del maquinista.
TREN
8 Lo que respiras sin verlo.
AÍRE
9 Embarcaciones de épocas pasadas.
NAOS
11 Arco geométrico.
ARC
14 Prefijo: 'norte'.
NOR
18 Decisión que da en el clavo.
ATINADA
21 Tan especiales que no tienen copia.
ÚNICOS
23 Pieles curtidas.
CUEROS
24 Estrujón cariñoso.
ABRAZÓ
25 Viudas arácnidas.
NEGRAS
27 Tanto tenístico perfecto.
ACE
29 Día clave del calendario romano.
IDUS
30 Detención, interrupción.
CESÉ
31 Tened el descaro.
OSAD
32 Tecla utilizada en atajos de teclado.
ALT
35 Nombre de letra.
ERE
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Pedro Sánchez le respondió a Milei: “El insulto no forma parte de mi forma de entender la política. Ahí lo dejo”
- 2
Las empresas estadounidenses alertaron que la derrota de Trump puede condicionar el auxilio financiero a la Argentina
- 3
El Gobierno agrega una actividad a la agenda de León XIV: Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad
- 4
Ueno, el banco que creció a la velocidad del poder que construyó Peña y que se derrumbó en un día