Los juegos de lógica tienen algo particular: una vez que empezás, cuesta dejarlos. Encontrar la solución, descubrir cómo encajan las piezas y corregir una jugada hasta dar con el resultado esperado son parte de ese atractivo. Cuadramente, el nuevo pasatiempo de LN Juegos, propone justamente eso: un desafío que pone a prueba la capacidad de observación y el ingenio.

Exclusivo para suscriptores de LA NACION, el juego tiene una consigna sencilla de entender, aunque resolverla puede llevar más de un intento: dividir toda la cuadrícula en rectángulos. Para hacerlo, hay que prestar atención a los números que aparecen en el tablero, ya que cada uno indica cuántas celdas debe ocupar la figura que lo contiene.

El reto consiste en dividir la cuadrícula en rectángulos y cubrir todas las celdas sin dejar espacios

La mecánica consiste en arrastrar el dedo o el mouse sobre la grilla para dibujar cada rectángulo. Hay dos condiciones que se deben respetar: cada figura tiene que contener un solo número y no puede quedar ninguna celda sin cubrir. A medida que se dibujan, los rectángulos se identifican con distintos colores. Si una jugada no resulta como esperabas, alcanza con tocar la figura para borrarla y volver a intentarlo.

El objetivo es completar toda la grilla sin dejar espacios y encontrar la combinación correcta de rectángulos. Una propuesta ideal para quienes disfrutan de los desafíos que requieren concentración, paciencia y razonamiento.

Una plataforma, 22 pasatiempos

LN Juegos, la propuesta lúdica de LA NACION, ya reúne 22 pasatiempos online en una misma plataforma, con propuestas para distintos gustos y niveles de dificultad. Desde clásicos como el Crucigrama, el Sudoku y la Sopa de letras hasta desafíos de lógica como Circuitos, juegos de palabras, trivias y otros formatos, la oferta combina entretenimiento y agilidad mental.

Crucigrama y Palabras cruzadas son algunos de los favoritos de LN Juegos Prathankarnpap - Shutterstock

El sitio busca convertir el juego en un hábito cotidiano, con desafíos diarios para resolver y la posibilidad de poner a prueba los conocimientos, la memoria y el ingenio. Además, los suscriptores pueden acceder a funcionalidades exclusivas como el ranking y el historial de partidas, que permiten seguir la propia evolución y comparar resultados con otros jugadores.