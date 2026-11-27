MAR DEL PLATA.- Corte de calle, show musical, hornallas en las veredas, cocineros invitados, un enorme rogel a modo de torta de cumpleaños y, entre los casi 800 invitados, unos 200 vecinos que conviven a diario con Lo de Tata. Así celebró sus 15 años este bodegón marplatense que ya se convirtió en clásico.

Se trata de una nueva referencia de la cocina de Mar del Plata que, desde la esquina de La Rioja y Avellaneda, ya logró trascender las fronteras de la ciudad.

Lisandro Ciarlotti está al frente de este espacio de pocas mesas y calidez en el ambiente. El éxito parece darle la razón a un emprendimiento familiar que entre mesas de madera y manteles cuadrillé se mueve a la par del segmento de la mejor cocina marplatense.

–Lisandro, ¿cómo nació Lo de Tata?

–En 2011 falleció mi abuelo, que era el Tata, y ese año, junto a dos primos, decidimos hacerle un homenaje. Para nosotros, él fue una de las personas que más nos enseñó de la cocina y de sus costumbres. Nos enseñó a sentarnos en la mesa, a respetarla, a comer bien. Tata era el que cocinaba para toda la familia, gastronómico de cepa, tuvo incluso muchas cosas en Buenos Aires durante muchos años. Y después venía a veranear acá donde nosotros lo recibíamos; sentarnos a la mesa con él era algo espectacular. Siempre decimos que fue muy fácil abrir Tata en cuanto a eso, porque teníamos bien clara la idea de lo que queríamos: representar las enseñanzas de nuestro abuelo en la mesa. Y era una cocina muy sencilla. Hasta el día de hoy, acá todo es producto: cocinamos con una intervención mínima, los sabores son muy claros.

–¿Y lo definirías como restaurante, bodegón, cantina?

–Es la cocina de una casa: sentarse a comer en una cantina con sabores bien marcados que hacen recordar a la cocina de uno.

La esquina de La Rioja y Avellaneda, en el tradicional barrio Chauvín Instagram Lo de Tata

–Cumplieron 15 años y ya tienen una historia. ¿Te imaginabas esto cuando empezaron?

–No me lo imaginaba, ni por Tata, como está hoy, ni por la gastronomía de la ciudad. Cuando arrancamos, en 2011, Sarasanegro era el único lugar que quería lograr otra cosa. Y bueno, Tata se sumó a eso. Me parece que en el transcurso de estos 15 años muchísimos cocineros y restaurantes dimos un cambio de rumbo fuerte y hoy Mar del Plata está donde está.

–Cuando arrancaron, ¿qué era la gastronomía de Mar del Plata?

–Mar del Plata tuvo una gastronomía muy fuerte en los 70, 80, hasta los 90, donde inmigrantes españoles e italianos dejaron una impronta muy marcada. Y Mar del Plata era una ciudad turística tan importante que venía la gente a veranear cuatro meses. Por eso había muchos restaurantes de muchos cubiertos y con ese espíritu. Me parece que en los finales de los 90 y principios de 2000 eso cayó. Esas generaciones que siguieron no continuaron el legado: muchos lugares cerraron y se cayó en una especie de pozo. Y bueno, me parece que con esta nueva generación logramos salir de ahí.

Oscar "Tata" Ciarlotti, abuelo de Lisandro, haciendo un asado Mauro V. Rizzi

–¿Cuál creés que fue el aporte central?

–Hay algo fundamental que hicimos, que fue poner el producto por sobre todas las cosas. Tenemos un producto tanto de mar como de tierra espectacular y lo supimos valorar. Antes tenías el pescado del puerto, las pastas y las carnes: todo bien definido. Hoy generamos nichos más pequeños y hemos diversificado más el espacio, también. Me parece que hay algo importante, que es que el productor entendió que teníamos poder para vender su producto y valorarlo. Eso es clave. Empezamos a recorrer puestos de productores, a ver lo que tenían, a ponerlo en valor, a cocinarlo, a mostrarlo. Quizás la gastronomía de Mar del Plata antes era pescado salseado con crema, todo muy lleno, y hoy hay otro producto detrás. Se come mucho crudo, se come tiradito, se come ceviche, se comen cosas que antes no existían.

Tortilla babé y langostinos rodrigo-ruiz-ciancia-8973

–¿Sentís que hicieron una nueva escuela?

–Claro, a todo lo que es el mar le dimos una apuesta importantísima. Después tenemos productos de tierra: de muchas cosas somos productores y exportamos a todo el mundo. Espárragos, frutillas, cerezas, alcauciles, verduras, kiwis, todo está acá, en 10 kilómetros a la redonda. Oliva y vino también hay ahora. Hoy vas a cualquier restaurante de Buenos Aires y está Mar del Plata en la carta, en cualquier cosa.

–¿La carta varió mucho desde el arranque?

–No, pasaron 15 años y del 70 al 80% de la carta sigue siendo igual, el mismo. Nos gusta eso, porque mantener un producto durante tantos años con el mismo nivel es igual o más difícil que cambiar la carta todo el tiempo. Jugamos mucho con cosas nuevas, tenemos la pizarra, vamos probando, vamos haciendo, pero el 80% de la carta es igual. En cuanto a lo que varió, se han ido metiendo sobre todo en pescado especies que no eran tan comunes. Fuimos aprendiendo, yo sobre todo, como cocinero.

El mozo prepara el salón, antes de abrir Mauro V. Rizzi

–En pescados han marcado un quiebre.

–Cuando empecé, conocía tres, cuatro, cinco pescados como mucho; hoy hay una puesta en mesa de 15 o 20 variedades de pescado. Todos sabemos sus cortes, sus grasas, dónde viven, cuándo comen. Fue aprendiendo todo el equipo. El mismo pescador empezó a traernos el producto de otra manera. Antes todo el pescado que se trabajaba en Mar del Plata era de red, de arrastre de barco. Hoy la mayoría de los restaurantes grandes como nosotros pescan con anzuelo. Entonces tiene un tratado y otro tipo de laburo.

En la pared, los íconos de la ciudad rodrigo-ruiz-ciancia-8973

–¿Si tuvieras que mencionar cuál es el plato emblemático y cuál es que empezó a marcar otro rumbo?

–Todos los pescados que hacemos tienen un potencial tremendo. Me parece que a partir del descubrimiento del pez limón, empezó a haber un nuevo laburo en los crudos: ceviches, tiraditos, tartar; todas esas cosas que estamos descubriendo.

–Y en este proceso, ¿cuál es el comportamiento del cliente?

–Me parece que hoy está muy exigente y está bueno.

–Deben tener clientes de estos 15 años también.

–Sí, ellos vieron la evolución y vienen los hijos, algunos nietos. Tenemos una clientela fija y siempre apostamos al marplatense, que nos acompaña todo el año. Pero el abanico de Buenos Aires ayuda. El juego con el cliente está bueno y tenemos reglas que son las de nuestro abuelo en la mesa, que respetamos. Es divertido.

–¿Cuáles son esas reglas?

–No cocinamos con crema, acá no hay tortilla babé, el bife solo sale jugoso, no tenemos wi fi. Es el respeto de la mesa del abuelo.

–Otra cosa que se da es que el turista empezó a venir a Mar del Plata en busca de un restaurante concreto. ¿Lo notan?

–Seguro, recuperamos eso. Somos de los cinco lugares de Argentina que más se elige para venir a comer. Y el entorno lo estamos poniendo cada vez más arriba. Tenemos mejor calidad hotelera, vinos de Mar del Plata, golf, las playas… Pero necesitamos de otras cosas para que no solo sea gastronómico.

Recuerdos y tradición, inseparables de Lo de Tata Mauro V. Rizzi

–Lo de Tata tiene su protagonismo, pero también son parte de un tándem con otros gastronómicos. ¿Cómo se vive eso?

–Tenemos un grupo espectacular, muchos somos amigos y desde el día uno nos pusimos a la par para sacar a Mar del Plata adelante. A algunos les va mejor, a otros peor, otros tardan más, pero nos juntamos a compartir ideas y comer.

–Si tuvieras que quedarte con un plato de Lo de Tata como referencia…

–Es la sencillez de cocinar el pescado. El primer año lo hacíamos distinto. Hasta que entendimos que la plancha y una cocción bien lenta era el camino. El pescado no sale crudo pero sí jugoso, lo respetamos y fue un quiebre importantísimo.

–¿Son responsables, junto con esa gastronomía en crecimiento, de sostener a Mar del Plata de todo el año?

–Seguro. Un quiebre fue Masticar, la feria que se hizo en 2019 que fue una puesta en valor de Mar del Plata. Estuvimos a la altura de lo que fue esa propuesta que tenía a varios de los mejores de Buenos Aires y el país. Les preguntás y se sorprendieron de lo que encontraron cuando nos vieron trabajar y lo que teníamos. Y luego llegó la pandemia, que nos hundió, pero después empezaron a venir los fines de semana comunes y la gastronomía se renovó, creció. Lo de Tata no es Lo de Tata si no está Patricio Negro, de Sarasanegro, si no está Hernán Viva, de Pasta Fresca… Somos un gran equipo donde cada uno lucha por su lugar, pero es un trabajo de todos.

El pescado entero, uno de los sellos del restaurante rodrigo-ruiz-ciancia-8973

–¿Lo de Tata es y será esto o se pueden esperar más sucursales?

–Es y será esto, es esta esquina, es el barrio. A la fiesta de los 15 años vinieron más de 200 vecinos. Le compro al verdulero [señala la vereda, al almacenero], los huevos al de acá a la vuelta… La verdad es que nuestro polo es acá y estamos contentos.