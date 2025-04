Acertijo viral: descubrí la niña diferente en la imagen y poné a prueba tus habilidades cognitivas

Los acertijos son un desafío para la mente humana, ya que no solo representan un entretenimiento estimulante, sino que también ayudan a fortalecer habilidades cognitivas claves como la memoria, la lógica y el pensamiento crítico. Resolver este tipo de desafíos puede mejorar la agilidad mental y reducir el riesgo de deterioro cognitivo con el avance de la edad. Además, cuando se resuelven en grupo, fomentan el trabajo en equipo, la comunicación y el intercambio de ideas.

Hoy te proponemos uno que pondrá a prueba tu capacidad de resolución de problemas. Solo unos pocos logran dar con la solución en menos de 13 segundos. ¿Te animás a intentarlo?

La misión de este desafío es sencilla, solo se debe observar con atención la imagen dispuesta a continuación y descubrir cuál de todas las niñas es diferente al resto. Para estos retos es importante prestar atención a los detalles: el peinado, la ropa, la postura.

Tu misión es encontrar la niña diferente, en menos de 13 segundos Foto: La Voz

La respuesta correcta del desafío

¿Lo lograste? Si todavía no pudiste dar con la niña diferente al resto te brindamos una pista. Presta atención a los peinados de todas, una de ellas puede que no tenga dos colitas como las demás.

Si aún no pudiste resolverlo, no te preocupes. Acá te contamos cuál es la solución a este desafío: la nena diferente está ubicada en el margen superior izquierdo. A diferencia de las demás, tiene solo una colita de pelo en el lado izquierdo.

No te frustres si no lo resolviste de inmediato. Estos desafíos no tienen valor diagnóstico ni determinan tu nivel de inteligencia. La clave está en la práctica: cuanto más ejercitás tu mente con estos juegos, mejores resultados podés obtener con el tiempo.

La respuesta correcta al desafío viral Foto: La Voz

¿Por qué son importantes estos desafíos?

Más allá de la diversión, los retos visuales contribuyen al fortalecimiento de las capacidades cognitivas, como la memoria, la atención y el pensamiento lógico. Resolver este tipo de ejercicios regularmente ayuda a mantener la mente activa y saludable, además de ser una excelente manera de reducir el estrés.

A su vez, se tratan de juegos prácticos que benefician a las personas en cualquier momento de sus vidas. A los niños pequeños los ayuda a desarrollar habilidades motoras finas y cognitivas tempranas.

En los adultos promueve una mente activa y mejoran el rendimiento en tareas que requieren precisión. Mientras que en los adultos mayores reducen el riesgo de deterioro cognitivo al mantener el cerebro en constante estimulo.

