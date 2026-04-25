Elegí una figura y descubrí qué dice sobre tus emociones y tu forma de ver el mundo

El llamado “test de las manchas” es uno de los recursos más conocidos dentro del universo de la psicología proyectiva. Desarrollado en 1921 por Hermann Rorschach, consiste en una serie de láminas con formas ambiguas que buscan despertar interpretaciones subjetivas. A partir de lo que cada persona ve y cómo lo describe, los especialistas pueden descubrir ciertos rasgos inconscientes, patrones emocionales y formas de percibir la realidad.

En su versión clínica, el test incluye diez láminas y un análisis profesional, pero en su adaptación para las redes sociales se transformó en un ejercicio lúdico que muchas personas realizan para conocerse a sí mismas un poco más. La consigna es simple: observar cada imagen durante al menos un minuto y registrar qué es lo primero que aparece en la mente. No hay respuestas correctas o incorrectas.

Figura 1

Figura 1 (Foto: Depor)

Es habitual que se identifiquen dos figuras humanas enfrentadas. También pueden aparecer imágenes de payasos o personajes. Si no se perciben figuras humanas, algunos análisis sugieren dificultades en la conexión interpersonal o en la lectura emocional de otros.

Figura 2

Figura 2 (Foto: Depor)

Algunas personas interpretan una figura masculina vista desde abajo, lo que podría vincularse con la percepción de autoridad o jerarquía. Otras ven animales o criaturas extrañas, lo que suele asociarse con una imaginación activa o una lectura más instintiva de los estímulos.

Figura 3

Figura 3 (Foto: Depor)

Pueden aparecer figuras humanas, formas abstractas o incluso referencias corporales. En contextos clínicos, la recurrencia de ciertas respuestas sexuales puede dar lugar a hablar de una “inmoderación sexual”.

Figura 4

Figura 4 (Foto: Depor)

En los laterales, muchas personas identifican animales, en especial felinos. Este tipo de respuesta suele vincularse con el sentido común o lo concreto. Sin embargo, una repetición excesiva de figuras animales puede asociarse a una mirada más infantil o primaria del entorno.

Figura 5

Figura 5 (Foto: Depor)

Las respuestas más frecuentes incluyen mariposas, murciélagos o polillas. Estas imágenes suelen relacionarse con estructuras mentales organizadas. En menor medida, si aparecen máscaras o rostros ambiguos, algunos enfoques lo vinculan con desconfianza o pensamiento más paranoide.

Seis

Figura 6 (Foto: Depor)

Se perciben comúnmente dos figuras humanas, a veces asociadas a camareros o personas en interacción. Ver personas suele interpretarse como un indicador de empatía y capacidad de vínculo. En cambio, no identificarlas podría sugerir cierta dificultad en lo social.

Siete

Figura 7 (Foto: Depor)

Conocida como “las dos mujeres”, esta lámina suele vincularse con la relación materna o figuras de cuidado. El tiempo que tarda una persona en responder también es relevante: una demora prolongada puede indicar conflicto o bloqueo emocional frente al estímulo.

Ocho

Figura 8 (Foto: Depor)

Aunque existe consenso en ver una mariposa, las respuestas originales o poco frecuentes suelen asociarse con creatividad. Sin embargo, interpretaciones extremadamente alejadas de la forma pueden, en contextos clínicos, analizarse como posibles alteraciones en la percepción de la realidad.

Nueve

Figura 9 (Foto: Depor)

Las interpretaciones varían ampliamente, desde animales como cangrejos o arañas hasta elementos cotidianos. Esta lámina se utiliza para evaluar la capacidad organizativa y la flexibilidad cognitiva. Pocas respuestas pueden reflejar resistencia o incomodidad frente al test.

Diez

Figura 10 (Foto: Depor)

La última lámina combina múltiples colores y formas, lo que genera una gran diversidad de respuestas. Se asocia con la integración emocional y la capacidad de procesar estímulos complejos. También permite observar cómo una persona organiza el caos visual.