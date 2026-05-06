¿Cuánto es 3+3+3 si 3 vale 1? El acertijo que pone a prueba la agilidad mental

Un nuevo desafío matemático volvió a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales por su aparente simpleza y por la confusión que genera al momento de resolverlo. El enunciado del mismo es: “¿Cuánto es 3 + 3 + 3 si el valor de 3 es 1?”.

La mayoría de los usuarios en Internet respondió instantáneamente: “9”. Sin embargo, esa reacción inmediata es justamente la trampa. El acertijo no pone a prueba la capacidad de cálculo, sino la habilidad para interpretar una regla fuera de lo habitual. Te retamos a resolverlo en 30 segundos para poner a prueba todos tus conocimientos.

Muchas personas fallan en el resultado por no prestar atención al enunciado de este problema matemático (Foto: Creada con Canva)

Paso a paso para resolver el acertijo viral

Para entenderlo, hay que detenerse en el enunciado. La clave está en la frase “si el valor de 3 es 1”. Esto implica que el número 3 deja de representar su valor tradicional y pasa a tener un nuevo significado dentro de ese contexto. Es decir, cada vez que aparece el símbolo “3”, debe leerse como “1”.

Bajo esta regla, la cuenta se transforma en 1 + 1 + 1 = 3. Por lo que el resultado correcto es 3.

La respuesta al acertijo viral (Foto: Creada con Canva)

¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?

Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:

Incremento de la concentración y el enfoque . Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.

. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo. Estimulación cerebral y plasticidad neuronal . Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales.

. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales. Agilidad mental . La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.

. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana. Fortalecimiento de la memoria . Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.

. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo. Desarrollo del pensamiento lógico y analítico . Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.

. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional. Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.