¿Cuánto es 2 + 4 x (3 x 2) – 4? Animate a resolver este cálculo matemático sin calculadora en menos de 30 segundos
Si bien parece un ejercicio fácil, este desafío matemático tiene una “trampa” que muy pocos descubren; aprendé a resolverlo de forma sencilla en la nota
- 4 minutos de lectura'
Un cálculo que a primera vista cualquiera resolvería en segundos se volvió viral en redes sociales por un detalle clave: la mayoría se equivoca. En tiempos donde el ingenio y la rapidez mental se ponen a prueba constantemente, este tipo de desafíos matemáticos reaparecen como un juego… pero también como una trampa para distraídos.
Realizar cálculos matemáticos a diario no solo es una forma entretenida de poner a prueba la mente, sino también una herramienta clave para mantener activos los procesos lógicos que muchas veces quedan en el olvido. Este tipo de ejercicios ayuda a entrenar el cerebro y estimular la concentración.
Por eso, te traemos un desafío que se volvió viral en redes sociales, ya que aunque parece sencillo suele generar errores si no se presta atención al orden de las operaciones: 2 + 4 x (3 x 2) – 4 = ? ¿Te animás a resolverlo en menos de 30 segundos?
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:
- Paréntesis
- Exponentes
- Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha
- Sumas y restas, también de izquierda a derecha
Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.
El paso a paso para resolver el cálculo matemático
- Primero se resuelve el paréntesis. 3×2=6
- Se reemplaza el resultado en la cuenta. 2 + 4 x (6) - 4 = ?
- Luego se resuelve la multiplicación. 4 × 6 = 24. Esto de la cuenta como 2 + 24 – 4 = ?
- Finalmente, se resuelven las sumas y restas de izquierda a derecha. 2 + 24 − 4 = 22
- Resultado final 22.
¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?
Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.
Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:
- Incremento de la concentración y el enfoque. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.
- Estimulación cerebral y plasticidad neuronal. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecen las conexiones neuronales.
- Agilidad mental. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.
- Fortalecimiento de la memoria. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.
- Desarrollo del pensamiento lógico y analítico. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.
- Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.
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