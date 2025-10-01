¿Cuánto es (30² - 150) ÷ (18 - 6) × (12 - 8) + 7³? El reto matemático que solo una de cada diez personas acierta
Animate a resolver esta ecuación en menos de un minuto y poné a prueba todos tus conocimientos y rapidez mental; al final estáa la respuesta correcta
Los desafíos matemáticos no solo entretienen, sino que también son una excelente forma de ejercitar el cerebro y poner a prueba la lógica. En los últimos días, una simple ecuación se volvió viral en redes sociales: (30² - 150) ÷ (18 - 6) × (12 - 8) + 7³ =? Aunque parece fácil, lo cierto es que solo una de cada diez personas logra llegar al resultado correcto en menos de un minuto. ¿Te animás a resolverla en tiempo récord?
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:
- Paréntesis
- Exponentes
- Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha
- Sumas y restas, también de izquierda a derecha
Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.
Paso a paso para resolver este cálculo matemático de forma correcta
Si todavía no pudiste dar con la respuesta correcta o el resultado final te generó dudas, te dejamos una resolución sencilla a este problema. Para evitar errores comunes, es clave recordar que siempre deben resolverse las operaciones que se encuentran delimitadas por paréntesis.
1. Resolver potencias y paréntesis internos
- 30² = 900
- 7³ = 343
- (18 − 6) = 12
- (12 − 8) = 4
Queda: (900 − 150) ÷ 12 × 4 + 343
2. Resolver el paréntesis restante
- (900 − 150) = 750
Queda: 750 ÷ 12 × 4 + 343
3. División y multiplicación, de izquierda a derecha
Es muy importante recordar que la división y la multiplicación tienen la misma jerarquía en matemáticas. Por lo tanto, no se resuelve primero la multiplicación ni la división por separado, sino de izquierda a derecha, como si fuera una lectura.
- Primero se divide 750 ÷ 12 = 62,5
- Luego se multiplica ese resultado por 4: 62,5 × 4 = 250
4. Suma final
- 250 + 343 = 593
Resutado: 593
¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?
Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.
Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:
- Incremento de la concentración y el enfoque. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.
- Estimulación cerebral y plasticidad neuronal. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales.
- Agilidad mental. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.
- Fortalecimiento de la memoria. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.
- Desarrollo del pensamiento lógico y analítico. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.
- Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, ayudando a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.
