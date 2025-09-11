¿Cuánto es (15² - 75) ÷ (6 + 3) × (8 - 2) + 4³? El cálculo matemático que confunde hasta a las mentes más brillantes
Este desafío viral pone a prueba la rapidez mental y el conocimiento de un principio clave de las matemáticas; desafiate y probá resolverlo en tiempo récord
- 4 minutos de lectura'
Los ejercicios matemáticos suelen ser un dolor de cabeza para muchas personas, quienes después de la etapa escolar prefieren olvidarlos. Sin embargo, los expertos en salud mental aseguran que es una actividad que no solo puede volverse divertida con la práctica, sino también que genera grandes beneficios en las funciones cognitivas a corto y largo plazo.
En esta oportunidad te traemos un cálculo matemático que se volvió viral en redes sociales por su complejidad; el mismo es (15² - 75) ÷ (6 + 3) × (8 - 2) + 4³ = ? ¿Te animás a encontrar el resultado correcto en menos de un minuto?
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:
- Paréntesis
- Exponentes
- Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha
- Sumas y restas, también de izquierda a derecha
Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.
Paso a paso cómo resolver el cálculo matemático viral
Si todavía no pudiste dar con la respuesta correcta o el resultado final te generó dudas, te dejamos una resolución sencilla a este problema. Para evitar errores comunes, es clave recordar que siempre deben resolverse las operaciones que se encuentran delimitadas por paréntesis.
1. Resolver las potencias
- 15² = 225
- 4³ = 64
La expresión ahora queda: (225 - 75) ÷ (6 + 3) × (8 - 2) + 64
2. Resolver paréntesis
- 225 - 75 = 150
- 6 + 3 = 9
- 8 - 2 = 6
Así quedan resueltos los paréntesis: 150 ÷ 9 × 6 + 64
3. Resolver divisiones y multiplicaciones de izquierda a derecha
- 150 ÷ 9 = 16.6667 (periódico, o 16 2/3)
- 16.6667 × 6 = 100
4. Sumar
100 + 64 = 164
Respuesta correcta: 164
¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?
Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.
Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:
- Incremento de la concentración y el enfoque. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.
- Estimulación cerebral y plasticidad neuronal. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales.
- Agilidad mental. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.
- Fortalecimiento de la memoria. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.
- Desarrollo del pensamiento lógico y analítico. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.
- Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.
Cómo jugar en línea en LN Juegos
Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.
Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.
Otras noticias de Acertijos
Desafío viral. ¿Cuánto es (12² - 48)÷(5 + 1) × (9 - 4) + 3³? El reto matemático que esconde una trampa y lo hace difícil de resolver
Desafío viral. ¿Cuánto es (7³ – 14) ÷ (2 + 5) × (6 – 4) + 3²? El cálculo matemático que pocos pueden resolver en menos de un minuto
Desafío viral. ¿Cuánto es (18 ÷ 3 + 2) × (5² - 4)? El reto matemático que solo el 1% puede resolver en menos de 30 segundos
- 1
Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
- 2
El primer día de Lisandro Catalán como ministro del Interior: reuniones con tres gobernadores y viaje de campaña con Karina Milei
- 3
La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan
- 4
Todo cambió, pero aún no llega octubre