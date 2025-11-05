¿Cuánto es 60 + 60 × 0 + 1? El cálculo matemático que solo las mentes maestras pueden resolver en 1 minuto
Este desafío viral pone a prueba la rapidez mental y el conocimiento de un principio clave de las matemáticas; desafiate y probá resolverlo en tiempo récord
- 3 minutos de lectura'
Las redes sociales se llenaron de comentarios, debates y miles de respuestas diferentes frente a una cuenta que, a simple vista, parece sencilla, pero que esconde una trampa clásica. La misma es 60 + 60 × 0 + 1 = ? ¿Te animás a encontrar el resultado correcto en 1 minuto?
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:
- Paréntesis
- Exponentes
- Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha
- Sumas y restas, también de izquierda a derecha
Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.
Paso a paso cómo resolver el cálculo matemático viral
- Detectar la multiplicación: 60 × 0.
- Resolverla primero: 60 × 0 = 0.
- Reescribir la expresión: 60 + 0 + 1.
- Sumar de izquierda a derecha: 60 + 0 = 60; 60 + 1 = 61.
- Resultado final: 61.
¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?
Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.
Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:
- Incremento de la concentración y el enfoque. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.
- Estimulación cerebral y plasticidad neuronal. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales.
- Agilidad mental. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.
- Fortalecimiento de la memoria. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.
- Desarrollo del pensamiento lógico y analítico. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.
- Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.
Cómo jugar en línea en LN Juegos
Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.
Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.
Otras noticias de Acertijos
Acertijo visual. Encontrá la figura distinta en la imagen en menos de cinco segundos y convertite en experto
Reto viral. ¿Cuánto es (7 + 3) × 2² - 4 + 6 ÷ 3? El desafío matemático que hace que muchas personas se rindan antes de resolverlo
Reto viral. ¿Cuánto es 3 ÷ 6 x 6 + 6? El desafío matemático que muchos resuelven erróneamente
- 1
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 2
La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
- 3
Adiós a las memorias USB y pendrives: esta es la nueva forma para guardar información
- 4
Juan Marconi, exdirigente de Independiente: trompadas, un club tomado, política y la decepción por Doman