Desafío viral: encontrá en menos de un minuto el gato escondido en este dibujo

Los desafíos visuales se transformaron en uno de los contenidos más populares de internet. Día tras día, miles de usuarios intentan resolver imágenes que esconden objetos, animales o figuras camufladas entre paisajes y escenas cotidianas.

Más allá del entretenimiento, estos ejercicios también sirven para estimular habilidades cognitivas como la concentración, la percepción visual y la detección de patrones. Por eso suelen convertirse rápidamente en fenómenos virales que circulan por redes sociales, grupos de WhatsApp y plataformas digitales.

En esta ocasión, el reto parece sencillo: encontrar un gato escondido en una ilustración protagonizada por un animal que muchos identifican como un perro, mientras que otros creen que se trata de un zorro o un lobo.

Encontrá el gato escondido en esta imagen y poné a prueba todos tus funciones cognitivas (Foto: Reddit)

A primera vista, la imagen muestra un bosque con árboles secos, arbustos y un animal de pelaje claro ubicado en el centro de la escena. Sin embargo, el verdadero protagonista del desafío no es ese cánido, sino un gato oculto que se encuentra camuflado entre las ramas y el entorno.

La dificultad radica en que el dibujo utiliza colores similares y líneas que se integran con el paisaje, lo que provoca que el cerebro interprete toda la escena como una única composición. Por eso muchas personas observan la imagen durante varios segundos sin detectar la figura escondida. Antes de continuar leyendo, intentá resolverlo por tu cuenta. ¿Podés encontrar al gato en menos de un minuto?

La resolución del acertijo viral

Si lograste encontrar al gato antes de que terminara el tiempo, ¡felicitaciones! Eso demuestra una gran capacidad de observación y atención a los detalles. Si no lo encontraste, no te preocupes. La figura del felino aparece formada por el contorno de las ramas del árbol ubicado detrás del animal principal.

La silueta se distingue en la parte superior de la imagen, donde las ramas dibujan claramente la cabeza, el lomo, las patas y la cola de un gato visto de perfil. Una vez que se descubre, resulta casi imposible dejar de verlo.

La respuesta al acertijo viral (Foto: Reddit)

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.