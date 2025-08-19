¿Cuánto es √9 + 3 × 2 - 2? El cálculo matemático imposible que muy pocos logran resolver

Los cálculos matemáticos son uno de los pasatiempos más efectivos para estimular la mente a cualquier edad. Pero en tiempos de redes sociales, un simple ejercicio puede transformarse en un desafío viral capaz de dividir opiniones y generar debates acalorados. Esta vez, la operación que encendió la polémica es: √9 + 3 × 2 - 2 = ? ¿Te animás a resolverla en un minuto?

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS(por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:

Paréntesis

Exponentes

Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha

Sumas y restas, también de izquierda a derecha

Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.

Animate a desafiar a tus amigos y familiares con este cálculo matemático (Foto: Creada con Canva)

Paso a paso: la resolución del desafío

Primero, la raíz cuadrada : √9 = 3 La operación ahora queda: 3 + 3 × 2 - 2

: √9 = 3 La operación ahora queda: Luego, la multiplicación : 3 × 2 = 6 El cálculo se transforma en: 3 + 6 - 2

: 3 × 2 = 6 El cálculo se transforma en: Finalmente, se llevan adelante las sumas y restas de izquierda a derecha :

: 3 + 6 = 9



9 - 2 = 7

Resultado final: 7

¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?

Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:

Incremento de la concentración y el enfoque . Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.

. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo. Estimulación cerebral y plasticidad neuronal . Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales.

. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales. Agilidad mental . La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.

. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana. Fortalecimiento de la memoria . Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.

. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo. Desarrollo del pensamiento lógico y analítico . Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.

. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional. Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, ayudando a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.

