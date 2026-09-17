El desafío visual de 140 años que pocos pueden resolver: ¿dónde está el hombre?

El perro es el mejor amigo del hombre, o por lo menos así reza el refrán. Estos dos seres, el humano y el canino, son los protagonistas de un desafío visual que muy pocas personas pueden resolver. Compartido y viralizado a través de las redes sociales, este desafío clásico pone a prueba tu agudeza visual. En el dibujo de este perro se esconde la cara y un accesorio de un hombre. ¿Podés encontrarlo?

Si mirás con atención, podrás encontrarlo

La solución del acertijo del perro y el hombre

Creado en 1880 por una revista estadounidense, este desafío visual sigue poniendo a prueba a toda aquella persona que lo encare por primera vez. Luego de 140 años, esta imagen continúa desafiando al ojo humano.

Además de la cabeza de un perro, la imagen que pone a prueba tu agudeza visual esconde el rostro de un hombre con un sombrero.

¿Necesitás una ayuda? Para poder encontrar el rostro de un hombre será de utilidad inclinar la cabeza hacia un costado. De esa manera, tendrás otras perspectiva del dibujo y verás todo con mayor facilidad.

¿Ya lo encontraste? ¿Cuánto tiempo te llevó? Si aún no pudiste encontrarlo, podes seguir intentándolo unos instantes más. O bien, si preferís conocer la respuesta de inmediato solo tenés que deslizar hacia abajo y encontrarás el rostro del hombre destacado.

¿Lo habías encontrado?