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Test de actualidad: contestá las 10 preguntas de la semana sobre Hotesur-Los Sauces y muchos temas más
Poné a prueba tu conocimiento sobre la unificación de las causas que involucran a Cristina y a Máximo Kirchner, la agenda internacional del Gobierno y las denuncias de corrupción. ¿Cuántas podés acertar?
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Cómo jugar a las Trivias
Este desafío te propone repasar los eventos clave que dominan la agenda. A través de 10 preguntas, pondremos a prueba tu atención sobre los temas que más repercusión tuvieron en los últimos días: desde el avance en las causas judiciales contra Cristina y Máximo Kirchner hasta las investigaciones por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. Para participar, simplemente leé cada consigna, elegí la opción que consideres correcta y, al finalizar, vas a poder conocer tu resultado final.
CONOCÉ MÁS TRIVIAS EN LN JUEGOS
Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.
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