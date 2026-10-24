Test de actualidad: contestá las 10 preguntas de la semana sobre Hotesur-Los Sauces y muchos temas más

Cómo jugar a las Trivias

Este desafío te propone repasar los eventos clave que dominan la agenda. A través de 10 preguntas, pondremos a prueba tu atención sobre los temas que más repercusión tuvieron en los últimos días: desde el avance en las causas judiciales contra Cristina y Máximo Kirchner hasta las investigaciones por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. Para participar, simplemente leé cada consigna, elegí la opción que consideres correcta y, al finalizar, vas a poder conocer tu resultado final.

CONOCÉ MÁS TRIVIAS EN LN JUEGOS

Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.

Tu experiencia nos importa. Por eso, si tenés observaciones, inquietudes o sugerencias respecto de nuestros juegos, envianos un mensaje a LNJuegos@lanacion.com.ar y contanos tus ideas. También podés seguirnos en nuestro canal de WhatsApp.