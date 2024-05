Así creó un matemático el sudoku más difícil del mundo

Escuchar

El sudoku es un juego matemático que se inventó a finales de la década de 1970, se hizo popular en Japón en la década de 1980, pero recién se dio a conocer mundialmente en 2005, cuando varios diarios y revistas comenzaron a publicarlo en sus secciones de juegos y pasatiempos. Hoy cuenta con un éxito rotundo y tiene fanáticos en todo el mundo.

Paciencia, dedicación y visión, son las claves fundamentales para poder resolver un sudoku, según los especialistas y los jugadores expertos. Pero, claro, el nivel de dificultad es muy distinto y suele medirse en estrellas.

Los sudokus que tienen una calificación de una estrella son los más fáciles, mientras que los más complicados se detentan cinco. Siguiendo esta misma escala hay uno que recibió once estrellas por su nivel de dificultad. ¡Sí, once! Se trata del Everest, creado por el matemático finlandés Arto Inkala, que según el medio británico The Telegraph es apto solo para mentes privilegiadas.

Su nombre ya predice que el reto no será sencillo. Es que el matemático bautizó a su creación con el nombre del monte más alto del mundo para advertir desde el comienzo que resolverlo no será una tarea fácil, pero tampoco imposible.

Sin embargo, muchos aseguran que Inkala diseñó el sudoku Everest para que su solución fuera casi imposible de alcanzar para la mayoría y que sólo lo pudiesen resolver las mentes más brillantes.

La historia del sudoku Everest

Este rompecabezas, que es considerado el más complicado hasta el momento, se publicó en 2012. Según The Telegraph, Inkala tardó tres meses en crear este dificilísimo rompecabezas y lo hizo utilizando un software que él mismo desarrolló.

Por su parte, el matemático reconoció que en Everest el número de deducciones que los jugadores deben hacer para asignar los números es mucho mayor. El finlandés afirma que para completar su rompecabezas los jugadores deben analizar todas las opciones posibles e imaginables. En algunas jugadas, incluso, tendrán que considerar hasta 10 asignaciones numéricas que se realizarán posteriormente.

Sudoku Everest

Una a una, las reglas del sudoku

Completar las celdas: el objetivo del juego es llenar todas las celdas del tablero con números del 1 al 9.

el objetivo del juego es llenar todas las celdas del tablero con números del 1 al 9. Reglas de las filas y columnas: en cada fila y en cada columna, cada número del 1 al 9 debe aparecer solo una vez. Es decir, no se puede tener el mismo número repetido en una fila o columna.

en cada fila y en cada columna, cada número del 1 al 9 debe aparecer solo una vez. Es decir, no se puede tener el mismo número repetido en una fila o columna. Reglas de los cuadrados: cada uno de los nueve cuadrados de 3x3 que componen el tablero debe contener todos los números del 1 al 9, sin repeticiones.

Como principal estrategia para comenzar se recomienda buscar los números que ya están dados en el tablero y usarlos para deducir dónde deben ir los otros números en las filas, columnas y cuadrados correspondientes.

En resumen, el sudoku Everest es un desafío temible que requiere paciencia, estrategia, práctica y persistencia. Pero al igual que escalar esta gran montaña, la satisfacción de conquistar este rompecabezas matemático es inigualable.

