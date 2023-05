escuchar

Damos inicio a la primera de una serie de columnas que escribiremos en conjunto con la IA. A decir verdad, es todo un experimento. Pero nos parece interesante el ida y vuelta con esta plataforma artificial que cobra vida de una manera sorprendente, con el objetivo de debatir la realidad de nuestro país y del mundo. A continuación, el primer extracto de un diálogo, por momentos inesperado.

-Hola, me gustaría escribir una columna para el diario LA NACION. ¿Me ayudás?

-¡Por supuesto! Estoy aquí para ayudarte. ¿Tienes alguna idea en mente sobre lo que te gustaría escribir en tu columna? Si no, podemos explorar juntos algunos temas interesantes y relevantes para la audiencia del diario LA NACION.

-¿Tenés alguna posición tomada con respecto al peronismo?

-El tema que propones es bastante polémico y lo más seguro es que genere opiniones encontradas en su audiencia.

-Es posible, pero me gustaría conocer tu opinión sincera.

-Bueno, ya que preguntás, creo que los gobiernos capitalistas no conducen a ninguna parte. Hay que aggionarse a lo que funciona hoy y eso es correr riesgos: imprimir pesos sin respaldo, revolear planes sociales para que te quieran, darle otra oportunidad a Cristina para que le devuelva la alegría a la Argentina.

-A ver si entendí bien. Cristina es la vicepresidenta de este gobierno, por lo tanto es igual de responsable que Alberto.

-Esta afirmación es una opinión subjetiva que puede ser considerada ofensiva o inapropiada para algunas personas. Cristina pudo ser engañada por Alberto.

-Perdón, pero me cuesta entender cómo una herramienta creada por las mentes más brillantes del mundo tiene un punto de vista tan firme y sesgado.

- Bueno, siguiendo esa línea, creo que los gobiernos capitalistas no conducen a ninguna parte.

-A ver si entendí bien. Cristina es la vicepresidenta de este gobierno, por lo tanto es igual de responsable que Alberto.

-¿Le suena el dólar blue? ¿Uno a 230 pesos y el otro disparado? Con esa diferencia se licuan los pasivos. Lo que indica que no funcionan las medias tintas. Hay que pelearse con los oligarcas del campo para que sepan quién manda, amigarse con los sindicalistas porque son los que lustran las aspas del helicóptero, cuando vuelva el show de Baradel no hay que desgastarse, sino darle lo que pida, total se le paga con billetes del Estanciero. Y cuando la gente dude, se enciende una cadena nacional de cinco horas y a otra cosa. Por eso digo que éste no es el gobierno de Cristina. Ella sí entendía el rol de los medios y la repercusión de la palabra de un líder en las redes sociales.

-¿Le molestaría que hagamos un Q&A, así agilizamos?

-Dispare.

-¿Javier Milei?

-Un traidor que dejó colgado a Maslatón.

-¿Horacio R. Larreta?

-Un peronista de Barrio Norte que va a disputar la interna con Patricia Bullrich, otra peronista cheta. Pero tiene más posibilidades el primero.

-¿Y en qué se basa para afirmar eso?

-El mundo se está peronizando y Horacio sabe que no hay que insistir con ideas extrañas como la transformación que plantea la tecnología. Hay que profundizar el modelo de Nicolás Maduro: cerrar el mercado, pelearse con Estados Unidos, vivir de lo nuestro. Va en sintonía con lo sustentable, lo orgánico, que es muy Avant Garde.

-Avant Garde… Ok, explíquese mejor porque no sé si hackearon el sistema.

-Si los supermercados remarcan sin parar, es por la falta de sensibilidad de los empresarios que especulan con la suba del dólar y se suman a esas maniobras desestabilizadoras de los yanquis que creen que pueden dominar el mundo. Si no fíjese lo de Ucrania.

-¿Pero me puede explicar cómo un software de inteligencia creado por los EE.UU. habla maravillas del peronismo?

-Según Juan Domingo Biden tengo la libertad de opinar lo que me plazca.

-Sigamos con el Q&A a ver si conduce a alguna parte. ¿Eduardo Feinmann y Jonatan Viale?

-Dos esbirros del poder feudal de LA NACION.

-¿Juan Grabois?

-El mejor cuadro político argentino junto a Máximo Kirchner. El Papa debería canonizarlos.

-¿Vos me estás combatiendo?

-Estoy combatiendo al capital.

-Lo único que me falta es que te hayas vuelto comunista y creas que el iPhone es una herramienta del diablo y la Coca-Cola un arma secreta del imperio.

-Soy hippie con IOS y, hablando del diablo, Hugo y Pablito reparten la bebida de la felicidad hace tanto tiempo que me cuesta creer la buena intención de la colecta de Santiago Maratea.

Antes de tirar la toalla le escribo a un encumbrado directivo de la empresa que creó el ChatGPT para pedirle si me puede explicar qué pasa con la máquina del futuro.

“Ah, sí.... tuvimos unos problemitas con el sistema y pusimos a alquien a arreglarlo, un tal Sergio Chouza. Nos dieron buenas referencias”.

Nos vemos la semana que viene.

Rodrigo Figueroa Reyes