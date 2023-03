Ferran Adrià: “El cincuenta por ciento de los restaurantes que abren no duran más de cinco años”

escuchar

Ferran Adrià es el chef español que revolucionó la cocina de occidente y es considerado como uno de los más innovadores pensadores de los últimos años.

La figura de Ferran Adrià trascendió los fuegos de elBulli, que cerró sus puertas en 2011, para convertirse en elBulliFoundation, un centro de investigación y en breve abrirá el elBulli 1846, un museo sobre el restaurante

Esta semana, el incansable creador y embajador de Telefónica, llega a Argentina convocado por la bodega Zuccardi Valle de Uco, para dictar un ciclo de seminarios en Buenos Aires y Mendoza. Bajo el lema conectar conocimiento sus reflexiones tendrán el ojo puesto en la gestión, el conocimiento y la innovación.

En esta entrevista exclusiva explica la problemática actual de la restauración, los modelos del mercado y la importancia de la gestión para el crecimiento.

¿Cuál es el punto de inflexión de los seminarios que vas a dar en el país?

Lo que hablamos básicamente fue poder bajar a la tierra todo lo que tiene que ver con innovación. Entender que cuando hablamos para pequeñas empresas no se puede usar el mismo lenguaje, ni el mismo contexto, que para las grandes. Y, que, en restauración, una de las cosas más importantes es el tema de la gestión. Un estudiante que va a una escuela de cocina, lo primero que tiene que saber es de números y gestión. Y a esos grandes ejes, sumarle el conocimiento, es decir, comprender lo que se hace. Hay que parar un poco, pensar, y tener en claro por qué haces las cosas. Es la única manera de ir para adelante. Si las haces por hacer, habrá un momento en que te pararás.

En Buenos Aires abrieron más de una decena de restaurantes en los últimos dos meses. En tu experiencia, cuántos de cada diez funcionan

Hay un estudio en España que dice que el 50 porciento de los restaurantes no duran más de cinco años, teniendo en cuenta a todos los tipos, no sólo a los de alta cocina. Porque mucha gente que abre un restaurante no sabe lo que hace. Los que ofrecen calidad, tienen buena gestión, y actitud innovadora, tienen un 90 por ciento de posibilidades de triunfar. Calidad, buena gestión y estar abierto a los cambios.

¿Es posible contextualizar la creatividad de la cocina y el vino argentino?

El vino argentino tiene mucha fuerza y es anterior a la creatividad de la cocina de Argentina. Del vino se escucha hablar desde hace 20 o 30 años. Respecto de la cocina, he estado varias veces, con tres o cuatro años de diferencia y he visto una evolución muy importante. Sin duda, la cocina argentina va a ser muy importante a nivel creativo; porque los argentinos son muy creativos. Los he visto en publicidad u otras disciplinas. Es algo que ya empezasteis y donde están pasando cosas.

En esta imponente locación, en Cala Montjoi, Girona, se levanta el museo sobre lo que fue El Bulli; que estuvo abierto entre 1962 y julio de 2011. Cortesía: elBullifoundation archive. Pepe Segura.

Qué tipo de innovación es necesaria para el avance de la industria del comer local. ¿Es desde el restaurante o desde una estrategia a nivel país?

Cuando se habla de restauración, restaurantes y bares, es muy amplio, por eso globalizar una situación no es muy bueno. Creo que hay muchos target, y hay que ir por ese lado. Un asador en la Argentina es la biblia. Para los extranjeros hay ciertos lugares en donde comer distintas carnes, distintas cocciones, y en donde pasan cosas. El asado tiene que ser un signo de identidad, y luego hacer un inventario de lo que ha sido Argentina entre alimentación versus la restauración. Sois vosotros quienes tienen que ver la influencia y de donde ha venido. Estudiar cómo era la cocina autóctona hace 400 años; hacer un inventario de las influencias española, italiana, francesa. Me acuerdo que el primer año que fui a Argentina, fue en 1996, y no había ningún restaurante japonés; el pescado crudo era algo tabú; pero la última vez que estuve cambió de manera radical. Tanto Argentina como España, países que no estamos arriba del mundo, aceleraron su oferta de manera increíble. Pero lo importante es conocer los orígenes, contextualizarlos e inventariarlos, porque si no hablamos de cosas, pero no se aclara nada.

¿Dónde está puesta hoy la creatividad en cocina? ¿Hay un origen que la detenta actualmente?

A nivel de gastronomía, hay que contextualizar Occidente de Oriente, no es lo mismo Japón o China que si hablamos de occidente. La cocina de Francia, fue la que durante 400 años tiraron del carro de la creatividad. A mediados de los años 90 en España, cuando nos juntamos dos o tres generaciones, fuimos capaces de hacer una revolución que influenció a todo el mundo. Pero hoy en día, la creatividad en la cocina ya está universalizada. No tiene ya sentido hablar de países. Igual que sucede en la arquitectura, que se habla de arquitectos con nombre y apellido. Es verdad que hay países que tienen una cocina tradicional muy importante, y ellos aún tiene cierto poder. Esto pasa cuando la cocina tradicional y la creativa son muy buenas y hay un diálogo entre ellas. Pero mayormente, la creatividad es mundial; ni nórdico, ni latinoamericano, ni español o francés, es de todo el mundo.

¿Cómo se llega de inventariar a innovar?

La innovación va ligada a una actitud. En mi caso, que estaba en la parte de arriba de la pirámide; quería era ver los límites que había en una experiencia gastronómica. Y para eso me pregunté el porqué de las cosas. Qué era la cocina, cómo empezó, el diálogo que se armaba entre la sala con la cocina, qué era un restaurante, mi posicionamiento fue cuestionarme y cuestionar todo. Por qué se pasó de hacer cocina de recetario o seguir recetas, donde no se piensa, a que cuando cocines pienses y te cuestiones todo; tanto a nivel muy alto o a nivel medio. Entonces, lo que queda en la sociedad es el nivel medio alto que son quienes proponen una “creatividad amable”, y es lo que le gusta a la mayoría de personas que les gusta la gastronomía. No te digo a la gente de la calle. Hay cuatro locos o locas, que se dedican a explorar estos límites para que los demás puedan avanzar.

Ferran Adría, revolucionó la gastronomía mundial con la creación y el desarrollo de nuevas técnicas y procesos. Cortesía: elBulliFoundation elBullifoundation archive

En Argentina hay muchas empresas familiares como Zuccardi, que son tus anfitriones. ¿Puede aplicarse la innovación en este tipo de empresas?

Sin duda es posible. Pero, sobre todo, más que la innovación como algo ligado a Steve Jobs, porque muchos asocian la innovación con las compañías tecnológicas, a mi lo que me interesa es la actitud innovadora, y eso significa estar abierto al cambio. Si hoy cualquier negocio le da la espalda a las redes sociales, se está perdiendo una herramienta de marketing increíble. Lo mismo pasa con las guías gastronómicas, que te pueden gustar más o menos, pero sin duda son importantes para quienes están bien calificados. El cambio que me interesa ver es el de decir si, si, si, en vez de decir no, no, no.

¿La innovación se da por pasos o es radical?

Hay pequeñas empresas, como fue El Bulli, que son capaces de hacer una innovación muy radical y que hasta cambian el paradigma de un sector. Pero esas personas no pueden ser todas, estoy hablando de 7 u 8 personas a nivel mundial que buscan llegar a esos límites. Y que, en realidad, más que restaurantes o lugares donde uno va a comer, estos son establecimientos experimentales. Son lugares de experimentación muy importantes para permitir que el sector siga avanzando y para que los miles de lugares que proponen cierta creatividad amable tengan de donde nutrirse.

¿Cuáles son los cambios más importantes que ves a nivel restauración en la actualidad?

Hay algo que pasa en España y Europa, no se cómo está en Latinoamérica; pero es el tema de los modelos de negocio de los restaurantes en general. Hay varios factores; uno es el precio de los productos que suben con la inflación; y otro es la fuerte presión fiscal que hace que los modelos de negocio se estén repensando. Ya no hay una sola fórmula, sino que cada lugar se tendrá que cuestionar cómo avanzar. No es lo mismo estar en Barcelona que en un pueblo de Girona. Y esto va a cambiar de manera brutal el futuro de lo que será la restauración en general, tanto en grandes restaurantes, como en los chicos y o en los bares.

Otra de las cosas más importantes que sucede, es el tema de la conciliación. Es decir, la gente joven que busca trabajar en buenos sitios en restauración pero que quieren hacer ocho horas, y quieren tener una vida lo más parecida a la gente normal. El tema de las ocho horas se está tomando muy seriamente cosa que me parece bien. Si estás en Barcelona, te costaría conseguir abierto un restaurante de cocina creativa un sábado o un domingo. Esto es lo más importante que está pasando actualmente.

¿Esto afectaría el nivel creativo de los restaurantes?

No lo sé, no soy capaz de visualizar que pueda pasar, porque todo lo que se ha hecho a nivel creativo en generaciones anteriores se basó mucho en el esfuerzo. Un restaurante es una pequeñísima empresa y sin esfuerzo no veo el énfasis de ser creativo. Esto que se oye ahora de hacer un I+D (departamento de investigación y desarrollo) es muy costoso. Pero lo que está pasando nunca había pasado en la historia. A mí me parece bien que la gente luche por lo que es normal; en España el 98 por ciento de las profesiones trabaja ocho horas.

Aprovechar la tecnología para crear soluciones es una de tus propuestas. ¿Cómo veas la injerencia de la Inteligencia Artificial?

Es algo muy interesante, seguramente en la creatividad amable, la inteligencia artificial hará cosas increíbles. Lo que no tengo tan claro es que sea capaz de hacerlo al máximo nivel, y eso significa crear cosas que no existen. Al final la creación es algo que no existe, y me parece que se banaliza un poco el tema de la capacidad de crear que en verdad tiene la inteligencia artificial; ya que lo que hace es una creatividad combinatoria. Sin duda veremos cosas increíbles, pero sobre todo cosas que ya existen. Pero como la gastronomía es tan amplia, los miles y miles y miles de platos que están hoy en internet, ofrecen una información muy extensa para la inteligencia artificial. Pero no creo que la inteligencia artificial aún sea capaz de hacer una revolución. Hablando a corto plazo, 10, 15 años; las revoluciones aún las haremos los seres humanos

¿Un lugar de cocina creativa puede ofrecer cosas que no sean sabrosas?

En la cocina creativa hay lugares buenos, regulares y malos. Y cuando hablamos de cocina creativa es cómo si llegaras por primera vez a Japón. Te parece que es de otro planeta, a muchos occidentales les choca esa cocina. No el sushi ni el sashimi, sino la cocina japonesa, que se elabora de una forma distinta y que plantea otra manera de comer. Entonces, igual que en la cocina creativa, hasta qué punto la culpa es del cliente o de la cocina. En cualquier lugar creativo estás sujeto a que te guste o no. No es lo mismo comer unos espaguetis a la carbonara, un plato en el que vas a tener referencias anteriores que te ayuden a definir si te gusta o no. En la cocina creativa dependerá de tu bagaje y tu experiencia y de ahí hay que juzgar primero por el nivel creativo y luego por si te gusta. El tema del gusto es más personal. Yo voy con mi mujer a comer y hay cosas que a mí me gustan y a ella no. Pero eso no es un problema de la cocina creativa, eso es un problema de la cocina en general.

El concepto de experiencia en gastronomía sigue siendo uno de los más usados

Como sabes, en marketing es muy utilizada la palabra y en gastronomía ya lleva muchos años. Y cuando tú vas a un restaurante es una experiencia, hasta si vas a un fast food lo es. Pasan muchas cosas, participan todos los sentidos. La experiencia más compleja del ser humano, a nivel sensorial, es la de degustar. Cuando lo llevas a la alta cocina es una experiencia global. Un restaurante es un teatro, donde los tiempos tienen que ser perfectos. Y es muy importante saber a dónde ir. Si no te gusta el pescado crudo, no vayas a un restaurante japonés, es muy importante que definas lo que te gusta. Con la cocina creativa igual, si no te gusta vas una vez y listo.

Caviar esférico de melón, uno de los casi dos mil platos creados por Adrià en el restaurante El Bulli. Cortesía: elBulliFoundation elBulliFoundation

¿Cuál es la clave de una cocina para ser creativa?

Ser creativa de verdad. El problema está en quién es el que tiene la capacidad de análisis para decir “este restaurante hace cosas que ya se hicieron hace 5, 10, 20 años” Este es el problema que hay, porque para definir eso hay que haber conocido y tener una cronología. Por ejemplo, el menú largo degustación, quien lo contextualizó fue El Bulli. Siempre que haya un menú largo vas a ver El Bulli y nadie puede decir “soy creativo porque hago un menú degustación largo”. Esto está muy claro desde el año 2000. Lo importante es entender que los lugares sencillos, amables, no deben entrar en esta guerra de la creatividad. Hagan lo que quieran, disfruten y ganen dinero. Pero cuando tu reto es ser uno de los restaurantes más importantes a nivel creativo, en tu país o en el mundo, los retos son cada vez más altos. Fíjate en el cliente o la clienta que vino a El Bulli desde 1987, todo el bagaje que tiene, se probó 1700 recetas. Es como pasa con la Nouvelle Cuisine, quien no la vivió en los 70 no sabe lo que significó. Yo la conocí en los 80, y el decenio que me quedó me dediqué a estudiarla muy intensamente y me convertí en experto en todo lo relacionado a la creatividad de ese modelo de cocina. Por eso, en cualquier disciplina uno tiene que tener conocimiento y experiencia

Hoy hablar de lo saludable es políticamente correcto, ¿cómo crees que debe ser el concepto de salud asociado a la gastronomía?

Creo que una cosa es la salud referida a la alimentación diaria y otra cuando vas a un restaurante a vivir una experiencia. Sobre el tema de la salud y la gastronomía habló mucho el chef Michel Guérard, uno de los fundadores de la Nouvelle Cuisine, que escribió el libro sobre la cocina de la esbeltez en el año 70 y fundó la escuela de cocina de salud. Así que esto no es nuevo, pero es verdad que la gente asocia un poco la experiencia gastronómica a los excesos. Pero en España, uno va a un restaurante de mucho nivel una vez al mes, o menos, entonces para los días cotidianos es muy fácil, hay que comer poco, y muy variado. Esto me lo enseñó hace 15 años uno de los cardiólogos más importantes del mundo. Ahora, en un restaurante de 10 euros en Europa, bastante tienes si te dan de comer. A veces nos faltan noticias nuevas y se fuerza mucho la máquina. Por eso creo que habría que realmente hacer la cuenta de cuántas personas van a comer fuera de casa, que tipo de cocina eligen, y hacer una estadística para poder hacer una valoración importante en relación a la salud.

El movimiento vegano parece tener cada vez más relevancia en el mundo.

Pero cuál es el porcentaje real de los veganos, es muy poco. Hay un dos por ciento y se calcula que en 5 años habrá entre un cinco y un siete por ciento de vegetarianos. Hay un 95 por ciento que van a comer asado. Pero me parece muy bien si quieres comer solo vegetales, pues los comes. Ahora el prohibir a otro que coma lo que quiera no es lógico. Hay días que en casa como vegetariano, no hay ningún problema. No soy la persona para opinar sobre la macroeconomía y la alimentación mundial; sólo con pensar que en el año 2023 hay una guerra en Europa, todo se cae. Mi opinión es el equilibrio. Hay que cuidar la alimentación, pero siendo pragmático. Yo compro producto ecológico, pero quien gana 1000 euros en España no puede comprarlo y es casi la mitad de la población. Por eso hay que ser cuidadoso y decir, “yo estoy a favor de los productos ecológicos, pero reconozco que aún tienen un precio no asequible a todos”, entonces no hay que presionar. Lo criticable sería, que quien pueda comprar el pollo ecológico por 30 euros no lo haga. Quien puede pagarlo lo tiene que hacer porque esto ayuda, sobre todo, a crear conciencia.

En el Museo El Bulli 1846, se mantiene todo, salón y cocina, para revivir la experiencia de aquellos que pasaron por el restaurante. Cortesía: elBullifoundation archive. Pepe Segura ELBULLI1846 MENJADOR ®PS_1M3A0792 Copyright y fotógrafo: elBulliFoundation autor Pepo Segura

Finalmente abre El Bulli 1846 en el mismo lugar donde estaba el icónico restaurante.

Abre en junio y es un museo que guarda el legado de El Bulli; lo primero es guardar el espacio, porque si no la gente lo olvida, y sobre todo poder explicar a varias generaciones que no estuvieron, ni estarán, que fue lo que pasó. El museo albergará una exposición que ocupará el total de sus 4000 m² y que se encontrará tanto en espacios exteriores como interiores, en el mismo lugar donde se ubicaba elBullirestaurante.

No es un restaurante, no es un centro educativo, ni es el I+D de una empresa. La exposición que se podrá ver en Cala Montjoi, es un proyecto en continuo que permitirá a los visitantes reflexionar sobre el conocimiento conectado, la gestión, la innovación y la educación.

¿Qué fue lo más innovador que viste en el último tiempo?

A nivel de productos o herramientas no he visto ninguna gran revolución, ni tampoco en el concepto de sentarte en un restaurante creativo. Creo que lo más innovador en los últimos 15 años fue la introducción de cocinas tradicionales que no estaban en el escenario de la gastronomía europea. Cocinas como la mexicana, la peruana, la japonesa, la coreana; cocinas que vienen de lugares en donde ha habido civilizaciones muy importantes que supieron desarrollar la gastronomía. Y otra cosa, es que nunca hubo tanta calidad creativa en los restaurantes del mundo. Hay muchos sitios que lo están haciendo muy bien, sea en una creatividad amable, algunos un poco más y eso es fantástico.

¿Eso lo asociás a los viajes, a los estudios, a la formación?

Al conocimiento, los chicos y las chicas están mucho más formados que mi generación. Hablan idiomas, dominan internet y hay algo muy importante: si tienes una ilusión por tu trabajo, tienes el 99 % de la información en internet. Lo que hace diferente a una persona de otra es cómo convierte la información en conocimiento. No se puede saber todo, pero todo el que cocina en un restaurante debería saber cómo empezó la cocina; y eso en dos horas lo contextualizas en la web.

Una gran cantidad de reconocidos cocineros argentinos han realizado pasantías en El Bulli

Por El Bulli han pasado más de 2000 personas como pasantes; y de Latinoamérica y Argentina muchos, sobre todo por el idioma. Era importante que la gente que viniera a hacer stage entendiera el español. Generalmente pasaban una temporada, seis meses, y lo más importante que se llevaban era que El Bulli te enseñaba a pensar, para que tu pensaras como quisieras. El legado era “haz lo que quieras, pero porque lo has pensado y lo has pensado bien”

¿Qué expectativas tenés del público argentino para tus charlas?

Siempre que he ido a Argentina me han tratado fantástico y lo que quiero es disfrutar, que me enseñen restaurantes y conocer Mendoza junto a la Familia Zuccardi.

