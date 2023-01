Las novedades editoriales del año. Plumas consagradas y autores que pisan cada vez más fuerte

escuchar

“Aborda los mitos que se tejen en torno de inmensas fortunas y cómo esos mitos terminan por modificar la realidad”, describe Hernán Díaz a Trust, la novela seleccionada como uno de los diez mejores libros del pasado año por el Washington Post, destacada como “libro notable de 2022″ por el New York Times e incluida entre los mejores en la revista Time. La novela, del escritor que nació en Buenos Aires en 1973, pasó su infancia en Suecia y ahora vive en los Estados Unidos y escribe en inglés, será traducida al castellano y editada por Anagrama en marzo. Tras una puja de varias productoras, Hernán Díaz optó por ceder los derechos de Trust a la actriz y productora Kate Winslet para la adaptación que verá la luz en una miniserie para HBO. La obra de Díaz formó parte de la lista de semifinalistas del Premio Booker, galardón que finalmente alzó el escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka por Las siete lunas de Maali Almeida. “Espero que en un futuro no muy lejano Sri Lanka haya entendido que las ideas de corrupción y amiguismo no han funcionado y nunca funcionarán”, dijo en la ceremonia Karunatilaka, segundo escritor de esta isla del océano Índico en ganar el Booker (el primero había sido Michael Oondaatje, en 1992, por El paciente inglés). Descripta como una sátira mordaz, Las siete lunas de Maali Almeida será publicada por Letras de Plata, sello de ficción de Ediciones Urano que también lanzará la novela de Mohsin Hamid El último hombre blanco.

Del argentino Hernán Díaz se conocerá Trust, la novela seleccionada como uno de los diez mejores libros del pasado año por el Washington Post

Después del atentado islamista, que le provocó graves heridas en agosto pasado, Salman Rushdie verá publicada, el mes próximo, Ciudad Victoria (Penguin Random House). La decimoquinta novela del autor de Los versos satánicos narra la “historia épica” de una mujer en el siglo XIV en lo que ahora forma parte de India. De la británica Claire-Louise Bennett, autora de Estanque, Eterna Cadencia presentará la novela Caja 19, traducida, al igual que su libro anterior, por Laura Wittner. El título en cuestión fue seleccionado dentro de los diez mejores del último año por The New York Times Book Review: “Si se ha hartado de autoficción, no pierda el interés todavía”.

Chai, la editorial argentina que Soledad Urquia y Santiago La Rosa fundaron en 2019 en San Javier, Córdoba, dará a conocer en junio Relatos (2º Tomo), de Deborah Eisenberg, autora mítica en el panorama del cuento estadounidense. De sus cuatro colecciones previas a Taj Mahal, Federico Falco seleccionó sus cuentos más importantes para construir estos dos volúmenes. Con traducción de Amalia Sato, en agosto será el turno de An (Chai), del japonés Durian Sukewaga, autor de libros de ensayos, novelas y guiones. De hecho, este texto fue trasladado al cine por Naomi Kawase [en la Argentina se exhibió como Una pastelería en Tokio] y tuvo un excelente recorrido por festivales, entre ellos, el Festival de Cannes.

Amélie Nothomb reconstruye en Primera sangre (Anagrama), la vida de su padre Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Desde 1992, cuando publicó Higiene del asesino, Amélie Nothomb lanza una novela por año. En marzo, será el turno, aquí en el país, de Primera sangre (Anagrama), en la que reconstruye la vida de su padre [falleció apenas comenzó la escritura de esta pieza]. Las primeras páginas nos trasladan a 1964, al Congo: el joven cónsul belga Patrick Nothomb está frente a un pelotón de fusilamiento.

Marguerite Duras, una de las escritoras francesas más importantes de todos los tiempos, dicta unas pocas frases al día a lo largo de su último año de vida. En Nada más (Periférica), Duras narra la pérdida definitiva, la de su propia voz.

Con una antología de textos sobre literatura francesa, el Premio Nobel Mario Vargas Llosa celebra la entrada en la Académie Française. En febrero, presentará Un bárbaro en París. Textos sobre cultura francesa (Alfaguara) donde repasa y homenajea aquellas novelas y escritos que despertaron su devoción por la cultura gala.

Elena Poniatowska, ganadora del Premio Cervantes 2013, nos ofrece su novela más personal, El amante polaco (Seix Barral), un viaje a través de los siglos y de dos destinos imparables: el del último rey de Polonia, y el de una de sus descendientes, una niña que con 10 años, llega a México huyendo de las guerras que asolan el viejo continente y se entrega a una vida volcada a la escritura.

Se cumplen 100 años de la edición de Fervor de Buenos Aires, el primer libro publicado por Jorge Luis Borges Marcello Mencarini - Marcello Mencarini

“Nunca pensé en mandar ejemplares a los libreros ni a los críticos”, narra Jorge Luis Borges en Un ensayo autobiográfico, la experiencia de dar a conocer Fervor de Buenos Aires, el libro que tuvo una tirada de 300 ejemplares y que financió su padre. En aquel entonces, en 1923, hace cien años, Georgie tenía 23. Aquellos poemas que escribió entre 1921 y 1923 tendrá una edición conmemorativa. Se trata del primer libro publicado por Borges (antes había escrito otros dos). Su hermana Norah hizo un grabado en madera para la portada. En el transcurso de los meses venideros se conocerán diferentes ensayos que analizarán esta pieza. Por su parte, Jorge Schwartz realizó un trabajo monumental en Un Borges babilónico. Una enciclopedia (FCE). Más de mil entradas escritas por especialistas componen una suerte de enciclopedia que permite descifrar nombres, referencias, citas y temas que aparecen en la obra del autor de El Aleph. Estudioso de la vida y la obra del genial escritor argentino, Alejandro Vaccaro presentará Borges, vida y literatura (Emecé), una biografía exhaustivamente documentada que, incluye material gráfico inédito. En tanto, la Fundación Sur iniciará el año con Victoria Ocampo y Borges al encuentro de Shakespeare, reedición corregida y comentada de la revista Sur (número 289-290, de 1964). Contará con prólogo de María Kodama y un estudio preliminar de Cristina Viñuela.

En el año de su 75º aniversario, se reeditará Adán Buenosayres (Seix Barral), de Leopoldo Marechal. Considerada una de las máximas novelas de la literatura argentina, fue publicada el 30 de agosto de 1948 y desestimada por ser analizada en términos políticos y no literarios. En aquel entonces uno de los pocos escritores que publicó una reseña favorable fue Julio Cortázar. Desde la década del 60, la novela de Marechal, fue celebrada como una obra, que –como describió la revista El Escarabajo de Oro– “consiguió trasgredir y fundir espléndidamente los modos del lenguaje nacional, cruzar géneros y estilos”.

Beatriz Guido será una de las autoras "rescatadas" este año.

El pasado 13 de diciembre, se cumplieron 100 años del nacimiento de Beatriz Guido, una de las autoras best seller de nuestro país e injustamente olvidada, cuyos textos mantienen una vigencia contundente. Fue novelista y guionista, pareja y gran compañera del cineasta Leopoldo Torre Nilsson. En Las olvidadas (Sudamericana), Cristina Mucci rescató la vida de Guido, junto a la de Silvina Bullrich y Marta Lynch. Fondo de Cultura Económica adelantó que reeditará sus cuentos, con selección y prólogo de Valeria Castelló-Joubert. Sudamericana lanzará El incendio y las vísperas (1964), novela cuya acción transcurre en la ciudad de Buenos Aires entre los festejos del 17 de octubre de 1952 (Día de la Lealtad Peronista) y el 15 de abril de 1953 (día del incendio del Jockey Club). En tanto, Eudeba rescatará Fin de fiesta (1958), novela que llevó al cine Torre Nilsson y en el que la autora centra su mirada en un jefe político de la localidad de Avellaneda, para hacer una disección satírica y mordaz de la sociedad.

De uno de los escritores más importantes del país, Alberto Laiseca (Los Sorias), Random House publicará Hybris, un volumen que reúne los inéditos: Sindicalia [su mítica y desconocida primera novela] y Camilo Aldao, obra que terminó de escribir poco antes de morir [diciembre de 2016]; y La puerta del viento, la última novela que publicó en vida. En palabras de Selva Almada, autora del prólogo, “las tres novelas reunidas son la hybris de Laiseca: su desmesura”. De Mario Levrero, autor que forma parte del canon de los raros uruguayos, Penguin Random House reimprimió La novela luminosa (2005), obra póstuma; lanzará con portada nueva El discurso vacío (1996) y la Trilogía involuntaria, que compone sus tres primeras novelas: La ciudad, París y El lugar.

Publicada en 1969, Memorias de una beatnik (Las afueras), de la poeta estadounidense Diane Di Prima, se inspira en los años de su vida en Nueva York, durante la emergencia del movimiento Beat.

Del escritor, biógrafo y activista social austríaco Stefan Zweig (1881-1942) se reeditarán varias de sus obras

Ediciones Godot continuará este año con las publicación de nuevas traducciones de piezas de Stefan Zweig: Momentos estelares de la humanidad y El amor de Erika Ewald; del irlandés Samuel Beckett, será el turno de Belacqua en Dublin y Los huesos de eco; de Joseph Roth, novelista y periodista austríaco de origen judío, se publicará La rebelión e Izquierda y derecha. Con traducción de Matías Battistón se publicará por primera vez en castellano El libro de la transformación (Interzona), de Fernando Pessoa, escritos de su período “pre-heteronímico”. Páginas de Espuma, por su parte, editará todos los relatos de Zweig y los ensayos de arte y literatura de Marcel Proust.

En Dostoievski en las mazmorras del espíritu (Biblioteca), Nicolás Caparrós se sumerge en la mente de Fiódor Mijáilovich Dostoievski y revisita una por una las obras del autor para indagar en la psicología del escritor, la de los personajes y su relación con la historia rusa.

En este repaso de obras clásicas revisitadas y analizadas, el poeta y traductor Jorge Fondebrider, quien ya publicó una edición anotada de Madame Bovary, del francés Gustave Flaubert, presentará la versión más completa de Bouvard y Pécuchet (Eterna Cadencia), libro póstumo de Flaubert, considerado por muchos como su obra cumbre. Fondebrider está a cargo de la traducción, el prólogo y las anotaciones de esta implacable observación de la estupidez humana. Con traducción de Patricia Willson y prólogo del sociólogo, ensayista y crítico cultural Eduardo Grüner, se lanzará la edición completa, por primera vez en castellano, de El idiota de la familia (Colihue), biografía de culto escrita por Jean-Paul Sartre, un extenso estudio de carácter biográfico sobre Flaubert.

Más extraño que la bondad, es un diario íntimo visual y escrito, un viaje al universo creativo de Nick Cave

A través de fotografías, libretas de apuntes, letras de canciones escritas a mano y una colección de objetos artísticos que moldearon su muy particular imaginario, en Más extraño que la bondad (Sexto piso), Nick Cave traza el origen y desarrollo de su carrera musical.

“Cuando comencé este diario, los primeros días de enero de este año [al que llamó Diario de la dispersión], sabía que iba a escribirlo en el contexto de una época en la que los diarios personales estaban –tal vez desde hacía rato– a la orden del día. Como lectora, siempre me interesaron y yo misma estoy esperando que salga de la imprenta uno propio, se llama El diario del dinero y lo edita Mansalva”, escribió Rosario Bléfari en la revista digital La Agenda, donde publicó diferentes escritos entre noviembre de 2019 y junio de 2020. La misma editorial es la encargada de dar luz a Diario de la dispersión y al volumen de Poesía reunida (obra poética completa), de la multifacética artista que falleció el 6 de julio de 2020.

De Jean-Luc Godard volverá a las librerías Introducción a una verdadera historia del cine Gaetan Bally - Keystone

El cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, último sobreviviente de la nouvelle vague, recurrió al suicidio asistido para terminar con su vida en septiembre de 2022. Tenía 91 años. El cuenco de plata traerá nuevamente al circuito Introducción a una verdadera historia del cine, volumen que reúne las conferencias dictadas por Godard en el Conservatorio de Arte Cinematográfico de Montreal en 1978.

A tono con sus películas y escritos, conoceremos a Mentirosa. Una novela de amor deplorable (Caja Negra), de John Waters, ícono contracultural estadounidense. Se trata de la primera novela del creador de Pink Flamingos. La protagonista del relato, que el propio Waters llevará al cine, es una ladrona de maletas y maestra del disfraz.

En 1983, John Cassavetes contactó al escritor y guionista Michael Ventura y le pidió que asistiera al rodaje de La fuerza del amor (Love Streams), que lo registre, que se transforme en cronista de ese proceso y transforme esa visión en un libro. El resultado: Cassavetes dirige, ahora editado por Entropía, una invitación inmersiva al universo de uno de los próceres del cine independiente.

Del historiador, músico, poeta y performer Gabo Ferro se reeditarán dos de sus obras

Coleccionista voraz desde su infancia, personaje central de la cinefilia argentina como programador, historiador, restaurador y agente cultural, Fernando Martín Peña vive literalmente rodeado de celuloide. Junto con Octavio Fabiano fundó la Filmoteca Buenos Aires y rescató innumerables films. Blatt & Ríos editará El diario de la Filmoteca, una suerte de bitácora del trabajo arqueológico que lleva adelante Peña.

Del historiador, músico, poeta y performer Gabo Ferro (fallecido en octubre de 2020), Editorial Marea reeditará Barbarie y civilización, ensayo en el que analiza en profundidad el imaginario rioplatense de la primera mitad del siglo XIX, y Degenerados, anormales y delincuentes, en el que desarrolla el problema de la degeneración, considerada como una realidad sociobiológica.

La artista Celia Paul propone una correspondencia imaginaria con Gwen Jones

Celia Paul, la artista plástica cuyo primer libro, Autorretrato, fue celebrado por el público local, siempre sintió una conexión con Gwen Jones. En Cartas a Gwen Jones que Chai editará en abril, propone una correspondencia imaginaria entre ellas, un registro íntimo y singular.

InterZona destaca entre sus novedades a Guillotine, murió el guillotinado, de Alberto Greco. Reproducción facsimilar del manuscrito inédito de Greco, Guillotine murió guillotinado, junto con la transcripción del relato y textos críticos de los especialistas Rafael Cippolini y Paula Pellejero que permiten poner en contexto las numerosas referencias ocultas y poder interpretar a este gran artista argentino.

En marzo pasado, se celebró el centenario del nacimiento de Pier Paolo Pasolini, escritor y director de cine italiano, uno de los artistas más reconocidos de su generación. Con el título Pasolini. Masacre de un poeta (Malpaso) se conocerá la investigación en la que Simona Zecchi demuestra que su crimen, en la madrugada del 1° al 2 de noviembre de 1975, fue “tribal”, pactado y ejecutado por jóvenes delincuentes manipulados.

El artista interdisciplinario argentino​ Emilio García Wehbi presentará su segunda novela

DocumentA/Escénicas, la editorial y espacio cultural independiente en la ciudad de Córdoba, presentará Diccionario Utópico de Teatros, una propuesta que invita a la reflexión de más de 25 artistas y referentes de la escena contemporánea. Un viaje etimológico de la A a la Z: de Teatro Antiguo a Teatro Zombi que reunió entre otros a Maricel Álvarez, Ricardo Bartis, Carla Crespo, Carlos Gamerro, Emilio García Wehbi, Santiago Loza, Susana Pampín, Rafael Spregelburd y Emmanuel Taub. De Wehbi, por esta misma editorial, se conocerá Dafne sobre fondo de monte Fujíí, su segunda novela.

Traducido por Fulvio Franchi desde los originales en ruso, Rara Avis enriquecerá su catálogo con Cuadernos de Vaclav Nizhinski. Se trata de los cuadernos de escritura del bailarín del ballet imperial ruso. La edición estará acompañada por una introducción a su vida y obra y diversas imágenes de su carrera e ilustraciones.

En Meditaciones de cine (Reservoir Books), Quentin Tarantino analiza películas claves del cine estadounidense de los años 70, aquellas que alimentaron su infancia y que fueron revisitadas compulsivamente.

El sello Tendencias, del Grupo Urano, tiene los derechos de dos de las memorias del mundillo de Hollywood que dieron que hablar estos últimos meses: Me alegro de que mi madre haya muerto, de la actriz Jennette McCurdy, una de las protagonistas de la serie juvenil de Nickelodeon iCarly en el que narra los abusos que sufrió por parte de su mamá. El otro título [sin traducción todavía] es Pageboy: A memoir, del productor, director y actor transgénero Elliot Page.

De Eduardo Galeano, se reeditará el libro que reúne los “textos verdes” del autor uruguayo DANIEL PESSAH

Interferencias, el nuevo sello de Adriana Hidalgo, se presentará oficialmente con Frente a lo planetario. Humanismo entrelazado y política del enjambre, del teórico político estadounidense conocido por su trabajo sobre democracia, pluralismo, capitalismo y cambio climático, William E. Connolly.

Publicado en 1994, Úselo y tírelo. El mundo visto desde una ecología latinoamericana (Siglo XXI), de Eduardo Galeano, reúne los “textos verdes” del autor uruguayo que alerta sobre la voracidad de un sistema capitalista depredador de los recursos naturales.

Tras más de cuatro años de investigación, Verónica Ocvirk da a conocer La basura es todo lo que está mal (Punto de Encuentro), trabajo en el que construye un mapa de flujos fétidos, y en ese camino plantea por qué mirando la basura se ve todo lo que está mal.

El filósofo, sociólogo y antropólogo francés Bruno Latour (fallecido en octubre) trabajó los últimos 15 años de su vida en torno al nuevo régimen climático. Nikolaj Schultz, por su parte, el joven sociólogo de la Universidad de Copenhague, investiga lo que él llama “las clases geosociales”. Juntos firman el Manifiesto ecológico-político. Cómo construir una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma (Siglo XXI).

La no ficción, de la premiada autora escocesa Cal Flyn, Islas del abandono (Fiordo) es una exploración de los lugares donde la naturaleza florece una vez que los seres humanos los han abandonado por distintas razones y que, a raíz de ese abandono, se transforman en espacios de renacimiento ecológico. Fue elegido como mejor libro de viajes de 2021 por The Washington Post.

Alan Pauls tradujo el ensayo El léxico del autor, libro inédito de Roland Barthes.

En 2006, cuando Larry McMurtry aceptó el Premio Globo de Oro por coescribir el guion de Secreto en la montaña, dio las gracias a su máquina de escribir (una Hermes 3000). En Colorado, Hunter S. Thompson, autor de Pánico y locura en Las Vegas, llevó su máquina de escribir a la nieve y le disparó. Muchos escritores han tratado a su máquina como si fuera una criatura viva, como hizo Paul Auster, que calificó a su Olympia de “ser frágil y sensible”, comenta Martyn Lyons en el prólogo de El siglo de la máquina de escribir (Ampersand), libro que captura la intensidad de la relación entre los escritores y sus máquinas desde la década de 1880, cuando se comercializó por primera vez. De la misma editorial se conocerá en abril La invención de libros raros, de David McKitteric, en el que examina la evolución del concepto libros raros.

Para celebrar sus 15 años, la editorial Godot publicará en febrero, Bibliotecas, con textos de Selva Almada, Katya Adaui, Brenda Lozano, Jazmina Barrera, Jorge Carrión, Luis Chitarroni, María Sonia Cristoff, Mercedes Halfon, Martín Kohan, Brenda Lozano, Carla Maliandi, Emiliano Monge, Dolores Reyes, Edgardo Scott y Reynaldo Sietecase, quienes compartirán experiencias vivenciales sobre sus bibliotecas.

Traducido por Alan Pauls, Eterna Cadencia expandirá la colección de ensayo con El léxico del autor, libro inédito de Roland Barthes. Se trata de las lecciones impartidas durante el Seminario en la École pratique des hautes études en 1973-1974. El ejemplar incluye, asimismo, fragmentos –también inéditos– de Roland Barthes por Roland Barthes, proyecto en el cual el pensador francés había comenzado a trabajar pocos meses antes de dar inicio al curso y con el que dialoga constantemente: “Tengo una enfermedad: veo el lenguaje (…) La escucha deriva en escopia: del lenguaje, me siento visionario y voyeur”.

Agotado desde hace varios años, volverá a circular Zona urbana, de Martín Kohan. Ensayo de lectura sobre Walter Benjamin, quizás el crítico más importante de su tiempo ARCHIVO

Se reeditará, por otra parte, Zona urbana (Eterna Cadencia), ensayo de lectura sobre Walter Benjamin, de Martín Kohan [ agotado desde hace varios años]: un mapa que une cuatro puntos cardinales fundamentales en la vida y en los textos del filósofo alemán: París, Moscú, Nápoles y Berlín.

¿Es posible contar la historia del movimiento feminista más potente de los últimos años sin caer en el tono solemne de las grandes causas? Es lo que se propusieron Fernanda Laguna y Cecilia Palmeiro en Mareadas en la marea. Diario del movimiento Ni Una Menos (Siglo XXI).

En una época signada por el advenimiento del fascismo y su relación con el entorno intelectual, el filósofo Michel Surya retoma en Santidad de Bataille (Paradiso), con traducción de Américo Cristófalo, la cuestión del compromiso político del pensador francés. La misma editorial lanzará el ensayo gráfico Bloc 2. Biografía de una mirada, de Adriana Yoel, en el que indaga en los elementos que intervienen en la construcción de una mirada.

El musicólogo argentino Esteban Buch, profesor en la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París, donde dirige el Centro de Investigaciones sobre las Artes y el Lenguaje, reúne en Playlist. Música y sexualidad (FCE), 16 ensayos autónomos que exploran la música en las prácticas sexuales y el sexo en las prácticas musicales.

Son 51 artículos, de David Viñas, los que se presentarán en un volumen con el título Textos críticos dispersos (FCE)

“Lo nuestro es reír, dibujar, gozar de nuestras libertades, vivir con la cabeza muy alta frente a los fanáticos que querrían imponernos su mundo de neurosis y frustraciones”, proclama Richard Malka en El derecho a cagarse en Dios (Libros del Zorzal), alegato de Malka, abogado del semanario satírico francés Charlie Hebdo, en el juicio por el atentado ocurrido el 7 de enero de 2015, en las oficinas de la revista.

Dicen que la violencia genera más violencia. Sin embargo, durante siglos las mujeres han sufrido violencia sexual y física sin responder a ella más que de forma pacífica. Taller de chapa y pintura (Barrett), de Mestizorras, plantea –a modo de novela y de ensayo– la posibilidad de que un grupo de mujeres decidiera responder a esa violencia con más violencia. Editada también por Barret (en marzo o abril) se conocerá Rasguño, la primera novela de la británica Rebecca Watson (26) que está narrada en el transcurso de un solo día de una joven que vive “en un mundo de oficina” tras una agresión sexual. The New Yorker la calificó como un “debut extraordinario, capaz de transmitir las formas y los ritmos del pensamiento”.

Los 51 artículos reunidos de David Viñas con el nombre Textos críticos dispersos (FCE) aparecieron en distintas épocas en diarios y revistas. Se escribieron sin un criterio editorial unificado, sin embargo, el recorrido permite observar el modo en que la crítica va a ser afirmada por Viñas como espacio dilecto en el que se definen posiciones políticas fundamentales.

De la novelista Maggie O’Farrell, se conocerá El retrato de casada, perfil de ficción de la joven duquesa Lucrezia de’Medici Murdo MacLeod - Murdo MacLeod

Las elecciones y los festejos por los 40 años de democracia en el país marcarán el pulso editorial, con lanzamientos que tendrán como protagonistas a políticos, economistas y analistas. Sin embargo, la ficción no se verá opacada, al contrario: estará representada por títulos y autores muy diversos. De la autora de Hamnet, Maggie O’Farrell, se conocerá El retrato de casada (Del Asteroide), perfil de ficción de la joven duquesa Lucrezia de’Medici. Ganadora del Premio Cervantes, la uruguaya Cristina Peri Rossi, hace su propia selección de cuentos y poemas en Nocturno urbano. Relatos y poemas (FCE).

Emmanuel Carrère, en V13 (Anagrama), ofrece la particular cobertura que hizo sobre el juicio contra los terroristas del atentado al Bataclán, en 2015, en París. Considerado uno de los mejores del siglo en los géneros del fantástico y el terror, de Robert Aickman, se editará El modelo (A.hache), su novela póstuma. La bestia equilátera volverá a apostar por la autora Elizabeth Taylor (Prohibido morir aquí), con Una corona de rosas, y por Michael McDowell (Los Elementales y Agujas doradas), con Katie.

De la cordobesa Camila Sosa Villada, se reeditará Tesis sobre una domesticación, novela que tendrá una adaptación cinematográfica SEBASTIAN PANI

De la autora de Las malas, Camila Sosa Villada, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, se reeditará Tesis sobre una domesticación (Tusquets), novela que desnuda la fragilidad de los vínculos y los acuerdos invisibles, no exentos de violencia, que se tejen en torno del matrimonio y las parejas. Según la revista Variety tendrá una adaptación cinematográfica de la mano de Javier Van de Couter, producida por los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna.

Tras su excelente primer año, la editorial independiente Híbrida sumará a su catálogo: Un hijo extranjero, de Eduardo Berti, versión ampliada del libro del autor argentino que reside en Francia, y la novela distópica Travesuras nazis, de Daniel Riera. De la uruguaya Ida Vitale, Caballo Negro sumará a su catálogo un poemario de la ganadora del Premio Cervantes en 2019. Edhasa tendrá como protagonista a Luis Gusmán con su nueva novela No puedo decirte adiós, un volumen de Cuentos selectos y una nueva edición de El frasquito, obra que celebra sus 50 años.

Del escritor británico Ian McEwan se conocerá a mediados de este año Lessons, su novela más autobiográfica

A mediados de año, estará disponible en las librerías Lessons (Anagrama), la novela más autobiográfica del británico Ian McEwan. Es la historia de la vida de un hombre, pero también es la historia de un hombre que convierte su vida en una historia. Ganadora del premio sueco Crime Time al mejor debut del año en novela negra, Secuelas (Motus), de Victor Pavic Lundberg, tendrá su lanzamiento en abril.

La editorial Empatía, que publica autores africanos, tendrá entre sus novedades al segundo libro del escritor togolés Edem Awumey, Mina entre las sombras; En compañía de los hombres, de Véronique Tadjo (Costa de Marfil), y La ruta del clamor, de Ousmane Diarra (Mali).

De Corea, a través de Hwarang Editorial llegarán La historia de Bang Hanrim, relato anónimo de la antigüedad coreana donde una mujer se hace pasar por hombre para poder participar en la esfera pública, y El hombre del desván, de Cheon Un-yeong, inspirada en el caso real de un prófugo que se escondió en su propia.

Diamela Eltit, una de las voces más importantes de la literatura chilena, estará presente en la próxima Feria del LIbro

Con Santiago, Chile como ciudad invitada, se presentará en la Feria del Libro Diamela Eltit, una de las voces más importantes de la literatura chilena, con dos títulos Lumpérica, su primera novela, publicada en Chile en 1983, en plena dictadura militar de Pinochet, en un contexto político y social que nutrió una poderosa matriz textual por demás original en la literatura latinoamericana; y Réplicas (ambas por Seix Barral),ensayo que reúne escritos sobre literatura, arte y política.

Este año, en el que Lumen relanza su histórico Premio de Novela, se publicaran los nuevos libros de Teresa Arijón y Marta Minujín. La lista de ediciones se completa con nombres de la talla de Yasunari Kawabata (novela inédita póstuma, Emecé), Guillermo Martínez (edición 30° aniversario de Acerca de Roderer, Seix Barral), reedición de El exceso, primera novela de Edgardo Scott (Emecé), El amor es un monstruo de Dios, Luciana De Luca , Volátil, de Valentina Vidal (estas dos últimas editadas por Tusquets), Aldao, de María Teresa Andruetto (Penguin Random House), Gabriela Cabezón Cámara, Margaret Atwood, Lucía Berlín, Toni Morrison, Felipe Pigna, Bell Hooks, Loyds, John Connolly y John Irving.