Elliot Page mostró con orgullo su nueva foto de pasaporte: “Nunca pensé que la amaría”

El actor canadiense Elliot Page se ha mostrado abierto a hablar de las dificultades de su transición desde que la hizo pública en 2020 y se ha convertido en un referente en la defensa de los derechos de las personas trans. “No exagero con la alegría que es verse realmente a uno mismo. Sé que los demás me ven diferente, pero yo empiezo a parecerme a mí mismo. Es indescriptible”, escribió hace poco en un artículo para la revista Esquire.

Ese sentimiento está reflejado en sus publicaciones de Instagram, en donde ha decidido compartir con sus seguidores parte del proceso. Hace unas horas, recibió afecto tras publicar la fotografía de su nuevo pasaporte, un trámite cotidiano que para muchos podría pasar desapercibido pero para él es un paso importante. “Nunca pensé que amaría una foto de pasaporte”, escribió al pie de la imagen. Tanto amigos del medio artístico como fanáticos lo llenaron de comentarios positivos: “Eres el único que se ve increíble, todos los demás nos vemos como si no hubiéramos comido ni dormido durante días”.

En la tercera temporada, The Umbrella Academy presentó la transición de Viktor Hargreeves, una decisión que el actor Elliot Page le agradeció a Netflix

A finales de 2020, Page hizo público que se identificaba como persona trans y no binaria, una categoría que describe a alguien cuya identidad de género no es hombre ni mujer. Desde entonces, ha pedido que se refieran a su persona con los pronombres he/they, en inglés y él/ellos, en español.

El también activista ha buscado servir de guía para niños y jóvenes trans y, desde aquel primer comunicado, expresó sus convicciones: “Cuanto más me abrazo y abrazo por completo lo que soy, más sueño, más mi corazón crece y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de la violencia todos los días: te veo, te amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor”.

El 31 de marzo de 2022, el gobierno de los Estados Unidos anunció una modificación para colaborar con la transición de quienes no se identifican como hombres o mujeres: añadió la opción de género “X” para que las personas trans y no binarias no se vieran obligadas a encasillarse en categorías que no les representan cuando solicitan un pasaporte. La administración de Joe Biden se dice comprometida a impulsar más cambios en este sentido, como en el caso de las inspecciones y cacheos basados en el género y hasta en los formularios para abordar un avión.

El actor canadiense Elliot Page se dijo feliz por la nueva foto de su pasaporte, un paso importante en su transición de género @elliotpage - @elliotpage

Una de las representaciones más recientes de Elliot Page es en The Umbrella Academy, la serie producida por Netflix que ha sido muy importante en su proceso, ya que ha felicitado a la plataforma por no borrar de la historia a su personaje Vanya Hargreeves y, en su lugar, mostrar la transición en el arco narrativo para presentar a Viktor Hargreeves en la tercera temporada.

El actor agradeció el respaldo en un momento tan importante de su vida. “Estábamos filmando justo después de que revelara que soy trans, en total aislamiento”, explicó, y agregó: “Ese fue definitivamente un periodo abrumador, pero me siento muy afortunado de poder trabajar y poder estar con tanta gente que me apoya”.